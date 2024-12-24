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اغتيال 3 قضاة في سوريا... حادثة تهز البلاد
اغتيال 3 قضاة في سوريا... حادثة تهز البلاد
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة في ريف محافظة حماة وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 3 قضاة، في حادثة هزت البلاد. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-24T15:01+0000
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وقال المراسل: "مسلحون مجهولون يطلقون النار على سيارة بالقرب من طريق حماة - مصياف، ما أدى إلى مقتل 3 قضاة يعملون في محاكم محافظة حماة وسط سوريا".وبحسب تلك الصفحات، فإن القضاة لم يشاركوا يوما بأي أعمال خارج النطاق المدني، ومعرفون بنبلهم وأخلاقهم وتمت تصفيتهم بطريقة وحشية.وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "أسفر اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".وفي وقت سابق، طالب الشرع المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مشيرًا إلى أن الفصائل المسلحة ستعلن خلال أيام حل نفسها، ولن يُسمح بسلاح خارج سيطرة الدولة، بحسب قوله.مخاوف وتحذيرات تونسية من احتمال عودة العناصر المقاتلة المتشددة من سورياأردوغان يؤكد لبلينكن ضرورة العمل على إعادة إعمار سوريا
https://sarabic.ae/20241224/اتفاق-في-سوريا-لحل-جميع-الفصائل-العسكرية-ودمجها-تحت-مظلة-وزارة-الدفاع---1096126636.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

اغتيال 3 قضاة في سوريا... حادثة تهز البلاد

14:47 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 15:01 GMT 24.12.2024)
© Getty Images / mtcuradoقصر العدل في سوريا
قصر العدل في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Getty Images / mtcurado
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة في ريف محافظة حماة وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 3 قضاة، في حادثة هزت البلاد.
وقال المراسل: "مسلحون مجهولون يطلقون النار على سيارة بالقرب من طريق حماة - مصياف، ما أدى إلى مقتل 3 قضاة يعملون في محاكم محافظة حماة وسط سوريا".

ونشرت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أسماء القضاة وهم، القاضي محمد حمود، والقاضي منذر حسين، والقاضي يوسف غنوم.

الشرع يلتقي قادة الفصائل الثورية… اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
اتفاق في سوريا لحل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
13:01 GMT
وبحسب تلك الصفحات، فإن القضاة لم يشاركوا يوما بأي أعمال خارج النطاق المدني، ومعرفون بنبلهم وأخلاقهم وتمت تصفيتهم بطريقة وحشية.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع قادة فصائل المعارضة السورية المسلحة في سوريا، مع قائد المعارضة السورية المسلحة، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، واختُتم الاجتماع باتفاق لحل جميع الفصائل السورية، ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "أسفر اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".
وفي وقت سابق، طالب الشرع المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مشيرًا إلى أن الفصائل المسلحة ستعلن خلال أيام حل نفسها، ولن يُسمح بسلاح خارج سيطرة الدولة، بحسب قوله.
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