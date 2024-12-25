https://sarabic.ae/20241225/مصر-أب-يقتل-ابنه-العريس-قبل-الزفاف-بأيام-لسبب-غريب-1096184401.html
مصر... أب يقتل ابنه "العريس" قبل الزفاف بأيام لسبب غريب
مصر... أب يقتل ابنه "العريس" قبل الزفاف بأيام لسبب غريب
سبوتنيك عربي
تلقت مباحث منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، إخطارا بقتل أب لابنه "العريس" قبل زفاف الأخير بأيام قليلة لسبب غريب. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
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وذكر الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأربعاء، أن أبًا قتل ابنه العريس بطعنة في الرقبة، بعد تقديم الابن أو العريس لموعد زفافه، ما دفع الوالد إلى محاولة معاقبته على تصرفه، إلا أنها كانت بطريقة دموية.توقع الابن أن تبكير موعد الزواج سيكون فألا طيبا للأسرتين (العريس والعروس) إلا أن والد العريس فوجئ بقرار الابن وتحديده لموعد الزفاف قبل موعده بأيام قليلة.لم يكمل العريس الثلاثين من عمره، حيث حاول مسابقة الزمن لتجهيز عش الزوجية والانتهاء من تجهيزات العرس، لكنه وبشكل مفاجئ، قرر تبكير موعد الفرح دون معرفة والده وهو موظف بسيط، عاتبه بحدة على تصرفه ليدخل الابن والأب في مشاجرة انتهت بمقتل العريس.وأكد الموقع الإلكتروني أن المشاجرة بين الأب والابن جاءت نتيجة للضغوطات المادية، ونتيجة للأعباء المالية التي يتكفلها الزواج، موضحا أن خلال المشاجرة بينهما استل الأب سكينا وطعن "العريس" الذي سقط قتيلا قبل ذهابة إلى المستشفى في محاولة بائسة لعلاجه.
https://sarabic.ae/20220413/مصر-مقتل-10-أشخاص-وإصابة-14-آخرين-بحادث-سير-بينهم-19-أجنبيا-1061151848.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر... أب يقتل ابنه "العريس" قبل الزفاف بأيام لسبب غريب
15:52 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 15:53 GMT 25.12.2024)
تلقت مباحث منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، إخطارا بقتل أب لابنه "العريس" قبل زفاف الأخير بأيام قليلة لسبب غريب.
وذكر الموقع
الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأربعاء، أن أبًا قتل ابنه العريس بطعنة في الرقبة، بعد تقديم الابن أو العريس لموعد زفافه، ما دفع الوالد إلى محاولة معاقبته على تصرفه، إلا أنها كانت بطريقة دموية.
توقع الابن أن تبكير موعد الزواج
سيكون فألا طيبا للأسرتين (العريس والعروس) إلا أن والد العريس فوجئ بقرار الابن وتحديده لموعد الزفاف قبل موعده بأيام قليلة.
لم يكمل العريس الثلاثين من عمره، حيث حاول مسابقة الزمن لتجهيز عش الزوجية والانتهاء من تجهيزات العرس، لكنه وبشكل مفاجئ، قرر تبكير موعد الفرح دون معرفة والده وهو موظف بسيط، عاتبه بحدة على تصرفه ليدخل الابن والأب في مشاجرة انتهت بمقتل العريس.
وأكد الموقع الإلكتروني أن المشاجرة بين الأب والابن جاءت نتيجة للضغوطات المادية
، ونتيجة للأعباء المالية التي يتكفلها الزواج، موضحا أن خلال المشاجرة بينهما استل الأب سكينا وطعن "العريس" الذي سقط قتيلا قبل ذهابة إلى المستشفى في محاولة بائسة لعلاجه.