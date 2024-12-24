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قمصان تحمل صورة السنوار... غضب إسرائيلي من شركة أمريكية
قمصان تحمل صورة السنوار... غضب إسرائيلي من شركة أمريكية
سبوتنيك عربي
عرضت شركة "وولمارت"، عملاق التجارة الأمريكية، قمصانا تحمل صورة زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، ما آثار موجة غضب داخل الأوساط الإسرائيلية. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "مجموعة مناصرة أمريكية تدعى "StopAntisemitism"، تركز على مكافحة معاداة السامية، توجهت إلى الشركة عبر منصة "إكس"، وقالت: هل أنتم مدركون أنكم تبيعون ملابس تحتفل بالإرهاب والعنف ضد اليهود؟ هذه فضيحة".ودعت المجموعة، "الشركة إلى إزالة هذه المنتجات من موقعها الإلكتروني"، مشيرة إلى أن "هذه القمصان أدت إلى غضب في صفوف المستوطنين".وقال الإعلام الإسرائيلي إنه "تم إزالة الصور من الموقع الإلكتروني للشركة، في وقت لاحق".وقُتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، وقالت الحرك إنه "تنقل على كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال عام من الحرب ضد الجيش الإسرائيلي".وتولى السنوار منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، خلفا لإسماعيل هنية، بعد اغتياله في إيران، أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي.
https://sarabic.ae/20241019/خامنئي-حماس-لا-تزال-حية-والمقاومة-لن-تتوقف-بمقتل-السنوار-1093934821.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

قمصان تحمل صورة السنوار... غضب إسرائيلي من شركة أمريكية

12:30 GMT 24.12.2024
© AP Photo / Khalil Hamraالقيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار
القيادي في حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
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عرضت شركة "وولمارت"، عملاق التجارة الأمريكية، قمصانا تحمل صورة زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، ما آثار موجة غضب داخل الأوساط الإسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "مجموعة مناصرة أمريكية تدعى "StopAntisemitism"، تركز على مكافحة معاداة السامية، توجهت إلى الشركة عبر منصة "إكس"، وقالت: هل أنتم مدركون أنكم تبيعون ملابس تحتفل بالإرهاب والعنف ضد اليهود؟ هذه فضيحة".
ودعت المجموعة، "الشركة إلى إزالة هذه المنتجات من موقعها الإلكتروني"، مشيرة إلى أن "هذه القمصان أدت إلى غضب في صفوف المستوطنين".
وقال الإعلام الإسرائيلي إنه "تم إزالة الصور من الموقع الإلكتروني للشركة، في وقت لاحق".
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
خامنئي: "حماس" لا تزال حية والمقاومة لن تتوقف بمقتل السنوار
19 أكتوبر, 05:50 GMT
وقُتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، وقالت الحرك إنه "تنقل على كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال عام من الحرب ضد الجيش الإسرائيلي".
وتولى السنوار منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، خلفا لإسماعيل هنية، بعد اغتياله في إيران، أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي.
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