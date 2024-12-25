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إيران تطلق اسم مهندس "7 أوكتوبر" على شارع في طهران
إيران تطلق اسم مهندس "7 أوكتوبر" على شارع في طهران
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيرانية إطلاق اسم الرئيس الراحل لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، على أحد شوارع العاصمة طهران. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T10:30+0000
2024-12-25T10:30+0000
إيران
يحيى السنوار
حسن نصرالله
أخبار فلسطين اليوم
لبنان
العالم العربي
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وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن الجلسة الـ290 العلنية لمجلس مدينة طهران، شهدت دراسة واعتماد تغيير أسماء بعض الشوارع في مدينة طهران.يذكر أن الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول 2024 وقضا زعيم حركة حماس يحيى السنوار، في عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي غزة، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024."حزب الله" يكشف عن موقع دفن حسن نصر الله
https://sarabic.ae/20241115/صّوت-للزعيم-العربي-الأكثر-تأثيرا-لعام-2024---1094836199.html
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إيران, يحيى السنوار, حسن نصرالله, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم العربي
إيران, يحيى السنوار, حسن نصرالله, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم العربي

إيران تطلق اسم مهندس "7 أوكتوبر" على شارع في طهران

10:30 GMT 25.12.2024
© AP Photo / Khalil Hamraرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى اليسار، وقائد "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، يلوحان بأيديهما خلال مسيرة بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس حركتهما، في مدينة غزة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى اليسار، وقائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، يلوحان بأيديهما خلال مسيرة بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس حركتهما، في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
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أعلنت السلطات الإيرانية إطلاق اسم الرئيس الراحل لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، على أحد شوارع العاصمة طهران.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن الجلسة الـ290 العلنية لمجلس مدينة طهران، شهدت دراسة واعتماد تغيير أسماء بعض الشوارع في مدينة طهران.

كما تم خلال الجلسة مناقشة وتحديد أسماء جديدة لبعض شوارع طهران، حيث تم طرح تغيير اسم الطريق السريع "لشكري"، الممتد من ميدان "آزادي" إلى الطريق السريع المسمى "مهدوي كني" ضمن نطاق المناطق 9 و21، ليصبح باسم حسن نصر الله، الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني.

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وتم التصويت على تغيير اسم شارع "بيستون"، الواقع بين شارع فتحي شقاقي وساحة "الجهاد"، ليصبح باسم يحيى السنوار، الرئيس الراحل لحركة حماس، خلال الجلسة العلنية رقم 290 لمجلس مدينة طهران، في حين تقرر تأجيل قرار تسمية الطريق السريع باسم الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، لمزيد من الدراسة.

يذكر أن الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول 2024
وقضا زعيم حركة حماس يحيى السنوار، في عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي غزة، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
"حزب الله" يكشف عن موقع دفن حسن نصر الله
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