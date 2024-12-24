غزلان في غابة إيطالية ضبابية.. صور رائعة تفوز بجوائز مسابقة "حب الأرض"

صورة لبحيرة "بوردور" المهددة بالجفاف، تنتشر على أطرافها أنواع مختلفة من الطيور، تركيا
صورة لبحيرة "بوردور" المهددة بالجفاف، تنتشر على أطرافها أنواع مختلفة من الطيور، تركيا
لقطة جميلة لغزال أحمر يختفي في الضباب المنتشر على طول نهر "سانغرو"، في الحديقة الوطنية بإيطاليا
لقطة جميلة لغزال أحمر يختفي في الضباب المنتشر على طول نهر "سانغرو"، في الحديقة الوطنية بإيطاليا
لقطة جميلة لطائر الـ"جاكانا" ذو الذيل، وهو يطير باتجاه صديقه فوق البحيرة
لقطة جميلة لطائر الـ"جاكانا" ذو الذيل، وهو يطير باتجاه صديقه فوق البحيرة
لقطة فريدة لجبل "كيزيل كوم" (جبل الطاولة)، في حديقة كيزيل ساي الإقليمية، في منطقة مانغيستاو، كازاخستان
لقطة فريدة لجبل "كيزيل كوم" (جبل الطاولة)، في حديقة كيزيل ساي الإقليمية، في منطقة مانغيستاو، كازاخستان
زوج رائع من حشرة "سرعوف الصلاة"، في منتزه "كابيجام" الطبيعي في تركيا
زوج رائع من حشرة "سرعوف الصلاة"، في منتزه "كابيجام" الطبيعي في تركيا
صورة ساحرة لحصان يشرب الماء، بالقرب من جبل "إرجييس" في تركيا
صورة ساحرة لحصان يشرب الماء، بالقرب من جبل "إرجييس" في تركيا
حرباء البحر الأبيض المتوسط، تقف على زهرة، في منتزه "كابيجام" الطبيعي، في تركيا
حرباء البحر الأبيض المتوسط، تقف على زهرة، في منتزه "كابيجام" الطبيعي، في تركيا
منظر ساحر لقرية يايلالار مع جبال كاتشار، الواقعة في منتزه "جبال كاتشار" الوطني، في مقاطعة أرتفين، تركيا
منظر ساحر لقرية يايلالار مع جبال كاتشار، الواقعة في منتزه "جبال كاتشار" الوطني، في مقاطعة أرتفين، تركيا
لقطة جميلة لطائر يحلق في منطقة المناظر الطبيعية المحمية في بالافا، جمهورية التشيك
لقطة جميلة لطائر يحلق في منطقة المناظر الطبيعية المحمية في بالافا، جمهورية التشيك
منظر جميل لوادي "كارينزاريك"، في محمية "أوستيورت" الطبيعية، في منطقة مانغيستاو، كازاخستان
منظر جميل لوادي "كارينزاريك"، في محمية "أوستيورت" الطبيعية، في منطقة مانغيستاو، كازاخستان
3 أنواع من اليعسوب حديثة الفقس، تقف على غصن، في منطقة المناظر الطبيعية المحمية، في جمهورية التشيك
3 أنواع من اليعسوب حديثة الفقس، تقف على غصن، في منطقة المناظر الطبيعية المحمية، في جمهورية التشيك
لقطة لصياد يعود إلى الميناء عند شروق الشمس في مدينة قرقنة، تونس
لقطة لصياد يعود إلى الميناء عند شروق الشمس في مدينة قرقنة، تونس