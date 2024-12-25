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سلاح الجو الإسرائيلي يقصف منطقة البقاع في لبنان للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار
سلاح الجو الإسرائيلي يقصف منطقة البقاع في لبنان للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "حزب الله اللبناني قام بتركيز أسلحة كبيرة في منطقة البقاع"، مشيرا إلى أن سلاح الجو نفذ هجوما واسع النطاق على تلك المستودعات. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T09:02+0000
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وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنه "للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في لبنان، هاجم سلاح الجو الليلة الماضية تجمعات أسلحة حزب الله في عمق البقاع"، مشيرة إلى أنه "يبدو أن بعض الأسلحة تم تهريبها من سوريا إلى لبنان".ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق، لكن مصادر أمنية قالت لـ"معاريف" إن إسرائيل عازمة على تنفيذ إجراءات إنفاذ ضد "حزب الله" في جميع أنحاء لبنان ومنع إعادة تسليحه.وفي الشهر الماضي، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.
https://sarabic.ae/20241223/اليونيفيل-تدعو-إلى-تسريع-انسحاب-القوات-الإسرائيلية-وانتشار-الجيش-اللبناني-في-الجنوب-1096085830.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
سلاح الجو الإسرائيلي يقصف منطقة البقاع في لبنان للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "حزب الله اللبناني قام بتركيز أسلحة كبيرة في منطقة البقاع"، مشيرا إلى أن سلاح الجو نفذ هجوما واسع النطاق على تلك المستودعات.
وأفادت صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية، بأنه "للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في لبنان، هاجم سلاح الجو الليلة الماضية تجمعات أسلحة حزب الله في عمق البقاع"، مشيرة إلى أنه "يبدو أن بعض الأسلحة تم تهريبها من سوريا إلى لبنان".
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق، لكن مصادر أمنية قالت لـ"معاريف" إن إسرائيل عازمة على تنفيذ إجراءات إنفاذ ضد "حزب الله" في جميع أنحاء لبنان ومنع إعادة تسليحه.
وفي الشهر الماضي، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.