https://sarabic.ae/20241224/بوتين-طاجيكستان-حليف-موثوق-لروسيا-وسنبحث-نطاق-العلاقات-البناءة-بيننا-بشكل-كامل-1096140968.html
بوتين: طاجيكستان حليف موثوق لروسيا وسنبحث نطاق العلاقات البناءة بيننا بشكل كامل
بوتين: طاجيكستان حليف موثوق لروسيا وسنبحث نطاق العلاقات البناءة بيننا بشكل كامل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن طاجيكستان حليف موثوق لروسيا. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T18:09+0000
2024-12-24T18:09+0000
2024-12-24T18:09+0000
روسيا
أخبار طاجيكستان
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وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، في مقاطعة لينينغراد: "اليوم وكما اتفقنا، سنجري مباحثات ثنائية حول النطاق الكامل لعلاقاتنا. تتميز علاقاتنا بأنها بناءة للغاية وتتطور بوتيرة جيدة".وقال: "في مجال الأمن على الساحة الدولية، يستمر التعاون (مع طاجيكستان)، وعلى وجه التحديد مع أقرب حلفائنا الموثوقين والبنائين للغاية".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس رحمون أنه يمكن من خلال اللقاء "مناقشة القضايا الأمنية والأوضاع الإقليمية والدولية".وفي وقت سابق، كشف أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن المظلة النووية الروسية، بناء على العقيدة النووية المحدثة، تغطي كأولوية، دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كل من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
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أخبار طاجيكستان
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار طاجيكستان
بوتين: طاجيكستان حليف موثوق لروسيا وسنبحث نطاق العلاقات البناءة بيننا بشكل كامل
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن طاجيكستان حليف موثوق لروسيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، في مقاطعة لينينغراد: "اليوم وكما اتفقنا، سنجري مباحثات ثنائية حول النطاق الكامل لعلاقاتنا. تتميز علاقاتنا بأنها بناءة للغاية وتتطور بوتيرة جيدة".
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تواصل تعاونها مع طاجيكستان في مجال الأمن على الساحة الدولية باعتبارها أقرب حليف لها.
وقال: "في مجال الأمن على الساحة الدولية، يستمر التعاون (مع طاجيكستان)، وعلى وجه التحديد مع أقرب حلفائنا الموثوقين والبنائين للغاية".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس رحمون أنه يمكن من خلال اللقاء "مناقشة القضايا الأمنية والأوضاع الإقليمية والدولية".
وقال: "يمكننا مناقشة وتلخيص قضايا الأمن الإقليمي والعالمي والوضع الدولي الذي يهمنا"، مؤكدا أن روسيا هي الشريك الاستراتيجي الرئيسي لطاجيكستان.
وفي وقت سابق، كشف أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن المظلة النووية الروسية، بناء على العقيدة النووية المحدثة
، تغطي كأولوية، دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كل من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.