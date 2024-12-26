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القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
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https://sarabic.ae/20241226/أغلى-5-دول-عربية-في-أسعار-البنزين-1096212269.html
أغلى 5 دول عربية في أسعار البنزين
أغلى 5 دول عربية في أسعار البنزين
سبوتنيك عربي
ترتبط أسعار البنزين بمعدلات الضرائب وحجم الموارد النفطية المحلية وحجم الاستيراد مقارنة بالاستهلاك، فبعض الدول تستورد جميع احتياجاتها من الخارج، بينما تعتمد... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
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ورغم أن معظم الدول تحصل على النفط الخام من الأسواق العالمية بأسعار شبه موحدة، إلا أن الدول العربية تشهد تفاوتا في الأسعار.
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انفوجرافيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار المغرب اليوم, تونس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, инфографика
انفوجرافيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار المغرب اليوم, تونس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, инфографика

أغلى 5 دول عربية في أسعار البنزين

11:54 GMT 26.12.2024
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ترتبط أسعار البنزين بمعدلات الضرائب وحجم الموارد النفطية المحلية وحجم الاستيراد مقارنة بالاستهلاك، فبعض الدول تستورد جميع احتياجاتها من الخارج، بينما تعتمد أخرى على استيراد كميات محددة.
ورغم أن معظم الدول تحصل على النفط الخام من الأسواق العالمية بأسعار شبه موحدة، إلا أن الدول العربية تشهد تفاوتا في الأسعار.
أغلى 5 دول عربية في أسعار البنزين - سبوتنيك عربي
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