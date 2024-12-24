سيارتو: رئيس الوزراء الهنغاري لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241224/سيارتو-رئيس-الوزراء-الهنغاري-لم-يتلق-دعوة-لحضور-حفل-تنصيب-ترامب-1096097365.html
سيارتو: رئيس الوزراء الهنغاري لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب
سيارتو: رئيس الوزراء الهنغاري لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو إن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T01:29+0000
2024-12-24T01:29+0000
فيكتور أوربان
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
هنغاريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094530463_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_502a8b6da507dbe912f4d580e7024942.jpg
وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "لم نتلق دعوة من هذا النوع".ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات سينهي العزلة الدولية للمجر.أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، ومن المقرر تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20241108/أوربان-لدى-الاتحاد-الأوروبي-شكوك-بشأن-إقراض-كييف-بعد-فوز-ترامب-في-الانتخابات-1094593482.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094530463_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_9c87b155c8ec885614cabdc801bb97ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فيكتور أوربان, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, هنغاريا
فيكتور أوربان, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, هنغاريا

سيارتو: رئيس الوزراء الهنغاري لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب

01:29 GMT 24.12.2024
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس دونالد ترامب، إلى اليسار، يرحب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض في واشنطن، في 13 مايو/أيار 2019.
الرئيس دونالد ترامب، إلى اليسار، يرحب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض في واشنطن، في 13 مايو/أيار 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
حصري
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو إن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني.
وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "لم نتلق دعوة من هذا النوع".
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات سينهي العزلة الدولية للمجر.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
أوربان: لدى الاتحاد الأوروبي شكوك بشأن إقراض كييف بعد فوز ترامب في الانتخابات
8 نوفمبر, 06:37 GMT
أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، ومن المقرر تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала