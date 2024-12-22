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الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
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أول سياسي لبناني يبادر إلى زيارة سوريا... صورة
أول سياسي لبناني يبادر إلى زيارة سوريا... صورة
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد رسمي إلى العاصمة السورية دمشق بهدف لقاء الحكومة الجديدة ومناقشة العديد من المواضيع التي تهم... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T10:38+0000
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وأشار مصدر سوري مطلع على الزيارة لـ "سبوتنيك" إلى أن الزيارة هي عبارة عن بداية جديدة لترسيخ العلاقات بين لبنان وسوريا، بعيدة عن الخلافات الماضية التي أثرت على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة. وأضاف المصدر أن المعاهدات المشتركة بين لبنان وسوريا ستكون أساسا مهما لمزيد من التعاون بين الحكومتين في المستقبل القريب.وتابع: "هناك قضايا تهم البلدين مثل ضبط الحدود بشكل يضمن الأمن والاستقرار للجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأمن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاقتصاد اللبناني والسوري في فترة ما بعد الحرب". وبحسب المصدر، فإن جنبلاط يحاول فتح صفحة جديدة في علاقاته بسوريا، بعد سنوات من التأرجح مع الحكومة السابقة، والتي بدأت عام 2005، بقطيعة بسبب اتهام سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري.ثم مصالحته، بواسطة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله عام 2009، ولكن سرعان ما نشب العداء مجددا مع اندلاع الحرب السورية.
https://sarabic.ae/20241209/الوزير-اللبناني-الأسبق-فادي-عبود-سوريا-بحاجة-ليد-عاملة-وفرص-اقتصادية-مشتركة-مع-لبنان-1095628767.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري

أول سياسي لبناني يبادر إلى زيارة سوريا... صورة

10:38 GMT 22.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد رسمي إلى العاصمة السورية دمشق بهدف لقاء الحكومة الجديدة ومناقشة العديد من المواضيع التي تهم البلدين.
وأشار مصدر سوري مطلع على الزيارة لـ "سبوتنيك" إلى أن الزيارة هي عبارة عن بداية جديدة لترسيخ العلاقات بين لبنان وسوريا، بعيدة عن الخلافات الماضية التي أثرت على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
© Sputnikزيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط مع وفد رسمي إلى العاصمة السورية دمشق
زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط مع وفد رسمي إلى العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط مع وفد رسمي إلى العاصمة السورية دمشق
© Sputnik
وأضاف المصدر أن المعاهدات المشتركة بين لبنان وسوريا ستكون أساسا مهما لمزيد من التعاون بين الحكومتين في المستقبل القريب.
وتابع: "هناك قضايا تهم البلدين مثل ضبط الحدود بشكل يضمن الأمن والاستقرار للجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأمن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاقتصاد اللبناني والسوري في فترة ما بعد الحرب".
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
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9 ديسمبر, 13:31 GMT
وبحسب المصدر، فإن جنبلاط يحاول فتح صفحة جديدة في علاقاته بسوريا، بعد سنوات من التأرجح مع الحكومة السابقة، والتي بدأت عام 2005، بقطيعة بسبب اتهام سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ثم مصالحته، بواسطة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله عام 2009، ولكن سرعان ما نشب العداء مجددا مع اندلاع الحرب السورية.
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