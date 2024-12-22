https://sarabic.ae/20241222/خبير-عسكري-بريطاني-يحدد-السبيل-الوحيد-لتغيير-ميزان-القوى-في-الصراع-الأوكراني-1096063779.html
خبير عسكري بريطاني يحدد السبيل الوحيد لتغيير ميزان القوى في الصراع الأوكراني
خبير عسكري بريطاني يحدد السبيل الوحيد لتغيير ميزان القوى في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن التدخل الأمريكي المباشر في الصراع في أوكرانيا هو وحده القادر على تغيير ميزان القوى. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T19:16+0000
2024-12-22T19:16+0000
2024-12-22T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس في مدونة فيديو على موقع "يوتيوب"، أن "الطريقة الوحيدة لتغيير التوازن العسكري في الصراع هي أن تشارك الولايات المتحدة، وليس الأوروبيين، بل الولايات المتحدة، بشكل مباشر في القتال إلى جانب أوكرانيا".ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، في اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.
https://sarabic.ae/20241222/ترامب-أنتظر-لقاء-بوتين-لحل-الصراع-الأوكراني-1096063201.html
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روسيا
خبير عسكري بريطاني يحدد السبيل الوحيد لتغيير ميزان القوى في الصراع الأوكراني
ذكر المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن التدخل الأمريكي المباشر في الصراع في أوكرانيا هو وحده القادر على تغيير ميزان القوى.
وأضاف ميركوريس في مدونة فيديو على موقع "يوتيوب"، أن "الطريقة الوحيدة لتغيير التوازن العسكري في الصراع هي أن تشارك الولايات المتحدة، وليس الأوروبيين، بل الولايات المتحدة، بشكل مباشر في القتال إلى جانب أوكرانيا".
ومع ذلك، وفقا لميركوريس، فإن الأمريكيين أنفسهم يعارضون بشدة مشاركة الولايات المتحدة في الصراع.
ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، في اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.