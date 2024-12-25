https://sarabic.ae/20241225/1096156488.html
صور توثق أهم الأحداث في عام 2024
صور توثق أهم الأحداث في عام 2024
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور توثق أهم الأحداث في عام 2024 . 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T10:17+0000
2024-12-25T10:17+0000
2024-12-25T10:17+0000
وسائط متعددة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090807111_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_9be563f569f859416bbf2074bb655034.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090807111_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_334f335588a7f13e7226efeb9497c321.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото
صور توثق أهم الأحداث في عام 2024
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور توثق أهم الأحداث في عام 2024 .
© Sputnik . Sergey Savostyanov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين قبل حفل تنصيبه في الكرملين
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين قبل حفل تنصيبه في الكرملين
© AP Photo / Vahid Salemi إيرانيون يشاركون في مظاهرة منددة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ساحة فلسطين في طهران، إيران.
إيرانيون يشاركون في مظاهرة منددة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ساحة فلسطين في طهران، إيران.
© AP Photo / Evan Vucci
محاولة اغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية
محاولة اغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية
© AP Photo / Azin Haghighi أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في موقع تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في شمال غرب إيران.
أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في موقع تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في شمال غرب إيران.
ضباط الشرطة بالقرب من قاعة "كروكس" حيث وقع هجوم إرهابي
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور
زائر يتفحص دبابة "أبرامز" التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس خلال العملية الخاصة الروسية، في موسكو
زائر يتفحص دبابة "أبرامز" التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس خلال العملية الخاصة الروسية، في موسكو
© AP Photo / Jose Luis Magana طلاب جامعة جورج واشنطن يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
طلاب جامعة جورج واشنطن يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور المباني السكنية المدمرة في أحد شوارع مدينة أفدييفكا
المباني السكنية المدمرة في أحد شوارع مدينة أفدييفكا
© Getty Images / Omar Havana الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل حفل رفع العلم احتفالا بانضمام السويد إلى الناتو في مقر الناتو في 11 مارس 2024 في بروكسل، بلجيكا.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل حفل رفع العلم احتفالا بانضمام السويد إلى الناتو في مقر الناتو في 11 مارس 2024 في بروكسل، بلجيكا.
© AP Photo / Mahmoud Illean فلسطينيون يتفقدون حطام صاروخ إيراني اعترضته إسرائيل في مدينة الخليل.
فلسطينيون يتفقدون حطام صاروخ إيراني اعترضته إسرائيل في مدينة الخليل.
© AP Photo / Hussein Malla غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
© AP Photo / U.S. Navy/Kaitlin Watt
طائرة تقلع من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" (CVN 69) أثناء رحلاتها في البحر الأحمر في 22 يناير 2024.
طائرة تقلع من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" (CVN 69) أثناء رحلاتها في البحر الأحمر في 22 يناير 2024.
© AP Photo / VNA/Le Danh Lam
غمرت المياه المنازل في مقاطعة باك جيانغ بعد مرور إعصار ياجي في فيتنام
غمرت المياه المنازل في مقاطعة باك جيانغ بعد مرور إعصار ياجي في فيتنام
إطلاق سراح مؤسس "تلغرام" بافل دوروف من الحجز في باريس
© AP Photo / Andreea Alexandru المدون أندرو تيت يحتج على جزء من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، خارج السفارة الفرنسية في بوخارست، رومانيا
المدون أندرو تيت يحتج على جزء من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، خارج السفارة الفرنسية في بوخارست، رومانيا
© AP Photo / Natacha Pisarenko القمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين
القمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في سيارة "أوروس" في بيونغ يانغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في سيارة "أوروس" في بيونغ يانغ
© AP Photo / Lynne Sladky المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب يمسك بيد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أثناء التحدث مع أنصاره
المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب يمسك بيد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أثناء التحدث مع أنصاره
© AP Photo / Leah Millis/Pool
زعماء العالم يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في البرازيل
زعماء العالم يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في البرازيل
© AP Photo / Ghaith Alsayed
مقاتلو المعارضة السورية المسلحة يزيلون علم الحكومة السورية عن مبنى حكومي في سلمية شرقي حماة
مقاتلو المعارضة السورية المسلحة يزيلون علم الحكومة السورية عن مبنى حكومي في سلمية شرقي حماة
© AP Photo / Lee Jin-man
احتجاجات ضد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سيئول
احتجاجات ضد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سيئول