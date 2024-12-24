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ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20241224/بوتين-طاجيكستان-حليف-موثوق-لروسيا-وسنبحث-نطاق-العلاقات-البناءة-بيننا-بشكل-كامل-1096140968.html
بوتين: طاجيكستان حليف موثوق لروسيا وسنبحث نطاق العلاقات البناءة بيننا بشكل كامل
بوتين: طاجيكستان حليف موثوق لروسيا وسنبحث نطاق العلاقات البناءة بيننا بشكل كامل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن طاجيكستان حليف موثوق لروسيا. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T18:09+0000
2024-12-24T18:09+0000
روسيا
أخبار طاجيكستان
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وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، في مقاطعة لينينغراد: "اليوم وكما اتفقنا، سنجري مباحثات ثنائية حول النطاق الكامل لعلاقاتنا. تتميز علاقاتنا بأنها بناءة للغاية وتتطور بوتيرة جيدة".وقال: "في مجال الأمن على الساحة الدولية، يستمر التعاون (مع طاجيكستان)، وعلى وجه التحديد مع أقرب حلفائنا الموثوقين والبنائين للغاية".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس رحمون أنه يمكن من خلال اللقاء "مناقشة القضايا الأمنية والأوضاع الإقليمية والدولية".وفي وقت سابق، كشف أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن المظلة النووية الروسية، بناء على العقيدة النووية المحدثة، تغطي كأولوية، دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كل من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
https://sarabic.ae/20241223/بوتين-يحدد-خطة-روسيا-للنمو-الاقتصادي-المتوازن-1096081912.html
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روسيا, أخبار طاجيكستان
روسيا, أخبار طاجيكستان

بوتين: طاجيكستان حليف موثوق لروسيا وسنبحث نطاق العلاقات البناءة بيننا بشكل كامل

18:09 GMT 24.12.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن طاجيكستان حليف موثوق لروسيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، في مقاطعة لينينغراد: "اليوم وكما اتفقنا، سنجري مباحثات ثنائية حول النطاق الكامل لعلاقاتنا. تتميز علاقاتنا بأنها بناءة للغاية وتتطور بوتيرة جيدة".

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تواصل تعاونها مع طاجيكستان في مجال الأمن على الساحة الدولية باعتبارها أقرب حليف لها.

وقال: "في مجال الأمن على الساحة الدولية، يستمر التعاون (مع طاجيكستان)، وعلى وجه التحديد مع أقرب حلفائنا الموثوقين والبنائين للغاية".
الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
بوتين يحدد خطة روسيا للنمو الاقتصادي المتوازن
أمس, 14:02 GMT
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس رحمون أنه يمكن من خلال اللقاء "مناقشة القضايا الأمنية والأوضاع الإقليمية والدولية".

وقال: "يمكننا مناقشة وتلخيص قضايا الأمن الإقليمي والعالمي والوضع الدولي الذي يهمنا"، مؤكدا أن روسيا هي الشريك الاستراتيجي الرئيسي لطاجيكستان.

وفي وقت سابق، كشف أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن المظلة النووية الروسية، بناء على العقيدة النووية المحدثة، تغطي كأولوية، دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كل من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
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