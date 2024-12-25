صور توثق أهم الأحداث في عام 2024

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا هي الوحيدة التي تستطيع استضافة المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
29 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20241225/1096156488.html
صور توثق أهم الأحداث في عام 2024
صور توثق أهم الأحداث في عام 2024
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور توثق أهم الأحداث في عام 2024 . 25.12.2024, سبوتنيك عربي
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صور توثق أهم الأحداث في عام 2024

10:17 GMT 25.12.2024
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جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور توثق أهم الأحداث في عام 2024 .
© Sputnik . Sergey Savostyanov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين قبل حفل تنصيبه في الكرملين
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين قبل حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي
1/21
© Sputnik . Sergey Savostyanov/POOL
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الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين قبل حفل تنصيبه في الكرملين
© AP Photo / Vahid Salemiإيرانيون يشاركون في مظاهرة منددة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ساحة فلسطين في طهران، إيران.
إيرانيون يشاركون في مظاهرة منددة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ساحة فلسطين في طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
2/21
© AP Photo / Vahid Salemi
إيرانيون يشاركون في مظاهرة منددة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ساحة فلسطين في طهران، إيران.
© AP Photo / Evan Vucci

محاولة اغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية

محاولة اغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Evan Vucci

محاولة اغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية

© AP Photo / Azin Haghighiأعضاء فريق الإنقاذ يعملون في موقع تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في شمال غرب إيران.
أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في موقع تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في شمال غرب إيران. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Azin Haghighi
أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في موقع تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في شمال غرب إيران.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورضباط الشرطة بالقرب من قاعة "كروكس" حيث وقع هجوم إرهابي
ضباط الشرطة بالقرب من قاعة كروكس حيث وقع هجوم إرهابي - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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ضباط الشرطة بالقرب من قاعة "كروكس" حيث وقع هجوم إرهابي
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

زائر يتفحص دبابة "أبرامز" التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس خلال العملية الخاصة الروسية، في موسكو

زائر يتفحص دبابة &quot;أبرامز&quot; التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس خلال العملية الخاصة الروسية، في موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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زائر يتفحص دبابة "أبرامز" التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس خلال العملية الخاصة الروسية، في موسكو

© AP Photo / Jose Luis Maganaطلاب جامعة جورج واشنطن يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
طلاب جامعة جورج واشنطن يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي
7/21
© AP Photo / Jose Luis Magana
طلاب جامعة جورج واشنطن يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمباني السكنية المدمرة في أحد شوارع مدينة أفدييفكا
المباني السكنية المدمرة في أحد شوارع مدينة أفدييفكا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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المباني السكنية المدمرة في أحد شوارع مدينة أفدييفكا
© Getty Images / Omar Havanaالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل حفل رفع العلم احتفالا بانضمام السويد إلى الناتو في مقر الناتو في 11 مارس 2024 في بروكسل، بلجيكا.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل حفل رفع العلم احتفالا بانضمام السويد إلى الناتو في مقر الناتو في 11 مارس 2024 في بروكسل، بلجيكا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Omar Havana
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل حفل رفع العلم احتفالا بانضمام السويد إلى الناتو في مقر الناتو في 11 مارس 2024 في بروكسل، بلجيكا.
© AP Photo / Mahmoud Illeanفلسطينيون يتفقدون حطام صاروخ إيراني اعترضته إسرائيل في مدينة الخليل.
فلسطينيون يتفقدون حطام صاروخ إيراني اعترضته إسرائيل في مدينة الخليل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mahmoud Illean
فلسطينيون يتفقدون حطام صاروخ إيراني اعترضته إسرائيل في مدينة الخليل.
© AP Photo / Hussein Mallaغارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي
11/21
© AP Photo / Hussein Malla
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
© AP Photo / U.S. Navy/Kaitlin Watt

طائرة تقلع من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" (CVN 69) أثناء رحلاتها في البحر الأحمر في 22 يناير 2024.

طائرة تقلع من حاملة الطائرات &quot;يو إس إس دوايت دي أيزنهاور&quot; (CVN 69) أثناء رحلاتها في البحر الأحمر في 22 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / U.S. Navy/Kaitlin Watt

طائرة تقلع من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" (CVN 69) أثناء رحلاتها في البحر الأحمر في 22 يناير 2024.

© AP Photo / VNA/Le Danh Lam

غمرت المياه المنازل في مقاطعة باك جيانغ بعد مرور إعصار ياجي في فيتنام

غمرت المياه المنازل في مقاطعة باك جيانغ بعد مرور إعصار ياجي في فيتنام - سبوتنيك عربي
13/21
© AP Photo / VNA/Le Danh Lam

غمرت المياه المنازل في مقاطعة باك جيانغ بعد مرور إعصار ياجي في فيتنام

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق سراح مؤسس "تلغرام" بافل دوروف من الحجز في باريس
إطلاق سراح مؤسس تلغرام بافل دوروف من الحجز في باريس - سبوتنيك عربي
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إطلاق سراح مؤسس "تلغرام" بافل دوروف من الحجز في باريس
© AP Photo / Andreea Alexandruالمدون أندرو تيت يحتج على جزء من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، خارج السفارة الفرنسية في بوخارست، رومانيا
المدون أندرو تيت يحتج على جزء من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، خارج السفارة الفرنسية في بوخارست، رومانيا - سبوتنيك عربي
15/21
© AP Photo / Andreea Alexandru
المدون أندرو تيت يحتج على جزء من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، خارج السفارة الفرنسية في بوخارست، رومانيا
© AP Photo / Natacha Pisarenkoالقمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين
القمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Natacha Pisarenko
القمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في سيارة "أوروس" في بيونغ يانغ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في سيارة &quot;أوروس&quot; في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في سيارة "أوروس" في بيونغ يانغ

© AP Photo / Lynne Sladkyالمرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب يمسك بيد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أثناء التحدث مع أنصاره
المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب يمسك بيد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أثناء التحدث مع أنصاره - سبوتنيك عربي
18/21
© AP Photo / Lynne Sladky
المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب يمسك بيد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أثناء التحدث مع أنصاره
© AP Photo / Leah Millis/Pool

زعماء العالم يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في البرازيل

زعماء العالم يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في البرازيل - سبوتنيك عربي
19/21
© AP Photo / Leah Millis/Pool

زعماء العالم يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في البرازيل

© AP Photo / Ghaith Alsayed

مقاتلو المعارضة السورية المسلحة يزيلون علم الحكومة السورية عن مبنى حكومي في سلمية شرقي حماة

مقاتلو المعارضة السورية المسلحة يزيلون علم الحكومة السورية عن مبنى حكومي في سلمية شرقي حماة - سبوتنيك عربي
20/21
© AP Photo / Ghaith Alsayed

مقاتلو المعارضة السورية المسلحة يزيلون علم الحكومة السورية عن مبنى حكومي في سلمية شرقي حماة

© AP Photo / Lee Jin-man

احتجاجات ضد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سيئول

احتجاجات ضد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سيئول - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lee Jin-man

احتجاجات ضد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سيئول

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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
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