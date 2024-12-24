شخصيات عالمية غادرتنا عام 2024

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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34 د
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
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مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
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27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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شخصيات عالمية غادرتنا عام 2024
شخصيات عالمية غادرتنا عام 2024
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الشخصيات العالمية التي غادرت عالمنا عام 2024، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

شخصيات عالمية غادرتنا عام 2024

12:25 GMT 24.12.2024
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الشخصيات العالمية التي غادرت عالمنا عام 2024، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / Archive Photos/Vinnie Zuffante

الممثلة الأمريكية، شانين دوهيرتي، أثناء حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم الثالث والأربعين، قاعة باسادينا سيفيك، باسادينا، كاليفورنيا، 25 أغسطس/آب 1991.

الممثلة الأمريكية، شانين دوهيرتي، أثناء حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم الثالث والأربعين، قاعة باسادينا سيفيك، باسادينا، كاليفورنيا، 25 أغسطس/آب 1991. - سبوتنيك عربي
1/14
© Getty Images / Archive Photos/Vinnie Zuffante

الممثلة الأمريكية، شانين دوهيرتي، أثناء حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم الثالث والأربعين، قاعة باسادينا سيفيك، باسادينا، كاليفورنيا، 25 أغسطس/آب 1991.

© AP Photo / Iranian Presidency Office

نشرت الرئاسة الإيرانية، صورة للرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي.

نشرت الرئاسة الإيرانية، صورة للرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Iranian Presidency Office

نشرت الرئاسة الإيرانية، صورة للرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي.

© AP Photo / Martin Mejia

يظهر الرئيس البيروفي السابق، ألبرتو فوجيموري، وهو يشير بيده إلى شاشة خلال اليوم الأول من محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والفساد أثناء فترة حكمه في قاعدة للشرطة في ليما، يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2007.

يظهر الرئيس البيروفي السابق، ألبرتو فوجيموري، وهو يشير بيده إلى شاشة خلال اليوم الأول من محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والفساد أثناء فترة حكمه في قاعدة للشرطة في ليما، يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2007. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Mejia

يظهر الرئيس البيروفي السابق، ألبرتو فوجيموري، وهو يشير بيده إلى شاشة خلال اليوم الأول من محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والفساد أثناء فترة حكمه في قاعدة للشرطة في ليما، يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2007.

© Getty Images / WireImage/Daniele Venturelli

الإيطالي، روبرتو كافالي، يحضر حفل بافتتاح متجر روبرتو كافالي الرئيسي في شارع مونتين، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007 في باريس، فرنسا.

الإيطالي، روبرتو كافالي، يحضر حفل بافتتاح متجر روبرتو كافالي الرئيسي في شارع مونتين، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007 في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / WireImage/Daniele Venturelli

الإيطالي، روبرتو كافالي، يحضر حفل بافتتاح متجر روبرتو كافالي الرئيسي في شارع مونتين، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007 في باريس، فرنسا.

© Getty Images / Stanley Bielecki Movie Collection

الممثلة الأمريكية شيلي دوفال في مشهد من فيلم "3 نساء"، عام 1977.

الممثلة الأمريكية شيلي دوفال في مشهد من فيلم &quot;3 نساء&quot;، عام 1977. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Stanley Bielecki Movie Collection

الممثلة الأمريكية شيلي دوفال في مشهد من فيلم "3 نساء"، عام 1977.

© Getty Images / Michael Ochs Archives

خبير اللياقة البدنية، ريتشارد سيمونز، يقف في "المستشفى العام" عام 1982 في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

خبير اللياقة البدنية، ريتشارد سيمونز، يقف في &quot;المستشفى العام&quot; عام 1982 في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Michael Ochs Archives

خبير اللياقة البدنية، ريتشارد سيمونز، يقف في "المستشفى العام" عام 1982 في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Eric Risbergيؤدي الممثل، كريس كريستوفرسون، عرضًا موسيقيًا خلال حفل موسيقي لصالح مدرسة بريدج في ماونتن فيو، كاليفورنيا، يوم السبت 23 أكتوبر 2010.
يؤدي الممثل، كريس كريستوفرسون، عرضًا موسيقيًا خلال حفل موسيقي لصالح مدرسة بريدج في ماونتن فيو، كاليفورنيا، يوم السبت 23 أكتوبر 2010. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Risberg
يؤدي الممثل، كريس كريستوفرسون، عرضًا موسيقيًا خلال حفل موسيقي لصالح مدرسة بريدج في ماونتن فيو، كاليفورنيا، يوم السبت 23 أكتوبر 2010.
© Sputnik

الممثلة الروسية سفيتلانا سفيتليشنايا في موقع تصوير فيلم "الذراع الماسية".

الممثلة الروسية سفيتلانا سفيتليشنايا في موقع تصوير فيلم &quot;الذراع الماسية&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik

الممثلة الروسية سفيتلانا سفيتليشنايا في موقع تصوير فيلم "الذراع الماسية".

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

الممثلة البريطانية، دام ماغي سميث، في لندن، يوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2015.

الممثلة البريطانية، دام ماغي سميث، في لندن، يوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2015. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

الممثلة البريطانية، دام ماغي سميث، في لندن، يوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2015.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالمغني الروسي، فياتشيسلاف، دوبرينين يؤدي عرض الذكرى السنوية "الراديو الروسي. 20 عامًا. الأغاني الأسطورية للجراموفون الذهبي" في موسكو.
المغني الروسي، فياتشيسلاف، دوبرينين يؤدي عرض الذكرى السنوية الراديو الروسي. 20 عامًا. الأغاني الأسطورية للجراموفون الذهبي في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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المغني الروسي، فياتشيسلاف، دوبرينين يؤدي عرض الذكرى السنوية "الراديو الروسي. 20 عامًا. الأغاني الأسطورية للجراموفون الذهبي" في موسكو.
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصور

الممثل الروسي، يوري سولومين، في دور دومينيكو سوريانو في مشهد من مسرحية مستوحاة من "فيلومينا مارتورانو".

الممثل الروسي، يوري سولومين، في دور دومينيكو سوريانو في مشهد من مسرحية مستوحاة من &quot;فيلومينا مارتورانو&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ruslan Krivobok
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الممثل الروسي، يوري سولومين، في دور دومينيكو سوريانو في مشهد من مسرحية مستوحاة من "فيلومينا مارتورانو".

© Getty Images / WireImage/Michael Caulfield Archive/M. Caulfield

الممثل الأمريكي، بوب نيوهارت، خلال حفل توزيع جوائز مارك توين السنوي الخامس.

الممثل الأمريكي، بوب نيوهارت، خلال حفل توزيع جوائز مارك توين السنوي الخامس. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / WireImage/Michael Caulfield Archive/M. Caulfield

الممثل الأمريكي، بوب نيوهارت، خلال حفل توزيع جوائز مارك توين السنوي الخامس.

© AP Photo / Rahmat Gulالمستشار الخاص الباكستاني للأمن القومي والشؤون الخارجية، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأفغاني زلماي رسول في وزارة الخارجية في كابول، أفغانستان، الأحد 21 يوليو 2013.
المستشار الخاص الباكستاني للأمن القومي والشؤون الخارجية، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأفغاني زلماي رسول في وزارة الخارجية في كابول، أفغانستان، الأحد 21 يوليو 2013. - سبوتنيك عربي
13/14
© AP Photo / Rahmat Gul
المستشار الخاص الباكستاني للأمن القومي والشؤون الخارجية، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأفغاني زلماي رسول في وزارة الخارجية في كابول، أفغانستان، الأحد 21 يوليو 2013.
© Getty Images / Alex Davidson

العداء الكيني، كلفن كيبتوم، يعبر خط النهاية بفوزه في ماراثون النخبة للرجال في "ماراثون TCS لندن"، عام 2023.

العداء الكيني، كلفن كيبتوم، يعبر خط النهاية بفوزه في ماراثون النخبة للرجال في &quot;ماراثون TCS لندن&quot;، عام 2023. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Alex Davidson

العداء الكيني، كلفن كيبتوم، يعبر خط النهاية بفوزه في ماراثون النخبة للرجال في "ماراثون TCS لندن"، عام 2023.

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