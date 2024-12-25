https://sarabic.ae/20241225/بسبب-الإصابة-بـكورونا-رئيس-وزراء-أرمينيا-يعتذر-عن-حضور-قمة-رابطة-الدول-المستقلة-1096148391.html
بسبب الإصابة بـ"كورونا".. رئيس وزراء أرمينيا يعتذر عن حضور قمة رابطة الدول المستقلة
بسبب الإصابة بـ"كورونا".. رئيس وزراء أرمينيا يعتذر عن حضور قمة رابطة الدول المستقلة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، أنه لن يشارك في القمة غير الرسمية لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة، بسبب اختبار إيجابي لفيروس... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T05:26+0000
2024-12-25T05:26+0000
2024-12-25T05:26+0000
أرمينيا
روسيا
رابطة الدول المستقلة
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موسكو- سبوتنيك. وأفاد باشينيان، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "في يوم الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، كانت نتيجة اختباري إيجابية لفيروس كوفيد، وفي 23 و24 ديسمبر (الجاري)، عزلت نفسي وعملت في المنزل، وفي 25 ديسمبر (الجاري)، كان تشخيصي سلبيًا بالفعل وعدت إلى عملي الطبيعي".وأردف باشينيان: "بحلول نهاية اليوم، سأقرر ما إذا كنت سأشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، غدًا، أم لا".ومن المقرر أن تعقد القمة غير الرسمية لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة، في 25 ديسمبر الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.وتتولى روسيا رئاسة الرابطة لعام 2024، وكما الكرملين قد أعلن سابقًا، أن القمة هي تتويج لجميع الفعاليات السياسية في إطار رئاسة موسكو.وتضم رابطة الدول المستقلة، التي تأسست في 8 ديسمبرعام 1991، روسيا وبيلاروسيا ومولدوفا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.
https://sarabic.ae/20241008/قبل-لقائه-مع-بوتين-باشينيان-يتجول-في-موسكو-على-دراجة-هوائية-فيديو---1093548237.html
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أرمينيا, روسيا, رابطة الدول المستقلة
أرمينيا, روسيا, رابطة الدول المستقلة
بسبب الإصابة بـ"كورونا".. رئيس وزراء أرمينيا يعتذر عن حضور قمة رابطة الدول المستقلة
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، أنه لن يشارك في القمة غير الرسمية لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة، بسبب اختبار إيجابي لفيروس كورونا، ولا يوجد قرار بعد بشأن المشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
موسكو- سبوتنيك. وأفاد باشينيان، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "في يوم الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، كانت نتيجة اختباري إيجابية لفيروس كوفيد، وفي 23 و24 ديسمبر (الجاري)، عزلت نفسي وعملت في المنزل، وفي 25 ديسمبر (الجاري)، كان تشخيصي سلبيًا بالفعل وعدت إلى عملي الطبيعي".
وأضاف: "ومع ذلك، وبعد التشاور مع زملائي، لن أشارك في القمة غير الرسمية لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة، التي ستعقد اليوم في سانت بطرسبورغ".
وأردف باشينيان: "بحلول نهاية اليوم، سأقرر ما إذا كنت سأشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، غدًا، أم لا".
ومن المقرر أن تعقد القمة غير الرسمية لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة، في 25 ديسمبر الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
وتتولى روسيا رئاسة الرابطة لعام 2024، وكما الكرملين قد أعلن سابقًا، أن القمة هي تتويج لجميع الفعاليات السياسية في إطار رئاسة موسكو.
وتضم رابطة الدول المستقلة، التي تأسست في 8 ديسمبرعام 1991، روسيا وبيلاروسيا ومولدوفا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.