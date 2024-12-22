وزير سوداني يحذر من ارتفاع منسوب النيل بشكل كارثي بسبب غلق أحد السدود

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
تقرير عن غياب مظاهر عيد الميلاد المجيد في مدينة صور
09:09 GMT
6 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية المؤقتة تعلن إطلاق حوار وطني شامل، "مفاوضات غزة" تدخل "مرحلة التفاصيل" النهائية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241222/وزير-سوداني-يحذر-من-ارتفاع-منسوب-النيل-بشكل-كارثي-بسبب-غلق-أحد-السدود--1096054295.html
وزير سوداني يحذر من ارتفاع منسوب النيل بشكل كارثي بسبب غلق أحد السدود
وزير سوداني يحذر من ارتفاع منسوب النيل بشكل كارثي بسبب غلق أحد السدود
سبوتنيك عربي
أكد وزير البنية التحتية بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، الطيب محمد الحسن، أن إغلاق قوات الدعم السريع لخزان جبل أولياء تسبب في ارتفاع غير مسبوق في مناسيب... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T10:07+0000
2024-12-22T10:07+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/0c/1046523896_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_e8d479bb70b877a52f191152b21d6464.jpg
وحسب وسائل إعلام محلية، أوضح الوزير في تصريح صحفي، أمس السبت، أن مناسيب النيل الأبيض قد تجاوزت كافة المعدلات المسجلة في الأعوام السابقة بسبب إغلاق الخزان وغياب مهندسي الري بسبب سيطرة قوات الدعم السريع.وأشار الحسن إلى أن الوزارة أرسلت 4 فرق عمل إلى مناطق متعددة في الولاية، مثل الدويم، شبشبة، كرة، الكوة، أبو شاتين، الجزيرة أبا، العباشية بكوستي، الطويلة، قلي، والفشاشوية، من أجل تأهيل وحماية التروس الواقية.يشار إلى أن الخزان هو سد يبلغ طوله 3 كيلومترات وارتفاعه 20 مترا وتخزن بحيرته 2.3 مليار متر مكعب من المياه.ويؤدي إغلاق السد إلى تراكم المياه داخله مما يزيد من خطر حدوث الفياضانات في المناطق الواقعة على النيل الأبيض.وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على خزان جبل أولياء، الذي يقع جنوب الخرطوم، منذ بداية النزاع القائم.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241212/منظمة-إغاثية-دولية-السودان-يشهد-أكبر-أزمة-إنسانية-في-العالم-1095717772.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/0c/1046523896_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1c4806fcdd25bf5c6a00e92615193232.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير سوداني يحذر من ارتفاع منسوب النيل بشكل كارثي بسبب غلق أحد السدود

10:07 GMT 22.12.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفيضانات السودان في سبتمبر عام 2020
فيضانات السودان في سبتمبر عام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أكد وزير البنية التحتية بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، الطيب محمد الحسن، أن إغلاق قوات الدعم السريع لخزان جبل أولياء تسبب في ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأبيض.
وحسب وسائل إعلام محلية، أوضح الوزير في تصريح صحفي، أمس السبت، أن مناسيب النيل الأبيض قد تجاوزت كافة المعدلات المسجلة في الأعوام السابقة بسبب إغلاق الخزان وغياب مهندسي الري بسبب سيطرة قوات الدعم السريع.
وأشار الحسن إلى أن الوزارة أرسلت 4 فرق عمل إلى مناطق متعددة في الولاية، مثل الدويم، شبشبة، كرة، الكوة، أبو شاتين، الجزيرة أبا، العباشية بكوستي، الطويلة، قلي، والفشاشوية، من أجل تأهيل وحماية التروس الواقية.
يشار إلى أن الخزان هو سد يبلغ طوله 3 كيلومترات وارتفاعه 20 مترا وتخزن بحيرته 2.3 مليار متر مكعب من المياه.
الأوضاع الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
منظمة إغاثية دولية: السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم
12 ديسمبر, 09:44 GMT
ويؤدي إغلاق السد إلى تراكم المياه داخله مما يزيد من خطر حدوث الفياضانات في المناطق الواقعة على النيل الأبيض.
وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على خزان جبل أولياء، الذي يقع جنوب الخرطوم، منذ بداية النزاع القائم.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала