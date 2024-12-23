https://sarabic.ae/20241223/الرئيس-الأمريكي-الأسبق-بيل-كلينتون-يدخل-المستشفى-بسبب-الحمى-1096096880.html
الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يدخل المستشفى بسبب الحمى
الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يدخل المستشفى بسبب الحمى
سبوتنيك عربي
قال أنجيل أورينا، نائب كبير موظفي كلينتون، إن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون دخل المستشفى بسبب الحمى. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T23:27+0000
2024-12-23T23:27+0000
2024-12-23T23:27+0000
بيل كلينتون
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مستشفى
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وقال أورينا لوسائل إعلام أمريكية، "لقد تم إدخال [كلينتون] إلى مستشفى ميدستار جورج تاون الجامعي لإجراء الفحوصات والمراقبة بعد إصابته بالحمى".وأضاف، "أنه في حالة معنوية جيدة وممتن للرعاية التي يتلقاها".وقال مصدر مقرب من كلينتون، إن الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عاما سيكون بخير.
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بيل كلينتون, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مستشفى
بيل كلينتون, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مستشفى
الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يدخل المستشفى بسبب الحمى
قال أنجيل أورينا، نائب كبير موظفي كلينتون، إن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون دخل المستشفى بسبب الحمى.
وقال أورينا لوسائل إعلام أمريكية، "لقد تم إدخال [كلينتون] إلى مستشفى ميدستار جورج تاون الجامعي لإجراء الفحوصات والمراقبة بعد إصابته بالحمى".
وأضاف، "أنه في حالة معنوية جيدة
وممتن للرعاية التي يتلقاها".
وقال مصدر مقرب من كلينتون، إن الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عاما سيكون بخير.