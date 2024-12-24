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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241224/طائرة-تجسس-أمريكية-مسيرة-تحلق-فوق-7-دول-وتقترب-من-الحدود-الروسية-1096096996.html
طائرة تجسس أمريكية مسيرة تحلق فوق 7 دول وتقترب من الحدود الروسية
طائرة تجسس أمريكية مسيرة تحلق فوق 7 دول وتقترب من الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بولندية، أن طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز غلوبال هوك حلقت فوق سبع دول يوم الاثنين، واقتربت من الحدود مع روسيا. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T00:21+0000
2024-12-24T00:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
غلوبال هوك
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
رصد عسكري
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غلوبال هوكأجرت طائرات مسيرة مماثلة بشكل متكرر عمليات استطلاع قبل ضربات ضخمة على الأراضي الروسية، بما في ذلك استخدام صواريخ بعيدة المدى من صنع غربي، مثل أتاكمز.وقالت التقارير، إن طائرة التجسس المسيرة الأمريكية حلقت فوق بولندا وليتوانيا بعد إقلاعها من قاعدة سيجونيلا العسكرية في صقلية، واستمرت مهمتها أكثر من 17 ساعة.ثم دخلت المجال الجوي البولندي واتجهت على طول الحدود الشرقية للبلاد. وبعد ذلك، حلقت فوق برزخ سووالكي بالقرب من الحدود مع روسيا، وحلقت في سماء ليتوانيا لمدة ساعتين.ووفقًا للتقارير، عادت الطائرة بدون طيار إلى القاعدة الإيطالية بنفس الطريقة تقريبًا، وانعطفت على طول الطريق نحو تريسيتي (تجمع جدانسك وجدينيا وسوبوت).يبلغ طول جناحي الطائرة 35 مترًا، ويمكنها البقاء في السماء لمدة تصل إلى 24 ساعة دون انقطاع. تبلغ سرعتها حوالي 650 كيلومترًا في الساعة، وهي قادرة على تغطية مسافة تصل إلى 20 ألف كيلومتر.تم استخدام طائرة غلوبال هوك، كما ورد في يوليو، في هجوم صاروخي إرهابي على سيفاستوبول وأقلعت من قاعدة جوية أمريكية مقرها لاريسا.تم تنفيذ الضربة المتعمدة على سيفاستوبول في 23 يونيو في الساعة 12:15 بتوقيت موسكو بخمسة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية من طراز أتاكمز مزودة برؤوس حربية عنقودية، في أثناء صد الهجوم الصاروخي، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ.أدى تفجير الرأس الحربي المتشظي للصاروخ الأمريكي الخامس في الهواء إلى وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين في سيفاستوبول، كما تعرض شاطئ سيفاستوبول، حيث كان الناس يستريحون مع الأطفال، للهجوم، وأصيب 153 شخصًا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، وتوفي أربعة أشخاص، بينهم طفلان.
https://sarabic.ae/20231019/طائرة-آر-كيو--4-غلوبال-هوك-أمريكية-تطلق-الإنذار-7600-فوق-البحر-الأسود-1082192939.html
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غلوبال هوك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري
غلوبال هوك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري

طائرة تجسس أمريكية مسيرة تحلق فوق 7 دول وتقترب من الحدود الروسية

00:21 GMT 24.12.2024
CC0 / / طائرة أمريكية بدون طيار
طائرة أمريكية بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
CC0 / /
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بولندية، أن طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز غلوبال هوك حلقت فوق سبع دول يوم الاثنين، واقتربت من الحدود مع روسيا.
غلوبال هوك
أجرت طائرات مسيرة مماثلة بشكل متكرر عمليات استطلاع قبل ضربات ضخمة على الأراضي الروسية، بما في ذلك استخدام صواريخ بعيدة المدى من صنع غربي، مثل أتاكمز.
وقالت التقارير، إن طائرة التجسس المسيرة الأمريكية حلقت فوق بولندا وليتوانيا بعد إقلاعها من قاعدة سيجونيلا العسكرية في صقلية، واستمرت مهمتها أكثر من 17 ساعة.

ووفقًا للإذاعة، حلقت الطائرة المسيرة، التي أقلعت من صقلية، أيضًا فوق اليونان وبلغاريا، وفي أثناء تحليقها فوق رومانيا، اتجهت نحو المجر، ثم حلقت فوق سلوفاكيا.

ثم دخلت المجال الجوي البولندي واتجهت على طول الحدود الشرقية للبلاد. وبعد ذلك، حلقت فوق برزخ سووالكي بالقرب من الحدود مع روسيا، وحلقت في سماء ليتوانيا لمدة ساعتين.
ووفقًا للتقارير، عادت الطائرة بدون طيار إلى القاعدة الإيطالية بنفس الطريقة تقريبًا، وانعطفت على طول الطريق نحو تريسيتي (تجمع جدانسك وجدينيا وسوبوت).
تُعتبر غلوبال هوك واحدة من أكبر المركبات الجوية الاستطلاعية المسيرة، والتي تجمع البيانات وتنقلها في لحظيًا.
يبلغ طول جناحي الطائرة 35 مترًا، ويمكنها البقاء في السماء لمدة تصل إلى 24 ساعة دون انقطاع. تبلغ سرعتها حوالي 650 كيلومترًا في الساعة، وهي قادرة على تغطية مسافة تصل إلى 20 ألف كيلومتر.
تم استخدام طائرة غلوبال هوك، كما ورد في يوليو، في هجوم صاروخي إرهابي على سيفاستوبول وأقلعت من قاعدة جوية أمريكية مقرها لاريسا.
طائرة دون طيار من طراز غلوبال هوك وهي في طريقها للهبوط في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا عام 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة "آر كيو -4 غلوبال هوك" أمريكية تطلق الإنذار "7600" فوق البحر الأسود
19 أكتوبر 2023, 10:28 GMT
تم تنفيذ الضربة المتعمدة على سيفاستوبول في 23 يونيو في الساعة 12:15 بتوقيت موسكو بخمسة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية من طراز أتاكمز مزودة برؤوس حربية عنقودية، في أثناء صد الهجوم الصاروخي، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ.
أدى تفجير الرأس الحربي المتشظي للصاروخ الأمريكي الخامس في الهواء إلى وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين في سيفاستوبول، كما تعرض شاطئ سيفاستوبول، حيث كان الناس يستريحون مع الأطفال، للهجوم، وأصيب 153 شخصًا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، وتوفي أربعة أشخاص، بينهم طفلان.
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