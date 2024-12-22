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خلال جولة في القرن الأفريقي.. ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان
خلال جولة في القرن الأفريقي.. ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح مؤكدا أن المسار الوحيد الممكن هو وقف إطلاق النار والتفاوض. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T02:52+0000
2024-12-22T03:03+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت متأخر من مساء السبت، أن تصريحات الرئيس ماكرون جاءت خلال قيامه بجولة في بعض دول القرن الأفريقي، حيث التقى زار جيبوتي وإثيوبيا، والتقى برئيس الوزراء آبي أحمد.وقال ماكرون: "ندعو طرفي النزاع إلى إلقاء السلاح وكافة الجهات الفاعلة الإقليمية التي يمكنها أن تلعب دورا، إلى القيام بذلك بطريقة إيجابية، لصالح الشعب الذي عانى كثيرا".وشدد الرئيس الفرنسي على أن "العملية الوحيدة الممكنة في السودان هي وقف إطلاق النار والتفاوض واستعادة المجتمع المدني الذي كان مثيرا للإعجاب خلال الثورة، مكانته".وكان الجيش السوداني والقوة المشتركة من حركات "سلام جوبا" قد أعلنا، أمس السبت، بسط سيطرتهما على قاعدة "الزرق" بولاية شمال دارفور.وأضاف الجيش السوداني، في بيان، أنه تمكن كذلك من "السيطرة على عدد مقدر من المركبات القتالية في "الزرق"، فضلا عن كمية من مواد تموين القتال، وقتل العشرات ومطاردة عناصر قوات الدعم السريع بعد هروبهم منها".وتتخذ قوات الدعم السريع من بلدة "الزرق" الواقعة في شمال دارفور، قاعدة عسكرية استرتيجية، إذ بدأت منذ عام 2017، في إنشاء مشاريع بنى تحتية ضخمة في المنطقة، شملت مستشفيات ومدارس، فضلا عن معسكرات ضخمة لقواتها، كما أنها شرعت في إنشاء مطار في البلدة.و"الزرق" هي منطقة نائية بولاية شمال دارفور، وتقع عند الحدود الثلاثية الرابطة بين السودان وتشاد وليبيا.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241215/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-قائد-قوات-الدعم-السريع-في-منطقة-الفاشر-1095799520.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية

خلال جولة في القرن الأفريقي.. ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

02:52 GMT 22.12.2024 (تم التحديث: 03:03 GMT 22.12.2024)
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Manon Cruz
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح مؤكدا أن المسار الوحيد الممكن هو وقف إطلاق النار والتفاوض.
وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت متأخر من مساء السبت، أن تصريحات الرئيس ماكرون جاءت خلال قيامه بجولة في بعض دول القرن الأفريقي، حيث التقى زار جيبوتي وإثيوبيا، والتقى برئيس الوزراء آبي أحمد.
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وقال ماكرون: "ندعو طرفي النزاع إلى إلقاء السلاح وكافة الجهات الفاعلة الإقليمية التي يمكنها أن تلعب دورا، إلى القيام بذلك بطريقة إيجابية، لصالح الشعب الذي عانى كثيرا".
وشدد الرئيس الفرنسي على أن "العملية الوحيدة الممكنة في السودان هي وقف إطلاق النار والتفاوض واستعادة المجتمع المدني الذي كان مثيرا للإعجاب خلال الثورة، مكانته".
وكان الجيش السوداني والقوة المشتركة من حركات "سلام جوبا" قد أعلنا، أمس السبت، بسط سيطرتهما على قاعدة "الزرق" بولاية شمال دارفور.
وأضاف الجيش السوداني، في بيان، أنه تمكن كذلك من "السيطرة على عدد مقدر من المركبات القتالية في "الزرق"، فضلا عن كمية من مواد تموين القتال، وقتل العشرات ومطاردة عناصر قوات الدعم السريع بعد هروبهم منها".
وتتخذ قوات الدعم السريع من بلدة "الزرق" الواقعة في شمال دارفور، قاعدة عسكرية استرتيجية، إذ بدأت منذ عام 2017، في إنشاء مشاريع بنى تحتية ضخمة في المنطقة، شملت مستشفيات ومدارس، فضلا عن معسكرات ضخمة لقواتها، كما أنها شرعت في إنشاء مطار في البلدة.
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و"الزرق" هي منطقة نائية بولاية شمال دارفور، وتقع عند الحدود الثلاثية الرابطة بين السودان وتشاد وليبيا.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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