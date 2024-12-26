الانتخابات التشريعية في تشاد… هل تحقق تطلعات الشارع؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
29 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تنفذ برامج بيولوجية في عدة أماكن منها أفريقيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241226/الانتخابات-التشريعية-في-تشاد-هل-تحقق-تطلعات-الشارع؟-1096219701.html
الانتخابات التشريعية في تشاد… هل تحقق تطلعات الشارع؟
الانتخابات التشريعية في تشاد… هل تحقق تطلعات الشارع؟
سبوتنيك عربي
تستعد تشاد لإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة يوم الأحد المقبل، وسط تطلعات بتغيرات كبيرة في سياسة البلاد الخارجية. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T14:38+0000
2024-12-26T14:38+0000
أخبار تشاد
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/10/1065151392_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3c75ca37f25bfa9ba53294c445889a63.jpg
مراقبون يرون أن الانتخابات التشريعية والمحلية بمثابة خطوة محورية نحو الانتقال الديمقراطي، في ظل توقعات بوصول العديد من الوجوه الجديدة للبرلمان.يقول خبراء إن العديد من الملفات على طاولة البرلمان المقبل، والتي تأتي في مقدمتها العلاقات الخارجية التي تقوم على الندية وسيادة البلاد بعيدا عن الوصاية الفرنسية والشكل القديم في العلاقات التي ظلت عليه الأوضاع لعقود.ولفت الخبراء إلى أن تحديات عدة تواجه تشاد التي تسعى لتقيم علاقات متزنة مع القوى الكبرى بما يضمن مصالح شعبها على أساس "رابح-رابح".تطلعات الشارعمن ناحيته قال سليمان عبد الكريم، الكاتب والمحلل السياسي التشادي، إن الشارع يعول على أن هناك دماء جديدة تكون في قبة البرلمان، والغالبية تظن بأن هناك تكون شفافية نوعا ما، بعد ما تمكنت لجنة الانتخابات من إقصاء أغلب المؤثرين من الترشح.وأوضح أن الانتخابات البرلمانية تجرى بشكل فردي، في حين أن أغلب المترشحين والأحزاب السياسية ذو ثقافة فرنكوفونية، نظرا لأن المثقفين بالعربية ليس لهم أحزاب سياسية مؤثرة، سوي بعض الجمعيات المدنية.ولفت إلى أن الشارع يعتقد أن سبب التخلف ناتج عن الاستعمار الفرنسي، لذلك يصطف إلى جانب الرؤية الهادفة بالابتعاد عن فرنسا على كل المستويات.ولفت إلى أن العديد من الملفات مطروحة على طاولة البرلمان المقبل، منها ملف مستقبل العلاقات مع فرنسا والسياسة الجديدة لرئيس الجمهورية التي تهدف إلى تغيير النمط القديم.أهمية خاصة للانتخاباتفيما قال الأكاديمي إسماعيل محمد طاهر، إن أهمية الانتخابات التشريعية والمحلية التشادية تتمثل في الانتقال من الفترة الانتقالية إلى مرحلة جديدة تشكل فيها الحياة السياسية بناء على شرعية الانتخابات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الانتخابات المرتقبة خلال أيام تؤشر بوصول الكثير من الوجوه الجديدة للبرلمان والمجالس المحلية.ولفت إلى أن الوجوه الشابة في الحياة السياسية في تشاد يرحبون ويؤكدون على العلاقات الندية واحترام سيادة تشاد بعيدا عن الشكل القديم مع فرنسا.ولفت إلى أن التيار الداعي للعربية والابتعاد عن الغرب يتواجد بقوة في الانتخابات الحالية، وممثل في بعض الأحزاب.وفي وقت سابق، وقال رئيس المفوضية الوطنية لإدارة الانتخابات، أحمد باتشيريت، للصحافيين، إنّ "الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية ستجري في 29 ديسمبر 2024".وأضاف أنّ "سلسلة الانتخابات المقبلة تكتسي أهمية كبيرة لأنها ستسمح لنا بطيّ صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي".وقبل أيام غادرت فرقة من 120 جنديًا فرنسيًا تشاد في إطار انسحاب القوات الفرنسية من إحدى آخر المستعمرات السابقة التي لا تزال تحتفظ بوجود عسكري بها، بعد إنهاء الاتفاق العسكري بين البلدين.اتخذت تشاد في 28 نوفمبر 2024، قرارا بإنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي مع باريس.وتأتي هذه الخطوة بعد أن سحبت فرنسا قواتها بالفعل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في السنوات الأخيرة.وكانت عملية الانسحاب بدأت رسميًا في وقت سابق من هذا الشهر برحيل طائرتين حربيتين فرنسيتين من طراز ميراج في 10 ديسمبر.
https://sarabic.ae/20241206/وزير-الداخلية-التشادي-السابق-المنطقة-تواجه-تحديات-صعبة-مع-دعم-باريس-للجماعات-المسلحة-1095558616.html
https://sarabic.ae/20241210/تشاد-تعلن-بداية-مغادرة-القوات-العسكرية-الفرنسية-المتمركزة-في-البلاد--1095673698.html
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/10/1065151392_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_e9e415c5589092bcb849eb109009c835.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تشاد, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار تشاد, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

الانتخابات التشريعية في تشاد… هل تحقق تطلعات الشارع؟

14:38 GMT 26.12.2024
© ISSOUF SANOGOعلم تشاد
علم تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© ISSOUF SANOGO
تابعنا عبر
حصري
تستعد تشاد لإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة يوم الأحد المقبل، وسط تطلعات بتغيرات كبيرة في سياسة البلاد الخارجية.
مراقبون يرون أن الانتخابات التشريعية والمحلية بمثابة خطوة محورية نحو الانتقال الديمقراطي، في ظل توقعات بوصول العديد من الوجوه الجديدة للبرلمان.
يقول خبراء إن العديد من الملفات على طاولة البرلمان المقبل، والتي تأتي في مقدمتها العلاقات الخارجية التي تقوم على الندية وسيادة البلاد بعيدا عن الوصاية الفرنسية والشكل القديم في العلاقات التي ظلت عليه الأوضاع لعقود.
ولفت الخبراء إلى أن تحديات عدة تواجه تشاد التي تسعى لتقيم علاقات متزنة مع القوى الكبرى بما يضمن مصالح شعبها على أساس "رابح-رابح".

تطلعات الشارع

تشاديون ينظمون احتجاجا رافعين أعلامهم الوطنية في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
وزير الداخلية التشادي السابق: المنطقة تواجه تحديات صعبة مع دعم باريس للجماعات المسلحة
6 ديسمبر, 17:04 GMT
من ناحيته قال سليمان عبد الكريم، الكاتب والمحلل السياسي التشادي، إن الشارع يعول على أن هناك دماء جديدة تكون في قبة البرلمان، والغالبية تظن بأن هناك تكون شفافية نوعا ما، بعد ما تمكنت لجنة الانتخابات من إقصاء أغلب المؤثرين من الترشح.
وأوضح أن الانتخابات البرلمانية تجرى بشكل فردي، في حين أن أغلب المترشحين والأحزاب السياسية ذو ثقافة فرنكوفونية، نظرا لأن المثقفين بالعربية ليس لهم أحزاب سياسية مؤثرة، سوي بعض الجمعيات المدنية.
ولفت إلى أن الشارع يعتقد أن سبب التخلف ناتج عن الاستعمار الفرنسي، لذلك يصطف إلى جانب الرؤية الهادفة بالابتعاد عن فرنسا على كل المستويات.
ولفت إلى أن العديد من الملفات مطروحة على طاولة البرلمان المقبل، منها ملف مستقبل العلاقات مع فرنسا والسياسة الجديدة لرئيس الجمهورية التي تهدف إلى تغيير النمط القديم.

أهمية خاصة للانتخابات

علم التشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
تشاد تعلن بداية مغادرة القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد
10 ديسمبر, 18:12 GMT
فيما قال الأكاديمي إسماعيل محمد طاهر، إن أهمية الانتخابات التشريعية والمحلية التشادية تتمثل في الانتقال من الفترة الانتقالية إلى مرحلة جديدة تشكل فيها الحياة السياسية بناء على شرعية الانتخابات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الانتخابات المرتقبة خلال أيام تؤشر بوصول الكثير من الوجوه الجديدة للبرلمان والمجالس المحلية.
ولفت إلى أن الوجوه الشابة في الحياة السياسية في تشاد يرحبون ويؤكدون على العلاقات الندية واحترام سيادة تشاد بعيدا عن الشكل القديم مع فرنسا.
ولفت إلى أن التيار الداعي للعربية والابتعاد عن الغرب يتواجد بقوة في الانتخابات الحالية، وممثل في بعض الأحزاب.
وفي وقت سابق، وقال رئيس المفوضية الوطنية لإدارة الانتخابات، أحمد باتشيريت، للصحافيين، إنّ "الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية ستجري في 29 ديسمبر 2024".
وأضاف أنّ "سلسلة الانتخابات المقبلة تكتسي أهمية كبيرة لأنها ستسمح لنا بطيّ صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي".
وقبل أيام غادرت فرقة من 120 جنديًا فرنسيًا تشاد في إطار انسحاب القوات الفرنسية من إحدى آخر المستعمرات السابقة التي لا تزال تحتفظ بوجود عسكري بها، بعد إنهاء الاتفاق العسكري بين البلدين.
اتخذت تشاد في 28 نوفمبر 2024، قرارا بإنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي مع باريس.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سحبت فرنسا قواتها بالفعل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في السنوات الأخيرة.
وكانت عملية الانسحاب بدأت رسميًا في وقت سابق من هذا الشهر برحيل طائرتين حربيتين فرنسيتين من طراز ميراج في 10 ديسمبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала