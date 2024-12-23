https://sarabic.ae/20241223/بوتين-يحدد-خطة-روسيا-للنمو-الاقتصادي-المتوازن-1096081912.html
بوتين يحدد خطة روسيا للنمو الاقتصادي المتوازن
بوتين يحدد خطة روسيا للنمو الاقتصادي المتوازن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن روسيا في الوقت الحالي تواجه مهمة منهجية تتمثل في ضمان التحول إلى النمو الاقتصادي المتوازن مع خفض لمعدلات... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T14:02+0000
2024-12-23T14:02+0000
2024-12-23T14:02+0000
اقتصاد
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في منتدى "روسيا تنادي" وفي اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية، لفت الانتباه إلى أنه لدينا في المجال الاقتصادي مهمة منهجية، وهي الانتقال إلى نمو متوازن للاقتصاد مع انخفاض لمستويات البطالة، ومعدل متوازن للتضخم".ولفت بوتين إلى أن مئات الآلاف من الأسر الروسية حسنت ظروفها المعيشية بمساعدة برنامج الرهن العقاري بشروط تفضيلية.وفي وقت سابق، صرح بوتين بأن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يسجل نموا هذا العام 2024 بما يتراوح ما بين 3.9% و4%، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني مستقر ويواصل نموه.خبير في الاقتصاد الدولي: العقوبات الأمريكية أضرت بالاقتصاد الأوروبي أكثر من روسيا"روسنفط": أوروبا الضحية الرئيسية للعقوبات
https://sarabic.ae/20241222/ترامب-أنتظر-لقاء-بوتين-لحل-الصراع-الأوكراني-1096063201.html
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اقتصاد, روسيا
بوتين يحدد خطة روسيا للنمو الاقتصادي المتوازن
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن روسيا في الوقت الحالي تواجه مهمة منهجية تتمثل في ضمان التحول إلى النمو الاقتصادي المتوازن مع خفض لمعدلات البطالة ومعدل تضخم معتدل.
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في منتدى "روسيا تنادي" وفي اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية، لفت الانتباه إلى أنه لدينا في المجال الاقتصادي مهمة منهجية، وهي الانتقال إلى نمو متوازن للاقتصاد مع انخفاض لمستويات البطالة، ومعدل متوازن للتضخم".
ووصف بوتين ذلك بأنه ضمانة وشرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، ونجاح تنفيذ البرامج الحكومية والمشروعات الوطنية.
ولفت بوتين إلى أن مئات الآلاف من الأسر الروسية حسنت ظروفها المعيشية بمساعدة برنامج الرهن العقاري بشروط تفضيلية.
وفي وقت سابق، صرح بوتين بأن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يسجل نموا هذا العام 2024 بما يتراوح ما بين 3.9% و4%، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني مستقر ويواصل نموه.