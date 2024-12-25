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هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
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https://sarabic.ae/20241225/مشهد-مذهل-لكرات-بوكيمون-تزين-سماء-شنتشن-الصينية-فيديو-1096170434.html
مشهد مذهل لكرات "بوكيمون" تزين سماء شنتشن الصينية... فيديو
مشهد مذهل لكرات "بوكيمون" تزين سماء شنتشن الصينية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مذهلة لعرض جوي باستخدام طائرات مسيرة رسمت أشكالا إبداعية على شكل كرات من "البوكيمون"، في سماء مدينة شنتشن الصينية. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-25T11:01+0000
نادي الفيديو
الصين
بوكيمون
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وأظهرت اللقطات التي نشرها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، كرة كبيرة من المسلسل الكرتوني الشهير "عالم البوكيمون"، ملونة باللونين الأبيض والأحمر، وذلك باستخدام الآلاف من المسيرات.وتميز العرض بتشكيلات إبداعية وأضواء متحركة زينت السماء، ما أضفى أجواء ساحرة جذبت انتباه الحضور بشكل كبير.يذكر أن مدينة شنتشن الصينية تعد مركزا عالميا متطورا في تكنولوجيا الطائرات دون طيار، وتقدم عروضا ساحرة في نهاية كل أسبوع تقريباً.شاهد "النسخة المكسيكية" من سيارة "تيسلا" الشهيرة... فيديو
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نادي الفيديو, الصين, بوكيمون
نادي الفيديو, الصين, بوكيمون

مشهد مذهل لكرات "بوكيمون" تزين سماء شنتشن الصينية... فيديو

11:01 GMT 25.12.2024
© Photo / x.comعرض جوي في سماء مدينة شنتشن الصينية
عرض جوي في سماء مدينة شنتشن الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Photo / x.com
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مذهلة لعرض جوي باستخدام طائرات مسيرة رسمت أشكالا إبداعية على شكل كرات من "البوكيمون"، في سماء مدينة شنتشن الصينية.
وأظهرت اللقطات التي نشرها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، كرة كبيرة من المسلسل الكرتوني الشهير "عالم البوكيمون"، ملونة باللونين الأبيض والأحمر، وذلك باستخدام الآلاف من المسيرات.
وتميز العرض بتشكيلات إبداعية وأضواء متحركة زينت السماء، ما أضفى أجواء ساحرة جذبت انتباه الحضور بشكل كبير.
يذكر أن مدينة شنتشن الصينية تعد مركزا عالميا متطورا في تكنولوجيا الطائرات دون طيار، وتقدم عروضا ساحرة في نهاية كل أسبوع تقريباً.
شاهد "النسخة المكسيكية" من سيارة "تيسلا" الشهيرة... فيديو
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