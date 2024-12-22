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الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
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https://sarabic.ae/20241222/حاكم-إقليم-دارفور-قوات-الدعم-السريع-فقدت-خط-إمداد-رئيسي-يربطها-بليبيا--1096054871.html
حاكم إقليم دارفور: "قوات الدعم السريع" فقدت خط إمداد رئيسي يربطها بليبيا
حاكم إقليم دارفور: "قوات الدعم السريع" فقدت خط إمداد رئيسي يربطها بليبيا
سبوتنيك عربي
اعتبر المشرف العام للقوة المشتركة من حركات "سلام جوبا"، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن "قوات الدعم السريع" خسرت خط إمداد رئيسي بليبيا، مع فقدانها لبلدة... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T10:41+0000
2024-12-22T10:41+0000
الجيش السوداني
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وقال في تصريحات لصحيفة "سودان تريبيون"، أمس السبت، إن "معارك شرسة خاضتها القوة المشتركة بشمال دارفور، استمرت 5 ساعات، وانتهت بإزالة كافة الارتكازات التي نصبتها "الدعم السريع" لحماية قاعدة الزرق”.وتابع مشيرا إلى أن "منطقة "الزرق" اغتصبتها "قوات الدعم السريع" في عام 2017، بتوجيه ودعم من نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير". وكان الجيش السوداني والقوة المشتركة من حركات "سلام جوبا"، أعلن أمس السبت، عن بسط سيطرتهم على قاعدة "الزرق" بولاية شمال دارفور. وأضاف الجيش السوداني، في بيان، أنه تمكن كذلك من "السيطرة على عدد مقدر من المركبات القتالية في "الزرق"، فضلا عن كمية من مواد تموين القتال، وقتل العشرات ومطاردة عناصر قوات الدعم السريع بعد هروبهم منها".وتتخذ قوات الدعم السريع من بلدة "الزرق" الواقعة في شمال دارفور، قاعدة عسكرية استرتيجية، إذ بدأت منذ عام 2017، في إنشاء مشاريع بنى تحتية ضخمة في المنطقة، شملت مستشفيات ومدارس، فضلا عن معسكرات ضخمة لقواتها، كما أنها شرعت في إنشاء مطار في البلدة.و"الزرق" هي منطقة نائية بولاية شمال دارفور، وتقع عند الحدود الثلاثية الرابطة بين السودان وتشاد وليبيا. يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241221/الجيش-السوداني-يسيطر-على-قاعدة-الزرق-أهم-معاقل-قوات-الدعم-السريع-في-دارفور-1096048315.html
https://sarabic.ae/20241215/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-قائد-قوات-الدعم-السريع-في-منطقة-الفاشر-1095799520.html
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, دارفور
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, دارفور

حاكم إقليم دارفور: "قوات الدعم السريع" فقدت خط إمداد رئيسي يربطها بليبيا

10:41 GMT 22.12.2024
© AP Photo / Hussein Mallaجندي سوداني من قوات الدعم السريع
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
جندي سوداني من قوات الدعم السريع
© AP Photo / Hussein Malla
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اعتبر المشرف العام للقوة المشتركة من حركات "سلام جوبا"، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن "قوات الدعم السريع" خسرت خط إمداد رئيسي بليبيا، مع فقدانها لبلدة "الزرق"، الواقعة في شمال دارفور.
وقال في تصريحات لصحيفة "سودان تريبيون"، أمس السبت، إن "معارك شرسة خاضتها القوة المشتركة بشمال دارفور، استمرت 5 ساعات، وانتهت بإزالة كافة الارتكازات التي نصبتها "الدعم السريع" لحماية قاعدة الزرق”.
وتابع مشيرا إلى أن "منطقة "الزرق" اغتصبتها "قوات الدعم السريع" في عام 2017، بتوجيه ودعم من نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير".
السودان..عناصر من الجيش السوداني بعد دخول الخرطوم واسترداد مناطق من الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
الجيش السوداني يسيطر على قاعدة "الزرق" أهم معاقل قوات الدعم السريع في دارفور
أمس, 20:44 GMT
وكان الجيش السوداني والقوة المشتركة من حركات "سلام جوبا"، أعلن أمس السبت، عن بسط سيطرتهم على قاعدة "الزرق" بولاية شمال دارفور.
وأضاف الجيش السوداني، في بيان، أنه تمكن كذلك من "السيطرة على عدد مقدر من المركبات القتالية في "الزرق"، فضلا عن كمية من مواد تموين القتال، وقتل العشرات ومطاردة عناصر قوات الدعم السريع بعد هروبهم منها".
وتتخذ قوات الدعم السريع من بلدة "الزرق" الواقعة في شمال دارفور، قاعدة عسكرية استرتيجية، إذ بدأت منذ عام 2017، في إنشاء مشاريع بنى تحتية ضخمة في المنطقة، شملت مستشفيات ومدارس، فضلا عن معسكرات ضخمة لقواتها، كما أنها شرعت في إنشاء مطار في البلدة.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
الجيش السوداني يعلن مقتل قائد قوات الدعم السريع في منطقة الفاشر
15 ديسمبر, 07:29 GMT
و"الزرق" هي منطقة نائية بولاية شمال دارفور، وتقع عند الحدود الثلاثية الرابطة بين السودان وتشاد وليبيا.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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