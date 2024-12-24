شخصيات عالمية غادرتنا عام 2024

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يظهر الرئيس البيروفي السابق، ألبرتو فوجيموري، وهو يشير بيده إلى شاشة خلال اليوم الأول من محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والفساد أثناء فترة حكمه في قاعدة للشرطة في ليما، يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2007.