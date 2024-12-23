أخطر 5 طائرات حربية روسية بعيدة المدى
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تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 4 آلاف طائرة حربية من طرازات مختلفة ويشمل ذلك الطائرات بعيدة المدى التي توصف بـ"الأجنحة الاستراتيجية".
ويوافق الـ23 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام ذكرى تأسيس القوة الجوية الروسية بعيدة المدى عام 1913، التي تضم حاليا أخطر القاذفات الاستراتيجية في العالم، إضافة إلى الطائرات الاعتراضية التي يمكنها الوصول إلى الغلاف الجوي للأرض وتدمير الأقمار الصناعية المعادية في وقت الحرب.
8 ديسمبر, 17:29 GMT
وتمثل القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى جزءا من قوة الردع الاستراتيجي الروسية وأحد أذرع "الثالوث النووي"، الذي يضم أيضا الصواريخ العابرة للقارات والغواصات الهجومية.
وأورد تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، 5 أنواع من الطائرات الروسية بعيدة المدى، التي يمكن لبعضها الوصول إلى أي مكان حول العالم والبقاء في الجو لعشرات الساعات.
4 يوليو 2023, 18:32 GMT
"تو - 160"
تصنف ضمن القاذفات الاستراتيجية الثقيلة الأسرع من الصوت، التي يمكنها حمل أسلحة نووية تشمل صواريخ مجنحة وصواريخ فرط صوتية.
يصل مدى الطائرة إلى 14 ألف كيلومترا ويمكن مضاعفته إذا تم تزويدها بالوقود في الجو، كما تصل سرعتها إلى 2200 كيلومتر في الساعة.
© Sputnik . Dmitry Azarov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز "تو-160إم"، تتارستان 22 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز "تو-160إم"، تتارستان 22 فبراير 2024
© Sputnik . Dmitry Azarov/POOL/
"تو - 95 إم إس"
قاذفة استراتيجية ثقيلة مزودة بـ4 محركات توربينية ويمكن تسليحها بصواريخ مجنحة وقنابل غير موجهة.
يصل مدى الطائرة إلى 10 آلاف و500 كيلومتر، وسرعتها تقدر بـ830 كلم/ ساعة.
القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو 95 إم إس"
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"تو - 22 إم 3"
قاذفة استراتيجية بعيدة المدى بأجنحة متغيرة يمكنها التحليق بسرعات أعلى من الصوت، ويمكن تسليحها بصواريخ موجهة وصواريخ فرط صوتية باليستية وقنابل غير موجهة.
يصل مداها إلى 6 آلاف و800 كيلومترا، دون التزود بالوقود في الجو، وسرعتها القصوى تقدر بـ2300 كلم/ ساعة.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
قاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev/
"ميغ - 31"
تصنف ضمن الطائرة الاعتراضية الأسرع من الصوت وهي من أسرع الطائرات الحربية في العالم.
يصل مدى الطائرة إلى 3 آلاف و300 كيلومتر في الساعة دون التزود بالوقود في الجو،
تقدر السرعة القصوى للطائرة بـ3 آلاف كلم/ ساعة، وهي مجهزة بصواريخ "جو - جو" وصواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال".
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات من طراز ميغ-31 خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان.
مقاتلات من طراز ميغ-31 خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان.
© Sputnik . Vitaliy Ankov/
"إيل - 78"
طائرة تزويد بالوقود في الجو مزودة بـ4 محركات استراتيجية ويمكن الاعتماد عليها في مضاعفة مدى القاذفات الاستراتيجية.
يصل مدى "إيل - 78" إلى 7 آلاف و300 كلم وتقدر سرعتها بـ850 كيلومتر/ ساعة.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
طائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov/
ولفت التقرير إلى أن روسيا تمتلك أنواع أخرى من الطائرات التدريب والنقل بعيدة المدى.
وكانت أول رحلة جوية للطائرة الروسية "إيليا"، التي تصنف بأنها أول طائرة ثقيلة ذات أربع محركات في العالم، وقامت بأول رحلة في الـ23 من ديسمبر 1913، ثم حلقت ضمن أطول سرب قاذفات طويلة المدى في 23 ديسمبر من العام التالي.
© Sputnikتو-160 إم، طائرة روسية استراتيجية أسرع من الصوت
تو-160 إم، طائرة روسية استراتيجية أسرع من الصوت
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