https://sarabic.ae/20241019/خامنئي-حماس-لا-تزال-حية-والمقاومة-لن-تتوقف-بمقتل-السنوار-1093934821.html

خامنئي: "حماس" لا تزال حية والمقاومة لن تتوقف بمقتل السنوار

خامنئي: "حماس" لا تزال حية والمقاومة لن تتوقف بمقتل السنوار

سبوتنيك عربي

صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، أن رحيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، "لن يؤثر على استمرار مسيرة المقاومة"، على حد قوله. 19.10.2024, سبوتنيك عربي

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، جاء ذلك في رسالة وجهها خامنئي إلى شباب الدول الإسلامية.وأشاد خامنئي بدور السنوار، كـ"رمز من رموز الصمود والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "غيابه يشكل خسارة لجبهة المقاومة، لكنه لن يوقف تقدمها".وأوضح حامنئي، في رسالته، أن "المقاومة استمرت في المضي قدمًا رغم فقدان قادتها البارزين مثل الشيخ أحمد ياسين، وفتحي الشقاقي، وعبد العزيز الرنتيسي، وإسماعيل هنية".كما أكد خامنئي على "ثبات الموقف، حيث ستبقى الأمة داعمة للمقاومة في نضالها حتى تحقيق أهدافها".وكانت إسرائيل، قد أعلنت رسميا أول أمس الخميس، أن السنوار، الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.فيما أكدت حركة حماس الفلسطينية، أمس الجمعة، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

https://sarabic.ae/20241019/الجيش-الإيراني-دماء-السنوار-تجعل-نيران-المدافعين-عن-جبهة-المقاومة-أكثر-توهجا-1093932846.html

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