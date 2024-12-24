دراسة تكشف عن "المفتاح الرئيسي" لخفض الوزن

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
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مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
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27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
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https://sarabic.ae/20241224/دراسة-تكشف-عن-المفتاح-الرئيسي-لخفض-الوزن--1096108604.html
دراسة تكشف عن "المفتاح الرئيسي" لخفض الوزن
دراسة تكشف عن "المفتاح الرئيسي" لخفض الوزن
سبوتنيك عربي
قالت دراسة جديدة إن تقليل حجم الوجبات الغذائية التي يتناولها الشخص يوميا يعد خطوة رئيسية لإنقاص الوزن. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T10:00+0000
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وأوضح باحثون أن خفض الوجبات بمقدار 500 سعرة حراري كل يوم يمكن أن يؤدي إلى فقدان حوالي رطل واحد أسبوعيًا، أي ما يقرب من نصف كيلوغرام، بحسب موقع "هيلث داي". وأشار المختبر الوطني الأمريكي للأبحاث الطبية إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل بداية جيدة للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن. كما ذكرت مؤسسة "هارفارد هيلث" أن إحدى الطرق البسيطة لحساب السعرات الحرارية اليومية المطلوبة تقدر بـ15 ضعف وزن الشخص، لتحديد عدد السعرات اللازمة للحفاظ على الوزن الحالي. أوضحت سامانثا هيلر، خبيرة التغذية بمعهد لانجون للصحة التابع لجامعة نيويورك، أن احتساب السعرات وحده لا يكفي لتحقيق خسارة الوزن. وأضافت أن فقدان الوزن عملية تتطلب وقتًا، حيث إن زيادته أو إنقاصه لا يحدث بين عشية وضحاها.ونصحت هيلر باتباع برامج تغذية متخصصة أو استشارة خبراء تغذية لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة، مشيرة إلى أن الهدف الأهم ليس النحافة بقدر ما هو الحفاظ على الصحة وإيجاد نمط حياة مستدام ومناسب لكل فرد.
https://sarabic.ae/20220108/رجيم-السعادة-5-أطعمة-تعزز-الحالة-المزاجية-1055109074.html
https://sarabic.ae/20231016/دراسة-تثبت-أن-القهوة-من-دون-سكر-قادرة-على-إنقاص-الوزن-خلال-4-سنوات-1082060843.html
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دراسة تكشف عن "المفتاح الرئيسي" لخفض الوزن

10:00 GMT 24.12.2024
© Getty Images / Greg Lawlerطفلة تأكل البطيخ
طفلة تأكل البطيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Getty Images / Greg Lawler
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قالت دراسة جديدة إن تقليل حجم الوجبات الغذائية التي يتناولها الشخص يوميا يعد خطوة رئيسية لإنقاص الوزن.
وأوضح باحثون أن خفض الوجبات بمقدار 500 سعرة حراري كل يوم يمكن أن يؤدي إلى فقدان حوالي رطل واحد أسبوعيًا، أي ما يقرب من نصف كيلوغرام، بحسب موقع "هيلث داي".
اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
"رجيم السعادة"... 5 أطعمة تعزز الحالة المزاجية
8 يناير 2022, 17:26 GMT
وأشار المختبر الوطني الأمريكي للأبحاث الطبية إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل بداية جيدة للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن.
كما ذكرت مؤسسة "هارفارد هيلث" أن إحدى الطرق البسيطة لحساب السعرات الحرارية اليومية المطلوبة تقدر بـ15 ضعف وزن الشخص، لتحديد عدد السعرات اللازمة للحفاظ على الوزن الحالي.
أوضحت سامانثا هيلر، خبيرة التغذية بمعهد لانجون للصحة التابع لجامعة نيويورك، أن احتساب السعرات وحده لا يكفي لتحقيق خسارة الوزن.
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
مجتمع
دراسة تثبت أن القهوة من دون سكر قادرة على إنقاص الوزن خلال 4 سنوات
16 أكتوبر 2023, 10:52 GMT
وأضافت أن فقدان الوزن عملية تتطلب وقتًا، حيث إن زيادته أو إنقاصه لا يحدث بين عشية وضحاها.
ونصحت هيلر باتباع برامج تغذية متخصصة أو استشارة خبراء تغذية لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة، مشيرة إلى أن الهدف الأهم ليس النحافة بقدر ما هو الحفاظ على الصحة وإيجاد نمط حياة مستدام ومناسب لكل فرد.
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:00 GMT
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