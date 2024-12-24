https://sarabic.ae/20241224/دراسة-تكشف-عن-المفتاح-الرئيسي-لخفض-الوزن--1096108604.html

دراسة تكشف عن "المفتاح الرئيسي" لخفض الوزن

دراسة تكشف عن "المفتاح الرئيسي" لخفض الوزن

سبوتنيك عربي

قالت دراسة جديدة إن تقليل حجم الوجبات الغذائية التي يتناولها الشخص يوميا يعد خطوة رئيسية لإنقاص الوزن. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضح باحثون أن خفض الوجبات بمقدار 500 سعرة حراري كل يوم يمكن أن يؤدي إلى فقدان حوالي رطل واحد أسبوعيًا، أي ما يقرب من نصف كيلوغرام، بحسب موقع "هيلث داي". وأشار المختبر الوطني الأمريكي للأبحاث الطبية إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل بداية جيدة للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن. كما ذكرت مؤسسة "هارفارد هيلث" أن إحدى الطرق البسيطة لحساب السعرات الحرارية اليومية المطلوبة تقدر بـ15 ضعف وزن الشخص، لتحديد عدد السعرات اللازمة للحفاظ على الوزن الحالي. أوضحت سامانثا هيلر، خبيرة التغذية بمعهد لانجون للصحة التابع لجامعة نيويورك، أن احتساب السعرات وحده لا يكفي لتحقيق خسارة الوزن. وأضافت أن فقدان الوزن عملية تتطلب وقتًا، حيث إن زيادته أو إنقاصه لا يحدث بين عشية وضحاها.ونصحت هيلر باتباع برامج تغذية متخصصة أو استشارة خبراء تغذية لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة، مشيرة إلى أن الهدف الأهم ليس النحافة بقدر ما هو الحفاظ على الصحة وإيجاد نمط حياة مستدام ومناسب لكل فرد.

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