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https://sarabic.ae/20241225/قدرات-خارقة-معلومات-عن-المشروع-22800-الروسي-1096178118.html
قدرات خارقة... معلومات عن "المشروع 22800" الروسي
قدرات خارقة... معلومات عن "المشروع 22800" الروسي
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم قوة "كورفيت" تضم أكثر من 80 وحدة بحرية بينها "المشروع 22800" المزود بمجموعة من الأسلحة الصاروخية العالية الدقة، التي تمنحها قوة نيرانية تكافئ... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T13:37+0000
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ويتميز هذا النوع من السفن بتكلفة تشغيل منخفضة في ذات الوقت الذي يمكن الاعتماد عليه في مهام عسكرية متنوعة بالقرب من الشاطئ أو في أعالي البحار.
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انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика

قدرات خارقة... معلومات عن "المشروع 22800" الروسي

13:37 GMT 25.12.2024
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تمتلك روسيا أضخم قوة "كورفيت" تضم أكثر من 80 وحدة بحرية بينها "المشروع 22800" المزود بمجموعة من الأسلحة الصاروخية العالية الدقة، التي تمنحها قوة نيرانية تكافئ الفرقاطات.

ويتميز هذا النوع من السفن بتكلفة تشغيل منخفضة في ذات الوقت الذي يمكن الاعتماد عليه في مهام عسكرية متنوعة بالقرب من الشاطئ أو في أعالي البحار.
قدرات خارقة.. معلومات عن المشروع 22800 الروسي - سبوتنيك عربي
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:34 GMT
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