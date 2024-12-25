https://sarabic.ae/20241225/قدرات-خارقة-معلومات-عن-المشروع-22800-الروسي-1096178118.html
قدرات خارقة... معلومات عن "المشروع 22800" الروسي
قدرات خارقة... معلومات عن "المشروع 22800" الروسي
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم قوة "كورفيت" تضم أكثر من 80 وحدة بحرية بينها "المشروع 22800" المزود بمجموعة من الأسلحة الصاروخية العالية الدقة، التي تمنحها قوة نيرانية تكافئ... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T13:37+0000
2024-12-25T13:37+0000
2024-12-25T13:37+0000
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ويتميز هذا النوع من السفن بتكلفة تشغيل منخفضة في ذات الوقت الذي يمكن الاعتماد عليه في مهام عسكرية متنوعة بالقرب من الشاطئ أو في أعالي البحار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
قدرات خارقة... معلومات عن "المشروع 22800" الروسي
تمتلك روسيا أضخم قوة "كورفيت" تضم أكثر من 80 وحدة بحرية بينها "المشروع 22800" المزود بمجموعة من الأسلحة الصاروخية العالية الدقة، التي تمنحها قوة نيرانية تكافئ الفرقاطات.
ويتميز هذا النوع من السفن بتكلفة تشغيل منخفضة في ذات الوقت الذي يمكن الاعتماد عليه في مهام عسكرية متنوعة بالقرب من الشاطئ أو في أعالي البحار.