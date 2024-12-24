https://sarabic.ae/20241224/شخصيات-عالمية-غادرتنا-عام-2024---1096118246.html
شخصيات عالمية غادرتنا عام 2024
شخصيات عالمية غادرتنا عام 2024
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الشخصيات العالمية التي غادرت عالمنا عام 2024، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T12:25+0000
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фото, صور, العالم
شخصيات عالمية غادرتنا عام 2024
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الشخصيات العالمية التي غادرت عالمنا عام 2024، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / Archive Photos/Vinnie Zuffante
الممثلة الأمريكية، شانين دوهيرتي، أثناء حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم الثالث والأربعين، قاعة باسادينا سيفيك، باسادينا، كاليفورنيا، 25 أغسطس/آب 1991.
الممثلة الأمريكية، شانين دوهيرتي، أثناء حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم الثالث والأربعين، قاعة باسادينا سيفيك، باسادينا، كاليفورنيا، 25 أغسطس/آب 1991.
© AP Photo / Iranian Presidency Office
نشرت الرئاسة الإيرانية، صورة للرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي.
نشرت الرئاسة الإيرانية، صورة للرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي.
© AP Photo / Martin Mejia
يظهر الرئيس البيروفي السابق، ألبرتو فوجيموري، وهو يشير بيده إلى شاشة خلال اليوم الأول من محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والفساد أثناء فترة حكمه في قاعدة للشرطة في ليما، يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2007.
يظهر الرئيس البيروفي السابق، ألبرتو فوجيموري، وهو يشير بيده إلى شاشة خلال اليوم الأول من محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والفساد أثناء فترة حكمه في قاعدة للشرطة في ليما، يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2007.
© Getty Images / WireImage/Daniele Venturelli
الإيطالي، روبرتو كافالي، يحضر حفل بافتتاح متجر روبرتو كافالي الرئيسي في شارع مونتين، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007 في باريس، فرنسا.
الإيطالي، روبرتو كافالي، يحضر حفل بافتتاح متجر روبرتو كافالي الرئيسي في شارع مونتين، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007 في باريس، فرنسا.
© Getty Images / Stanley Bielecki Movie Collection
الممثلة الأمريكية شيلي دوفال في مشهد من فيلم "3 نساء"، عام 1977.
الممثلة الأمريكية شيلي دوفال في مشهد من فيلم "3 نساء"، عام 1977.
© Getty Images / Michael Ochs Archives
خبير اللياقة البدنية، ريتشارد سيمونز، يقف في "المستشفى العام" عام 1982 في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
خبير اللياقة البدنية، ريتشارد سيمونز، يقف في "المستشفى العام" عام 1982 في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
© AP Photo / Eric Risberg يؤدي الممثل، كريس كريستوفرسون، عرضًا موسيقيًا خلال حفل موسيقي لصالح مدرسة بريدج في ماونتن فيو، كاليفورنيا، يوم السبت 23 أكتوبر 2010.
يؤدي الممثل، كريس كريستوفرسون، عرضًا موسيقيًا خلال حفل موسيقي لصالح مدرسة بريدج في ماونتن فيو، كاليفورنيا، يوم السبت 23 أكتوبر 2010.
© Sputnik
الممثلة الروسية سفيتلانا سفيتليشنايا في موقع تصوير فيلم "الذراع الماسية".
الممثلة الروسية سفيتلانا سفيتليشنايا في موقع تصوير فيلم "الذراع الماسية".
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
الممثلة البريطانية، دام ماغي سميث، في لندن، يوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2015.
الممثلة البريطانية، دام ماغي سميث، في لندن، يوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2015.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور المغني الروسي، فياتشيسلاف، دوبرينين يؤدي عرض الذكرى السنوية "الراديو الروسي. 20 عامًا. الأغاني الأسطورية للجراموفون الذهبي" في موسكو.
المغني الروسي، فياتشيسلاف، دوبرينين يؤدي عرض الذكرى السنوية "الراديو الروسي. 20 عامًا. الأغاني الأسطورية للجراموفون الذهبي" في موسكو.
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصور
الممثل الروسي، يوري سولومين، في دور دومينيكو سوريانو في مشهد من مسرحية مستوحاة من "فيلومينا مارتورانو".
الممثل الروسي، يوري سولومين، في دور دومينيكو سوريانو في مشهد من مسرحية مستوحاة من "فيلومينا مارتورانو".
© Getty Images / WireImage/Michael Caulfield Archive/M. Caulfield
الممثل الأمريكي، بوب نيوهارت، خلال حفل توزيع جوائز مارك توين السنوي الخامس.
الممثل الأمريكي، بوب نيوهارت، خلال حفل توزيع جوائز مارك توين السنوي الخامس.
© AP Photo / Rahmat Gul المستشار الخاص الباكستاني للأمن القومي والشؤون الخارجية، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأفغاني زلماي رسول في وزارة الخارجية في كابول، أفغانستان، الأحد 21 يوليو 2013.
المستشار الخاص الباكستاني للأمن القومي والشؤون الخارجية، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأفغاني زلماي رسول في وزارة الخارجية في كابول، أفغانستان، الأحد 21 يوليو 2013.
© Getty Images / Alex Davidson
العداء الكيني، كلفن كيبتوم، يعبر خط النهاية بفوزه في ماراثون النخبة للرجال في "ماراثون TCS لندن"، عام 2023.
العداء الكيني، كلفن كيبتوم، يعبر خط النهاية بفوزه في ماراثون النخبة للرجال في "ماراثون TCS لندن"، عام 2023.