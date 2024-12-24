https://sarabic.ae/20241224/سيارتو-رئيس-الوزراء-الهنغاري-لم-يتلق-دعوة-لحضور-حفل-تنصيب-ترامب-1096097365.html

سيارتو: رئيس الوزراء الهنغاري لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب

سيارتو: رئيس الوزراء الهنغاري لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو إن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T01:29+0000

2024-12-24T01:29+0000

2024-12-24T01:29+0000

فيكتور أوربان

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

هنغاريا

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وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "لم نتلق دعوة من هذا النوع".ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات سينهي العزلة الدولية للمجر.أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، ومن المقرر تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

https://sarabic.ae/20241108/أوربان-لدى-الاتحاد-الأوروبي-شكوك-بشأن-إقراض-كييف-بعد-فوز-ترامب-في-الانتخابات-1094593482.html

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فيكتور أوربان, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, هنغاريا