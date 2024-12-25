صور توثق أهم الأحداث في عام 2024

© Getty Images / Omar Havana الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل حفل رفع العلم احتفالا بانضمام السويد إلى الناتو في مقر الناتو في 11 مارس 2024 في بروكسل، بلجيكا.