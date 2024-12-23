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وزير الصحة السوداني: خسرنا 11 مليار دولار ونمر بأزمة غير مسبوقة
وزير الصحة السوداني: خسرنا 11 مليار دولار ونمر بأزمة غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، إن السودان يواجه نقصا حادا في الأدوية بعد نهب مخازن تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 600 مليون دولار. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T18:40+0000
2024-12-23T18:40+0000
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وأوضح إبراهيم أن خسائر القطاع الصحي في السودان منذ بدء الحرب بلغت 11 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين.وتابع: "تسببت الحرب في فقدان أكثر من 60 فردا من الكوادر الطبية، التي أنقذت النظام الصحي في السودان من الانهيار الكامل"، مضيفا: "الوضع استقر نسبيا بعد ما يقرب من عامين من الحرب".ولفت إلى أن "الأزمة الإنسانية والصحية التي يمر بها السودان غير مسبوقة وصعوبة الوصول إلى جميع مناطق السودان بسبب الأوضاع الأمنية يمثل أكبر التحديات التي نواجهها، إضافة إلى أن نقص التمويل".وأوضح الوزير السوداني أن الدعم الذي يحصل عليه القطاع الصحي في البلاد لا يتجاوز 20 في المئة من الاحتياجات التي تقدر قيمتها بنحو 4.7 مليار دولار.ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان 2023 تم طرح العديد من المبادرات لاحتواء الأزمة وإنهاء المواجهات، لكن جميعها باءت بالفشل".وتسببت الحرب في مقتل نحو 20 ألف شخص ونزوح نحو 3 ملايين شخص خارج البلاد إضافة إلى 9 ملايين نازح في الداخل، بينما يقدر عدد من يعيشون على المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى بنحو 25 مليون شخص.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني

وزير الصحة السوداني: خسرنا 11 مليار دولار ونمر بأزمة غير مسبوقة

18:40 GMT 23.12.2024
© Getty Images / Yannick Tylleالصحة في السودان
الصحة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Getty Images / Yannick Tylle
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قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، إن السودان يواجه نقصا حادا في الأدوية بعد نهب مخازن تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 600 مليون دولار.
وأوضح إبراهيم أن خسائر القطاع الصحي في السودان منذ بدء الحرب بلغت 11 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين.
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12 نوفمبر, 18:22 GMT
وتابع: "تسببت الحرب في فقدان أكثر من 60 فردا من الكوادر الطبية، التي أنقذت النظام الصحي في السودان من الانهيار الكامل"، مضيفا: "الوضع استقر نسبيا بعد ما يقرب من عامين من الحرب".
ولفت إلى أن "الأزمة الإنسانية والصحية التي يمر بها السودان غير مسبوقة وصعوبة الوصول إلى جميع مناطق السودان بسبب الأوضاع الأمنية يمثل أكبر التحديات التي نواجهها، إضافة إلى أن نقص التمويل".
وأوضح الوزير السوداني أن الدعم الذي يحصل عليه القطاع الصحي في البلاد لا يتجاوز 20 في المئة من الاحتياجات التي تقدر قيمتها بنحو 4.7 مليار دولار.
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ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان 2023 تم طرح العديد من المبادرات لاحتواء الأزمة وإنهاء المواجهات، لكن جميعها باءت بالفشل".
وتسببت الحرب في مقتل نحو 20 ألف شخص ونزوح نحو 3 ملايين شخص خارج البلاد إضافة إلى 9 ملايين نازح في الداخل، بينما يقدر عدد من يعيشون على المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى بنحو 25 مليون شخص.
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