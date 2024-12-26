https://sarabic.ae/20241226/الإمبراطور-الأبيض-مقاتلة-حربية-صينية-تثير-جدلا-بشكلها-الغريب-وميزاتها-الملفتة-فيديو-1096220139.html
"الإمبراطور الأبيض"... مقاتلة حربية صينية تثير جدلا بشكلها الغريب وميزاتها الملفتة... فيديو
"الإمبراطور الأبيض"... مقاتلة حربية صينية تثير جدلا بشكلها الغريب وميزاتها الملفتة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا للمقاتلة الصينية بايدو" أو "الإمبراطور الأبيض" من الجيل السادس، والقادرة على الإقلاع والهبوط على مجموعة متنوعة... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T15:00+0000
2024-12-26T15:00+0000
2024-12-26T15:00+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096219222_0:12:461:271_1920x0_80_0_0_51df1ff622b8a613161dcc628e8f0f36.jpg
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الرحلة الأولى للمقاتلة الصينية "بايدو" أو "الإمبراطور الأبيض" من الجيل 6، فوفقا لتصميم "بايدي" الانسيابي سيجعلها تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بأضعاف.الجدير بالذكر أن الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط على مجموعة متنوعة من المدرجات غير المهيأة، كما رافقت المقاتلة، خلال الرحلة، المقاتلة الصينية من الجيل الخامس من طراز "جي-20".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096219222_41:0:418:283_1920x0_80_0_0_e52b8c6528df1eec41a6da7409bf898c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
"الإمبراطور الأبيض"... مقاتلة حربية صينية تثير جدلا بشكلها الغريب وميزاتها الملفتة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا للمقاتلة الصينية بايدو" أو "الإمبراطور الأبيض" من الجيل السادس، والقادرة على الإقلاع والهبوط على مجموعة متنوعة من المدرجات غير المهيئة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الرحلة الأولى للمقاتلة الصينية "بايدو" أو "الإمبراطور الأبيض" من الجيل 6، فوفقا لتصميم "بايدي" الانسيابي سيجعلها تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بأضعاف.
الجدير بالذكر أن الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط على مجموعة متنوعة من المدرجات غير المهيأة، كما رافقت المقاتلة، خلال الرحلة، المقاتلة الصينية من الجيل الخامس من طراز "جي-20".