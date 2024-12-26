أطرف الصور لهذا الأسبوع

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القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية
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هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
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مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
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ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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خبير: واشنطن تنفذ برامج بيولوجية في عدة أماكن منها أفريقيا
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لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
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59 د
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
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لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

09:44 GMT 26.12.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© Getty Images / Hindustan Times/Sunil Ghosh

أجواء عيد الميلاد في مركز "GIP" التجاري في نويدا، الهند.

أجواء عيد الميلاد في مركز &quot;GIP&quot; التجاري في نويدا، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hindustan Times/Sunil Ghosh

أجواء عيد الميلاد في مركز "GIP" التجاري في نويدا، الهند.

© AP Photo / Kin Cheung

جزار يطرح ديكًا روميًا للبيع للزبائن بطريقة خاصة خلال المزاد السنوي للحوم عيد الميلاد في سوق سميثفيلد في لندن.

جزار يطرح ديكًا روميًا للبيع للزبائن بطريقة خاصة خلال المزاد السنوي للحوم عيد الميلاد في سوق سميثفيلد في لندن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kin Cheung

جزار يطرح ديكًا روميًا للبيع للزبائن بطريقة خاصة خلال المزاد السنوي للحوم عيد الميلاد في سوق سميثفيلد في لندن.

© Getty Images / Anadolu/Sebnem Coskun

البطة "زيزي" ترتدي ملابسها وتتجول على شاطئ البحر مع المرأة التي تعيش معها، في إسطنبول، تركيا.

البطة &quot;زيزي&quot; ترتدي ملابسها وتتجول على شاطئ البحر مع المرأة التي تعيش معها، في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Sebnem Coskun

البطة "زيزي" ترتدي ملابسها وتتجول على شاطئ البحر مع المرأة التي تعيش معها، في إسطنبول، تركيا.

© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

منظر جوي للمهرجان الدولي الأول لمناطيد الهواء الساخن في بوخارا، نيبال.

منظر جوي للمهرجان الدولي الأول لمناطيد الهواء الساخن في بوخارا، نيبال. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

منظر جوي للمهرجان الدولي الأول لمناطيد الهواء الساخن في بوخارا، نيبال.

© Getty Images / Picture alliance/Michael Reichel

رجلان يرتديان زي بابا نويل يجوبان شوارع مدينة إرفورت، وسط شرق ألمانيا، على دراجة نارية من طراز سيمسون.

رجلان يرتديان زي بابا نويل يجوبان شوارع مدينة إرفورت، وسط شرق ألمانيا، على دراجة نارية من طراز سيمسون. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Michael Reichel

رجلان يرتديان زي بابا نويل يجوبان شوارع مدينة إرفورت، وسط شرق ألمانيا، على دراجة نارية من طراز سيمسون.

© Getty Images / PA Images/Liam McBurney

أشخاص يشاركون في سباق السباحة السنوي عشية عيد الميلاد في خليج هيلين، مقاطعة داون، لمساعدة الجمعيات الخيرية المحلية.

أشخاص يشاركون في سباق السباحة السنوي عشية عيد الميلاد في خليج هيلين، مقاطعة داون، لمساعدة الجمعيات الخيرية المحلية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / PA Images/Liam McBurney

أشخاص يشاركون في سباق السباحة السنوي عشية عيد الميلاد في خليج هيلين، مقاطعة داون، لمساعدة الجمعيات الخيرية المحلية.

© Getty Images / Jonathan Devich

أحد أعضاء فريق نيفادا وولف باك للتشجيع يحتفل خلال المباراة بين فريقي كولورادو ستيت رامز ونيفادا وولفباك في مركز لولر للمناسبات في 21 في رينو، نيفادا.

أحد أعضاء فريق نيفادا وولف باك للتشجيع يحتفل خلال المباراة بين فريقي كولورادو ستيت رامز ونيفادا وولفباك في مركز لولر للمناسبات في 21 في رينو، نيفادا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Jonathan Devich

أحد أعضاء فريق نيفادا وولف باك للتشجيع يحتفل خلال المباراة بين فريقي كولورادو ستيت رامز ونيفادا وولفباك في مركز لولر للمناسبات في 21 في رينو، نيفادا.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

امرأة تبيع قبعات شتوية في معرض عيد الميلاد الذي افتتح قبل احتفالات أعياد السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا.

امرأة تبيع قبعات شتوية في معرض عيد الميلاد الذي افتتح قبل احتفالات أعياد السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

امرأة تبيع قبعات شتوية في معرض عيد الميلاد الذي افتتح قبل احتفالات أعياد السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا.

© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama

مصور فوتوغرافي يلتقط صورًا بينما يكتشف خنزير هدايا عيد الميلاد في حديقة أورانا للحياة البرية في ضواحي كرايستشيرش، نيوزيلندا.

مصور فوتوغرافي يلتقط صورًا بينما يكتشف خنزير هدايا عيد الميلاد في حديقة أورانا للحياة البرية في ضواحي كرايستشيرش، نيوزيلندا. - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama

مصور فوتوغرافي يلتقط صورًا بينما يكتشف خنزير هدايا عيد الميلاد في حديقة أورانا للحياة البرية في ضواحي كرايستشيرش، نيوزيلندا.

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