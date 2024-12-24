https://sarabic.ae/20241224/قمصان-تحمل-صورة-السنوار-غضب-إسرائيلي-من-شركة-أمريكية-1096125381.html

قمصان تحمل صورة السنوار... غضب إسرائيلي من شركة أمريكية

قمصان تحمل صورة السنوار... غضب إسرائيلي من شركة أمريكية

سبوتنيك عربي

عرضت شركة "وولمارت"، عملاق التجارة الأمريكية، قمصانا تحمل صورة زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، ما آثار موجة غضب داخل الأوساط الإسرائيلية. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T12:30+0000

2024-12-24T12:30+0000

2024-12-24T12:30+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093953971_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_d01186c48fd5010819de43fcab99fd40.jpg

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "مجموعة مناصرة أمريكية تدعى "StopAntisemitism"، تركز على مكافحة معاداة السامية، توجهت إلى الشركة عبر منصة "إكس"، وقالت: هل أنتم مدركون أنكم تبيعون ملابس تحتفل بالإرهاب والعنف ضد اليهود؟ هذه فضيحة".ودعت المجموعة، "الشركة إلى إزالة هذه المنتجات من موقعها الإلكتروني"، مشيرة إلى أن "هذه القمصان أدت إلى غضب في صفوف المستوطنين".وقال الإعلام الإسرائيلي إنه "تم إزالة الصور من الموقع الإلكتروني للشركة، في وقت لاحق".وقُتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، وقالت الحرك إنه "تنقل على كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال عام من الحرب ضد الجيش الإسرائيلي".وتولى السنوار منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، خلفا لإسماعيل هنية، بعد اغتياله في إيران، أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي.

https://sarabic.ae/20241019/خامنئي-حماس-لا-تزال-حية-والمقاومة-لن-تتوقف-بمقتل-السنوار-1093934821.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم