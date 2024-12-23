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بوتين يحدد خطة روسيا للنمو الاقتصادي المتوازن
بوتين يحدد خطة روسيا للنمو الاقتصادي المتوازن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن روسيا في الوقت الحالي تواجه مهمة منهجية تتمثل في ضمان التحول إلى النمو الاقتصادي المتوازن مع خفض لمعدلات... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T14:02+0000
2024-12-23T14:02+0000
اقتصاد
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في منتدى "روسيا تنادي" وفي اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية، لفت الانتباه إلى أنه لدينا في المجال الاقتصادي مهمة منهجية، وهي الانتقال إلى نمو متوازن للاقتصاد مع انخفاض لمستويات البطالة، ومعدل متوازن للتضخم".ولفت بوتين إلى أن مئات الآلاف من الأسر الروسية حسنت ظروفها المعيشية بمساعدة برنامج الرهن العقاري بشروط تفضيلية.وفي وقت سابق، صرح بوتين بأن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يسجل نموا هذا العام 2024 بما يتراوح ما بين 3.9% و4%، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني مستقر ويواصل نموه.خبير في الاقتصاد الدولي: العقوبات الأمريكية أضرت بالاقتصاد الأوروبي أكثر من روسيا"روسنفط": أوروبا الضحية الرئيسية للعقوبات
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

بوتين يحدد خطة روسيا للنمو الاقتصادي المتوازن

14:02 GMT 23.12.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالخط المباشر والمؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© POOL
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن روسيا في الوقت الحالي تواجه مهمة منهجية تتمثل في ضمان التحول إلى النمو الاقتصادي المتوازن مع خفض لمعدلات البطالة ومعدل تضخم معتدل.
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في منتدى "روسيا تنادي" وفي اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية، لفت الانتباه إلى أنه لدينا في المجال الاقتصادي مهمة منهجية، وهي الانتقال إلى نمو متوازن للاقتصاد مع انخفاض لمستويات البطالة، ومعدل متوازن للتضخم".

ووصف بوتين ذلك بأنه ضمانة وشرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، ونجاح تنفيذ البرامج الحكومية والمشروعات الوطنية.

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
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أمس, 18:23 GMT
ولفت بوتين إلى أن مئات الآلاف من الأسر الروسية حسنت ظروفها المعيشية بمساعدة برنامج الرهن العقاري بشروط تفضيلية.
وفي وقت سابق، صرح بوتين بأن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يسجل نموا هذا العام 2024 بما يتراوح ما بين 3.9% و4%، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني مستقر ويواصل نموه.
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