https://sarabic.ae/20241222/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يعتذر-للمواطنين-عن-التأخير-المتكرر-1096055484.html
زعيم كوريا الديمقراطية يعتذر للمواطنين عن "التأخير المتكرر"
زعيم كوريا الديمقراطية يعتذر للمواطنين عن "التأخير المتكرر"
سبوتنيك عربي
تقدم زعيم جمهورية كوريا الديقراطية، كيم جونغ اون، باعتذار لمواطنيه، خلال حفل بمناسبة إعادة بناء المنازل، بعد الفيضانات التي ضربت بيونغ يانغ في شهر يوليو/ تموز... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T11:30+0000
2024-12-22T11:30+0000
2024-12-22T11:30+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وحضر كيم، أمس السبت، حفل إكمال "رائع" لإعادة بناء المنازل في مقاطعة بيونجان الشمالية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.وفي كلمته بالحفل، اعتذر زعيم كوريا الديمقراطية عن التأخير المتكرر في إعادة بناء المنازل، بسبب الطقس البارد في نهاية العام.ووصف كيم جونغ أون الأضرار الناجمة عن الفيضانات بأنها "كارثة من صنع الإنسان"، وعزا ذلك إلى تراخي وكالات الوقاية من الكوارث في البلاد، وعدم مسؤولية العمال، مؤكدا على تعزيز الاستجابة للكوارث، وإعادة التأهيل الذاتي.كما أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، على الاعتماد على الذات في إعادة التأهيل، قائلا إن "العديد من البلدان والمنظمات الدولية عرضت تقديم المساعدة".ومع ذلك، فإن ثقة شعبه في قدراتهم وروح الاعتماد على ذاتهم كانت أكثر أهمية من أي شيء، كما أوضح "كأسباب لرفض المساعدة الخارجية".كما أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، أن مشاريع جديدة لتعزيز السدود وبناء مزارع الدفيئات ستبدأ في المناطق المتضررة خلال العام المقبل 2025، بينما أمر بتحسين مهارات البناء والمعدات.وكانت جهود التعافي جارية في كوريا الديمقراطية منذ أواخر يوليو، عندما غمرت الفيضانات الشديدة مناطق واسعة على طول نهر أمنوك بالقرب من حدودها الشمالية، مما أسفر عن مقتل أو فقدان العديد من الأشخاص.
https://sarabic.ae/20240729/بسيارة-مغمورة-في-السيول-زعيم-كوريا-الشمالية-يقود-بنفسه-جهود-إنقاذ-المتضررين-صور-1091212553.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الديمقراطية يعتذر للمواطنين عن "التأخير المتكرر"
تقدم زعيم جمهورية كوريا الديقراطية، كيم جونغ اون، باعتذار لمواطنيه، خلال حفل بمناسبة إعادة بناء المنازل، بعد الفيضانات التي ضربت بيونغ يانغ في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وحضر كيم، أمس السبت، حفل إكمال "رائع" لإعادة بناء المنازل في مقاطعة بيونجان الشمالية، وفقا لوكالة
الأنباء الكورية المركزية.
وفي كلمته بالحفل، اعتذر زعيم كوريا الديمقراطية عن التأخير المتكرر في إعادة بناء المنازل، بسبب الطقس البارد في نهاية العام.
ووصف كيم جونغ أون الأضرار الناجمة عن الفيضانات بأنها "كارثة من صنع الإنسان"، وعزا ذلك إلى تراخي وكالات الوقاية من الكوارث في البلاد، وعدم مسؤولية العمال، مؤكدا على تعزيز الاستجابة للكوارث، وإعادة التأهيل الذاتي.
كما أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، على الاعتماد على الذات في إعادة التأهيل، قائلا إن "العديد من البلدان والمنظمات الدولية عرضت تقديم المساعدة".
ومع ذلك، فإن ثقة شعبه في قدراتهم وروح الاعتماد على ذاتهم كانت أكثر أهمية من أي شيء، كما أوضح "كأسباب لرفض المساعدة الخارجية".
كما أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، أن مشاريع جديدة لتعزيز السدود وبناء مزارع الدفيئات ستبدأ في المناطق المتضررة خلال العام المقبل 2025، بينما أمر بتحسين مهارات البناء والمعدات.
وكانت جهود التعافي جارية في كوريا الديمقراطية منذ أواخر يوليو، عندما غمرت الفيضانات الشديدة مناطق واسعة على طول نهر أمنوك بالقرب من حدودها الشمالية، مما أسفر عن مقتل أو فقدان العديد من الأشخاص.