https://sarabic.ae/20241224/وفد-تركي-في-دمشق-لإيجاد-حل-لمشكلة-أرقت-السوريين-1096128019.html
وفد تركي في دمشق لإيجاد حل لمشكلة أرقت السوريين
وفد تركي في دمشق لإيجاد حل لمشكلة أرقت السوريين
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى سوريا قريبا للاطلاع على البنية التحتية للكهرباء والطاقة، وبحث... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T13:48+0000
2024-12-24T13:48+0000
2024-12-24T13:48+0000
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وقال بيرقدار للصحفيين بعد اجتماع الحكومة التركية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن "المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالطاقة في سوريا، هي الكهرباء.. وسيتم وضع صيغة لحل هذه المشكلة".وأضاف بيرقدار، أن الوفد سيجري فحوصات على البنية التحتية للكهرباء والطاقة في سوريا، كذلك سيناقش الوفد التركي التعاون في مجال الطاقة مع الحكومة السورية الجديدة والمساعدة التركية المحتملة في هذا الشأن.وتواجه سوريا أزمة كهرباء حادة منذ سنوات، وتصل الانقطاعات في بعض المناطق إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم، إذ يعتمد أغلب السكان على مصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والمولدات التي تعمل على الوقود.اتفاق في سوريا لحل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع الصفدي يكشف عن المباحثات التي أجراها مع الإدارة الجديدة في دمشق
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
وفد تركي في دمشق لإيجاد حل لمشكلة أرقت السوريين
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى سوريا قريبا للاطلاع على البنية التحتية للكهرباء والطاقة، وبحث قضايا التعاون والمساعدات.
وقال بيرقدار للصحفيين بعد اجتماع الحكومة التركية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن "المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالطاقة في سوريا، هي الكهرباء.. وسيتم وضع صيغة لحل هذه المشكلة".
وأشار الوزير إلى أن الوفد التركي سيتوجه إلى سوريا للنظر في البنية التحتية للطاقة والكهرباء ومناقشة قضايا التعاون والمساعدات.
وأضاف بيرقدار، أن الوفد سيجري فحوصات على البنية التحتية للكهرباء والطاقة في سوريا، كذلك سيناقش الوفد التركي التعاون في مجال الطاقة مع الحكومة السورية الجديدة والمساعدة التركية المحتملة في هذا الشأن.
وتواجه سوريا أزمة كهرباء حادة منذ سنوات، وتصل الانقطاعات في بعض المناطق إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم، إذ يعتمد أغلب السكان على مصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والمولدات التي تعمل على الوقود.