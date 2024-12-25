https://sarabic.ae/20241225/مشهد-مذهل-لكرات-بوكيمون-تزين-سماء-شنتشن-الصينية-فيديو-1096170434.html
مشهد مذهل لكرات "بوكيمون" تزين سماء شنتشن الصينية... فيديو
مشهد مذهل لكرات "بوكيمون" تزين سماء شنتشن الصينية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مذهلة لعرض جوي باستخدام طائرات مسيرة رسمت أشكالا إبداعية على شكل كرات من "البوكيمون"، في سماء مدينة شنتشن الصينية. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T11:01+0000
2024-12-25T11:01+0000
2024-12-25T11:01+0000
نادي الفيديو
الصين
بوكيمون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096169526_0:181:662:553_1920x0_80_0_0_c51f34312b961ec039ee1423d25aa12d.jpg
وأظهرت اللقطات التي نشرها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، كرة كبيرة من المسلسل الكرتوني الشهير "عالم البوكيمون"، ملونة باللونين الأبيض والأحمر، وذلك باستخدام الآلاف من المسيرات.وتميز العرض بتشكيلات إبداعية وأضواء متحركة زينت السماء، ما أضفى أجواء ساحرة جذبت انتباه الحضور بشكل كبير.يذكر أن مدينة شنتشن الصينية تعد مركزا عالميا متطورا في تكنولوجيا الطائرات دون طيار، وتقدم عروضا ساحرة في نهاية كل أسبوع تقريباً.شاهد "النسخة المكسيكية" من سيارة "تيسلا" الشهيرة... فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096169526_0:119:662:615_1920x0_80_0_0_cf1cb9ca346480a02f363ff739a1e2e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين, بوكيمون
نادي الفيديو, الصين, بوكيمون
مشهد مذهل لكرات "بوكيمون" تزين سماء شنتشن الصينية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مذهلة لعرض جوي باستخدام طائرات مسيرة رسمت أشكالا إبداعية على شكل كرات من "البوكيمون"، في سماء مدينة شنتشن الصينية.
وأظهرت اللقطات التي نشرها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، كرة كبيرة من المسلسل الكرتوني الشهير "عالم البوكيمون"، ملونة باللونين الأبيض والأحمر، وذلك باستخدام الآلاف من المسيرات.
وتميز العرض بتشكيلات إبداعية وأضواء متحركة زينت السماء، ما أضفى أجواء ساحرة جذبت انتباه الحضور بشكل كبير.
يذكر أن مدينة شنتشن الصينية تعد مركزا عالميا متطورا في تكنولوجيا الطائرات دون طيار، وتقدم عروضا ساحرة في نهاية كل أسبوع تقريباً.