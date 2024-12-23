https://sarabic.ae/20241223/أخطر-5-طائرات-حربية-روسية-بعيدة-المدى-1096089279.html

أخطر 5 طائرات حربية روسية بعيدة المدى

أخطر 5 طائرات حربية روسية بعيدة المدى

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 4 آلاف طائرة حربية من طرازات مختلفة ويشمل ذلك الطائرات بعيدة المدى التي توصف بـ"الأجنحة الاستراتيجية". 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T16:34+0000

2024-12-23T16:34+0000

2024-12-23T16:34+0000

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ويوافق الـ23 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام ذكرى تأسيس القوة الجوية الروسية بعيدة المدى عام 1913، التي تضم حاليا أخطر القاذفات الاستراتيجية في العالم، إضافة إلى الطائرات الاعتراضية التي يمكنها الوصول إلى الغلاف الجوي للأرض وتدمير الأقمار الصناعية المعادية في وقت الحرب.وتمثل القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى جزءا من قوة الردع الاستراتيجي الروسية وأحد أذرع "الثالوث النووي"، الذي يضم أيضا الصواريخ العابرة للقارات والغواصات الهجومية.وأورد تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، 5 أنواع من الطائرات الروسية بعيدة المدى، التي يمكن لبعضها الوصول إلى أي مكان حول العالم والبقاء في الجو لعشرات الساعات."تو - 160"تصنف ضمن القاذفات الاستراتيجية الثقيلة الأسرع من الصوت، التي يمكنها حمل أسلحة نووية تشمل صواريخ مجنحة وصواريخ فرط صوتية.يصل مدى الطائرة إلى 14 ألف كيلومترا ويمكن مضاعفته إذا تم تزويدها بالوقود في الجو، كما تصل سرعتها إلى 2200 كيلومتر في الساعة."تو - 95 إم إس"قاذفة استراتيجية ثقيلة مزودة بـ4 محركات توربينية ويمكن تسليحها بصواريخ مجنحة وقنابل غير موجهة.يصل مدى الطائرة إلى 10 آلاف و500 كيلومتر، وسرعتها تقدر بـ830 كلم/ ساعة."تو - 22 إم 3"قاذفة استراتيجية بعيدة المدى بأجنحة متغيرة يمكنها التحليق بسرعات أعلى من الصوت، ويمكن تسليحها بصواريخ موجهة وصواريخ فرط صوتية باليستية وقنابل غير موجهة.يصل مداها إلى 6 آلاف و800 كيلومترا، دون التزود بالوقود في الجو، وسرعتها القصوى تقدر بـ2300 كلم/ ساعة."ميغ - 31"تصنف ضمن الطائرة الاعتراضية الأسرع من الصوت وهي من أسرع الطائرات الحربية في العالم.يصل مدى الطائرة إلى 3 آلاف و300 كيلومتر في الساعة دون التزود بالوقود في الجو،تقدر السرعة القصوى للطائرة بـ3 آلاف كلم/ ساعة، وهي مجهزة بصواريخ "جو - جو" وصواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال"."إيل - 78"طائرة تزويد بالوقود في الجو مزودة بـ4 محركات استراتيجية ويمكن الاعتماد عليها في مضاعفة مدى القاذفات الاستراتيجية.يصل مدى "إيل - 78" إلى 7 آلاف و300 كلم وتقدر سرعتها بـ850 كيلومتر/ ساعة.ولفت التقرير إلى أن روسيا تمتلك أنواع أخرى من الطائرات التدريب والنقل بعيدة المدى.وكانت أول رحلة جوية للطائرة الروسية "إيليا"، التي تصنف بأنها أول طائرة ثقيلة ذات أربع محركات في العالم، وقامت بأول رحلة في الـ23 من ديسمبر 1913، ثم حلقت ضمن أطول سرب قاذفات طويلة المدى في 23 ديسمبر من العام التالي.

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https://sarabic.ae/20230704/تو---95-إم-إس-قاذفة-استراتيجية-روسية-بقدرات-خارقة-1078735721.html

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن