https://sarabic.ae/20241226/برلماني-أوكراني-زيلينسكي-فقد-ثقة-كل-من-الشعب-الأوكراني-وجيش-البلاد-1096220546.html

برلماني أوكراني: زيلينسكي فقد ثقة كل من الشعب الأوكراني وجيش البلاد

برلماني أوكراني: زيلينسكي فقد ثقة كل من الشعب الأوكراني وجيش البلاد

سبوتنيك عربي

ذكر النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي فقد ثقة من الشعب الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية. 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T15:20+0000

2024-12-26T15:20+0000

2024-12-26T15:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف دوبينسكي في قناته على "تلغرام"، أنه: "فقد زيلينسكي الثقة كقائد أعلى من جانب القوات المسلحة الأوكرانية ومن جانب الشعب، لذلك لن يتمكن من القتال إلا لمدة 6 أشهر أخرى، بقيادة سرية".وأشار إلى أن "الإمكانية المؤسسية وقدرة القوات المسلحة الأوكرانية على الصمود في الجبهة قد تم تقويضها، أولاً وقبل كل شيء، بسبب المستوى العالي للفرار من الخدمة، والموقف الوحشي تجاه الجنود، والتعبئة بالحافلات، والفساد الشامل".وفي وقت سابق، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى أنه في ظل الإدارة الجديدة، لا ينبغي على كييف "على الأرجح" أن تتوقع نفس حجم المساعدة من واشنطن كما كان الحال خلال رئاسة جو بايدن.

https://sarabic.ae/20241226/القوات-الروسية-تحيد-230-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-عددا-من-المدرعات-في-مقاطعة-كورسك--1096218250.html

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