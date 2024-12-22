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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241222/مقتل-مواطنة-مدنية-وإصابة-آخر-في-هجوم-إرهابي-أوكراني-على-مقاطعة-بريانسك-1096065897.html
مقتل مواطنة مدنية وإصابة آخر في هجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بريانسك
مقتل مواطنة مدنية وإصابة آخر في هجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الحدودية الروسية، ألكسندر بوغوماز، بأن القوات الأوكرانية هاجمت قرية كيريلوفكا بالمقاطعة، وقُتل أحد السكان المحليين، فيما أصيب مدني آخر... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T23:10+0000
2024-12-22T23:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز، عبر قناته في "تلغرام"، "هاجم الإرهابيون الأوكرانيون قرية كيريلوفكا في منطقة كليموفسكي، لسوء الحظ، توفي أحد سكان القرية نتيجة الهجوم الإرهابي".وصباح أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 42 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي 5 مقاطعات روسية.وأفادت الوزارة في بيان بأنه، "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية. دُمرت 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و8 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".
https://sarabic.ae/20241222/ترامب-أنتظر-لقاء-بوتين-لحل-الصراع-الأوكراني-1096063201.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

مقتل مواطنة مدنية وإصابة آخر في هجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بريانسك

23:10 GMT 22.12.2024 (تم التحديث: 23:40 GMT 22.12.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورحي سيليدوف، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
حي سيليدوف، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الحدودية الروسية، ألكسندر بوغوماز، بأن القوات الأوكرانية هاجمت قرية كيريلوفكا بالمقاطعة، وقُتل أحد السكان المحليين، فيما أصيب مدني آخر نتيجة هجوم على قرية كراسني بور.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز، عبر قناته في "تلغرام"، "هاجم الإرهابيون الأوكرانيون قرية كيريلوفكا في منطقة كليموفسكي، لسوء الحظ، توفي أحد سكان القرية نتيجة الهجوم الإرهابي".

وأضاف الحاكم، أن قرية كراسني بور تعرضت أيضًا لهجوم من قبل القوات الأوكرانية، ونتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب أحد المدنيين من سكان القرية بجروح ناجمة عن انفجار لغم في الصدر والوجه، وتم نقل الرجل إلى مستشفى المنطقة.

وصباح أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 42 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي 5 مقاطعات روسية.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أنتظر لقاء بوتين لحل الصراع الأوكراني
18:23 GMT
وأفادت الوزارة في بيان بأنه، "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية. دُمرت 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و8 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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