أطرف الصور لهذا الأسبوع

أجواء عيد الميلاد في مركز "GIP" التجاري في نويدا، الهند.
أجواء عيد الميلاد في مركز "GIP" التجاري في نويدا، الهند.
جزار يطرح ديكًا روميًا للبيع للزبائن بطريقة خاصة خلال المزاد السنوي للحوم عيد الميلاد في سوق سميثفيلد في لندن.
جزار يطرح ديكًا روميًا للبيع للزبائن بطريقة خاصة خلال المزاد السنوي للحوم عيد الميلاد في سوق سميثفيلد في لندن.
البطة "زيزي" ترتدي ملابسها وتتجول على شاطئ البحر مع المرأة التي تعيش معها، في إسطنبول، تركيا.
البطة "زيزي" ترتدي ملابسها وتتجول على شاطئ البحر مع المرأة التي تعيش معها، في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي للمهرجان الدولي الأول لمناطيد الهواء الساخن في بوخارا، نيبال.
منظر جوي للمهرجان الدولي الأول لمناطيد الهواء الساخن في بوخارا، نيبال.
رجلان يرتديان زي بابا نويل يجوبان شوارع مدينة إرفورت، وسط شرق ألمانيا، على دراجة نارية من طراز سيمسون.
رجلان يرتديان زي بابا نويل يجوبان شوارع مدينة إرفورت، وسط شرق ألمانيا، على دراجة نارية من طراز سيمسون.
أشخاص يشاركون في سباق السباحة السنوي عشية عيد الميلاد في خليج هيلين، مقاطعة داون، لمساعدة الجمعيات الخيرية المحلية.
أشخاص يشاركون في سباق السباحة السنوي عشية عيد الميلاد في خليج هيلين، مقاطعة داون، لمساعدة الجمعيات الخيرية المحلية.
أحد أعضاء فريق نيفادا وولف باك للتشجيع يحتفل خلال المباراة بين فريقي كولورادو ستيت رامز ونيفادا وولفباك في مركز لولر للمناسبات في 21 في رينو، نيفادا.
أحد أعضاء فريق نيفادا وولف باك للتشجيع يحتفل خلال المباراة بين فريقي كولورادو ستيت رامز ونيفادا وولفباك في مركز لولر للمناسبات في 21 في رينو، نيفادا.
امرأة تبيع قبعات شتوية في معرض عيد الميلاد الذي افتتح قبل احتفالات أعياد السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا.
امرأة تبيع قبعات شتوية في معرض عيد الميلاد الذي افتتح قبل احتفالات أعياد السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا.
مصور فوتوغرافي يلتقط صورًا بينما يكتشف خنزير هدايا عيد الميلاد في حديقة أورانا للحياة البرية في ضواحي كرايستشيرش، نيوزيلندا.
مصور فوتوغرافي يلتقط صورًا بينما يكتشف خنزير هدايا عيد الميلاد في حديقة أورانا للحياة البرية في ضواحي كرايستشيرش، نيوزيلندا.