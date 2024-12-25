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https://sarabic.ae/20241225/مشاهد-درامية-للخظة-خروج-الناجين-من-الطائرة-الأذربيجانية-المنكوبة-فيديو--1096154210.html
مشاهد "درامية" للحظة خروج الناجين من الطائرة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو
مشاهد "درامية" للحظة خروج الناجين من الطائرة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة خروج الناجين من بين حطام الطائرة الأذربيجانية المنكوبة، حيث تظهر المشاهد بعض المصابين بحالة جيدة،... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T09:19+0000
2024-12-25T09:38+0000
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ويظهر أحد الناجين وهو يمشي خارجا من الطائرة بعد إصابة قدمه، فيما يُشاهد شخص آخر يتم سحبه بسبب حالته الصحية السيئة.وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أذربيجان إيرلاينز"، متجهة من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، قبل تحطمها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور، بحسب المعلومات الأولية.وكان على متن الطائرة 62 راكبًا و5 من أفراد الطاقم، وتم تحويل مسار الرحلة إلى مدينة أكتاو بسبب الضباب الكثيف في غروزني.ووصلت إلى موقع الحادث فرق إنقاذ تضم 52 فردًا و11 وحدة من وحدات الطوارئ التابعة لوزارة الطوارئ الكازاخستانية، فيما أعلنت وزارة النقل في كازاخستان، فتح تحقيق خاص للوقوف على ملابسات الحادث.
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مشاهد "درامية" للحظة خروج الناجين من الطائرة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو

09:19 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 09:38 GMT 25.12.2024)
© Photo / social media/Xخروج الناجين من بين حطام الطائرة الأذربيجانية المنكوبة
خروج الناجين من بين حطام الطائرة الأذربيجانية المنكوبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Photo / social media/X
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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة خروج الناجين من بين حطام الطائرة الأذربيجانية المنكوبة، حيث تظهر المشاهد بعض المصابين بحالة جيدة، فيما يظهر بعضهم الآخر الآخر بحالة صعبة.
ويظهر أحد الناجين وهو يمشي خارجا من الطائرة بعد إصابة قدمه، فيما يُشاهد شخص آخر يتم سحبه بسبب حالته الصحية السيئة.

وبدورها، أفادت وزارة الطوارئ الكازخستانية لـ"سبوتنيك"، بنقل 27 ناجيًا من حادث تحطم الطائرة في أكتاو بكازاخستان، إلى المستشفى، بينهم 3 أطفال.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أذربيجان إيرلاينز"، متجهة من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، قبل تحطمها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور، بحسب المعلومات الأولية.
وكان على متن الطائرة 62 راكبًا و5 من أفراد الطاقم، وتم تحويل مسار الرحلة إلى مدينة أكتاو بسبب الضباب الكثيف في غروزني.
ووصلت إلى موقع الحادث فرق إنقاذ تضم 52 فردًا و11 وحدة من وحدات الطوارئ التابعة لوزارة الطوارئ الكازاخستانية، فيما أعلنت وزارة النقل في كازاخستان، فتح تحقيق خاص للوقوف على ملابسات الحادث.
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