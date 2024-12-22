https://sarabic.ae/20241222/أول-سياسي-لبناني-يبادر-إلى-زيارة-سوريا-صورة-1096054740.html
أول سياسي لبناني يبادر إلى زيارة سوريا... صورة
أول سياسي لبناني يبادر إلى زيارة سوريا... صورة
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد رسمي إلى العاصمة السورية دمشق بهدف لقاء الحكومة الجديدة ومناقشة العديد من المواضيع التي تهم... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T10:38+0000
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وأشار مصدر سوري مطلع على الزيارة لـ "سبوتنيك" إلى أن الزيارة هي عبارة عن بداية جديدة لترسيخ العلاقات بين لبنان وسوريا، بعيدة عن الخلافات الماضية التي أثرت على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة. وأضاف المصدر أن المعاهدات المشتركة بين لبنان وسوريا ستكون أساسا مهما لمزيد من التعاون بين الحكومتين في المستقبل القريب.وتابع: "هناك قضايا تهم البلدين مثل ضبط الحدود بشكل يضمن الأمن والاستقرار للجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأمن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاقتصاد اللبناني والسوري في فترة ما بعد الحرب". وبحسب المصدر، فإن جنبلاط يحاول فتح صفحة جديدة في علاقاته بسوريا، بعد سنوات من التأرجح مع الحكومة السابقة، والتي بدأت عام 2005، بقطيعة بسبب اتهام سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري.ثم مصالحته، بواسطة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله عام 2009، ولكن سرعان ما نشب العداء مجددا مع اندلاع الحرب السورية.
https://sarabic.ae/20241209/الوزير-اللبناني-الأسبق-فادي-عبود-سوريا-بحاجة-ليد-عاملة-وفرص-اقتصادية-مشتركة-مع-لبنان-1095628767.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري
أول سياسي لبناني يبادر إلى زيارة سوريا... صورة
حصري
وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد رسمي إلى العاصمة السورية دمشق بهدف لقاء الحكومة الجديدة ومناقشة العديد من المواضيع التي تهم البلدين.
وأشار مصدر سوري مطلع على الزيارة لـ "سبوتنيك
" إلى أن الزيارة هي عبارة عن بداية جديدة لترسيخ العلاقات بين لبنان وسوريا، بعيدة عن الخلافات الماضية التي أثرت على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وأضاف المصدر أن المعاهدات المشتركة بين لبنان وسوريا ستكون أساسا مهما لمزيد من التعاون بين الحكومتين في المستقبل القريب.
وتابع: "هناك قضايا تهم البلدين مثل ضبط الحدود بشكل يضمن الأمن والاستقرار للجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأمن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاقتصاد اللبناني والسوري في فترة ما بعد الحرب".
وبحسب المصدر، فإن جنبلاط يحاول فتح صفحة جديدة في علاقاته بسوريا، بعد سنوات من التأرجح مع الحكومة السابقة، والتي بدأت عام 2005، بقطيعة بسبب اتهام سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ثم مصالحته، بواسطة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله عام 2009، ولكن سرعان ما نشب العداء مجددا مع اندلاع الحرب السورية.