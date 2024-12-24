غزلان في غابة إيطالية ضبابية.. صور رائعة تفوز بجوائز مسابقة "حب الأرض"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
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غزلان في غابة إيطالية ضبابية.. صور رائعة تفوز بجوائز مسابقة "حب الأرض"
غزلان في غابة إيطالية ضبابية.. صور رائعة تفوز بجوائز مسابقة "حب الأرض"
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الرائعة، والتي فازت بجوائز مسابقة "حب الأرض" لعام 2024. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

غزلان في غابة إيطالية ضبابية.. صور رائعة تفوز بجوائز مسابقة "حب الأرض"

12:28 GMT 24.12.2024
تابعنا عبر
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الرائعة، والتي فازت بجوائز مسابقة "حب الأرض" لعام 2024.
CC BY-SA 4.0 / Rotadefterim / Burdur lake (cropped image)

صورة لبحيرة "بوردور" المهددة بالجفاف، تنتشر على أطرافها أنواع مختلفة من الطيور، تركيا

صورة لبحيرة &quot;بوردور&quot; المهددة بالجفاف، تنتشر على أطرافها أنواع مختلفة من الطيور، تركيا - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Rotadefterim / Burdur lake (cropped image)

صورة لبحيرة "بوردور" المهددة بالجفاف، تنتشر على أطرافها أنواع مختلفة من الطيور، تركيا

CC BY-SA 4.0 / MicheleIlluzzi / Cervus elaphus (cropped image)

لقطة جميلة لغزال أحمر يختفي في الضباب المنتشر على طول نهر "سانغرو"، في الحديقة الوطنية بإيطاليا

لقطة جميلة لغزال أحمر يختفي في الضباب المنتشر على طول نهر &quot;سانغرو&quot;، في الحديقة الوطنية بإيطاليا - سبوتنيك عربي
2/12
CC BY-SA 4.0 / MicheleIlluzzi / Cervus elaphus (cropped image)

لقطة جميلة لغزال أحمر يختفي في الضباب المنتشر على طول نهر "سانغرو"، في الحديقة الوطنية بإيطاليا

CC BY-SA 4.0 / Anissheikh2647 / Pheasant-tailed jacana (cropped image)

لقطة جميلة لطائر الـ"جاكانا" ذو الذيل، وهو يطير باتجاه صديقه فوق البحيرة

لقطة جميلة لطائر الـ&quot;جاكانا&quot; ذو الذيل، وهو يطير باتجاه صديقه فوق البحيرة - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Anissheikh2647 / Pheasant-tailed jacana (cropped image)

لقطة جميلة لطائر الـ"جاكانا" ذو الذيل، وهو يطير باتجاه صديقه فوق البحيرة

CC BY-SA 4.0 / Maksat79 / Kyzylkup table mountain (cropped image)

لقطة فريدة لجبل "كيزيل كوم" (جبل الطاولة)، في حديقة كيزيل ساي الإقليمية، في منطقة مانغيستاو، كازاخستان

لقطة فريدة لجبل &quot;كيزيل كوم&quot; (جبل الطاولة)، في حديقة كيزيل ساي الإقليمية، في منطقة مانغيستاو، كازاخستان - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Maksat79 / Kyzylkup table mountain (cropped image)

لقطة فريدة لجبل "كيزيل كوم" (جبل الطاولة)، في حديقة كيزيل ساي الإقليمية، في منطقة مانغيستاو، كازاخستان

CC BY-SA 4.0 / Mkrc85 / Empusa pennata (cropped image)

زوج رائع من حشرة "سرعوف الصلاة"، في منتزه "كابيجام" الطبيعي في تركيا

زوج رائع من حشرة &quot;سرعوف الصلاة&quot;، في منتزه &quot;كابيجام&quot; الطبيعي في تركيا - سبوتنيك عربي
5/12
CC BY-SA 4.0 / Mkrc85 / Empusa pennata (cropped image)

زوج رائع من حشرة "سرعوف الصلاة"، في منتزه "كابيجام" الطبيعي في تركيا

CC BY-SA 4.0 / Ismailtasgeldi / Hürmetçi Reedbed (cropped image)

صورة ساحرة لحصان يشرب الماء، بالقرب من جبل "إرجييس" في تركيا

صورة ساحرة لحصان يشرب الماء، بالقرب من جبل &quot;إرجييس&quot; في تركيا - سبوتنيك عربي
6/12
CC BY-SA 4.0 / Ismailtasgeldi / Hürmetçi Reedbed (cropped image)

صورة ساحرة لحصان يشرب الماء، بالقرب من جبل "إرجييس" في تركيا

CC BY-SA 4.0 / Mkrc85 / Chamaeleo chamaeleon (cropped image)

حرباء البحر الأبيض المتوسط، تقف على زهرة، في منتزه "كابيجام" الطبيعي، في تركيا

حرباء البحر الأبيض المتوسط، تقف على زهرة، في منتزه &quot;كابيجام&quot; الطبيعي، في تركيا - سبوتنيك عربي
7/12
CC BY-SA 4.0 / Mkrc85 / Chamaeleo chamaeleon (cropped image)

حرباء البحر الأبيض المتوسط، تقف على زهرة، في منتزه "كابيجام" الطبيعي، في تركيا

CC BY-SA 4.0 / Ismailtasgeldi / Yaylalar village (cropped image)

منظر ساحر لقرية يايلالار مع جبال كاتشار، الواقعة في منتزه "جبال كاتشار" الوطني، في مقاطعة أرتفين، تركيا

منظر ساحر لقرية يايلالار مع جبال كاتشار، الواقعة في منتزه &quot;جبال كاتشار&quot; الوطني، في مقاطعة أرتفين، تركيا - سبوتنيك عربي
8/12
CC BY-SA 4.0 / Ismailtasgeldi / Yaylalar village (cropped image)

منظر ساحر لقرية يايلالار مع جبال كاتشار، الواقعة في منتزه "جبال كاتشار" الوطني، في مقاطعة أرتفين، تركيا

CC BY-SA 4.0 / Luckhy86 / Hoopoe (cropped image)

لقطة جميلة لطائر يحلق في منطقة المناظر الطبيعية المحمية في بالافا، جمهورية التشيك

لقطة جميلة لطائر يحلق في منطقة المناظر الطبيعية المحمية في بالافا، جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي
9/12
CC BY-SA 4.0 / Luckhy86 / Hoopoe (cropped image)

لقطة جميلة لطائر يحلق في منطقة المناظر الطبيعية المحمية في بالافا، جمهورية التشيك

CC BY-SA 4.0 / Maksat79 / Karynzharyk valley (cropped image)

منظر جميل لوادي "كارينزاريك"، في محمية "أوستيورت" الطبيعية، في منطقة مانغيستاو، كازاخستان

منظر جميل لوادي &quot;كارينزاريك&quot;، في محمية &quot;أوستيورت&quot; الطبيعية، في منطقة مانغيستاو، كازاخستان - سبوتنيك عربي
10/12
CC BY-SA 4.0 / Maksat79 / Karynzharyk valley (cropped image)

منظر جميل لوادي "كارينزاريك"، في محمية "أوستيورت" الطبيعية، في منطقة مانغيستاو، كازاخستان

CC BY-SA 4.0 / Lubomír Dajč / Sympetrum flaveolum (cropped image)

3 أنواع من اليعسوب حديثة الفقس، تقف على غصن، في منطقة المناظر الطبيعية المحمية، في جمهورية التشيك

3 أنواع من اليعسوب حديثة الفقس، تقف على غصن، في منطقة المناظر الطبيعية المحمية، في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي
11/12
CC BY-SA 4.0 / Lubomír Dajč / Sympetrum flaveolum (cropped image)

3 أنواع من اليعسوب حديثة الفقس، تقف على غصن، في منطقة المناظر الطبيعية المحمية، في جمهورية التشيك

CC BY-SA 4.0 / Skander zarrad / Kerkennah (cropped image)

لقطة لصياد يعود إلى الميناء عند شروق الشمس في مدينة قرقنة، تونس

لقطة لصياد يعود إلى الميناء عند شروق الشمس في مدينة قرقنة، تونس - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Skander zarrad / Kerkennah (cropped image)

لقطة لصياد يعود إلى الميناء عند شروق الشمس في مدينة قرقنة، تونس

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