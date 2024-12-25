https://sarabic.ae/20241225/ترامب-يقترح-على-لاعب-الهوكي-وين-غريتسكي-الترشح-لرئاسة-وزراء-كندا-1096192461.html
ترامب يقترح على لاعب الهوكي وين غريتسكي الترشح لرئاسة وزراء كندا
ترامب يقترح على لاعب الهوكي وين غريتسكي الترشح لرئاسة وزراء كندا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه اقترح على لاعب الهوكي الكندي الشهير وين غريتسكي الترشح لمنصب رئيس وزراء كندا، قائلاً إنه سيكون "الحاكم القادم... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T23:53+0000
2024-12-25T23:53+0000
2024-12-25T23:55+0000
ترامب
ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096164442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b38e111add578f35577b03f18d9b63b0.jpg
وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد التقيت للتو بـ وين غريتسكي، المعروف بلقب 'الأسطورة' في عالم الهوكي. قلت له: 'وين، لماذا لا تترشح لرئاسة وزراء كندا، التي ستُعرف قريباً بحاكم كندا؟ ستفوز بسهولة دون الحاجة إلى حملة انتخابية.' لكنه لم يُبدِ أي اهتمام، لكني أعتقد أن الكنديين يجب أن يطلقوا حركة 'رشّحوا وين غريتسكي'. سيكون من الممتع للغاية مشاهدة ذلك".وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ضم كندا كولاية أمريكية رقم 51 سيُخفّض بشكل كبير التكاليف التي يتحملها الكنديون، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الحماية العسكرية.وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، وصف ترامب مازحًا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "حاكم ولاية كندا العظمى"، وسط توترات بشأن تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا.
https://sarabic.ae/20241126/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-واردات-المكسيك-وكندا-1095185301.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096164442_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd4db1644db0e333cb378c450e1a55e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
ترامب, ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
ترامب يقترح على لاعب الهوكي وين غريتسكي الترشح لرئاسة وزراء كندا
23:53 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 23:55 GMT 25.12.2024)
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه اقترح على لاعب الهوكي الكندي الشهير وين غريتسكي الترشح لمنصب رئيس وزراء كندا، قائلاً إنه سيكون "الحاكم القادم لكندا".
وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد التقيت للتو بـ وين غريتسكي، المعروف بلقب 'الأسطورة' في عالم الهوكي. قلت له: 'وين، لماذا لا تترشح لرئاسة وزراء كندا، التي ستُعرف قريباً بحاكم كندا؟ ستفوز بسهولة دون الحاجة إلى حملة انتخابية.' لكنه لم يُبدِ أي اهتمام، لكني أعتقد أن الكنديين يجب أن يطلقوا حركة 'رشّحوا وين غريتسكي'. سيكون من الممتع للغاية مشاهدة ذلك".
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ضم كندا كولاية أمريكية رقم 51 سيُخفّض بشكل كبير التكاليف التي يتحملها الكنديون، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الحماية العسكرية.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، وصف ترامب مازحًا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "حاكم ولاية كندا العظمى
"، وسط توترات بشأن تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا.