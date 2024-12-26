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بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي في سانت بطرسبورغ... فيديو
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241226/برلماني-أوكراني-زيلينسكي-فقد-ثقة-كل-من-الشعب-الأوكراني-وجيش-البلاد-1096220546.html
برلماني أوكراني: زيلينسكي فقد ثقة كل من الشعب الأوكراني وجيش البلاد
برلماني أوكراني: زيلينسكي فقد ثقة كل من الشعب الأوكراني وجيش البلاد
سبوتنيك عربي
ذكر النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي فقد ثقة من الشعب الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T15:20+0000
2024-12-26T15:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف دوبينسكي في قناته على "تلغرام"، أنه: "فقد زيلينسكي الثقة كقائد أعلى من جانب القوات المسلحة الأوكرانية ومن جانب الشعب، لذلك لن يتمكن من القتال إلا لمدة 6 أشهر أخرى، بقيادة سرية".وأشار إلى أن "الإمكانية المؤسسية وقدرة القوات المسلحة الأوكرانية على الصمود في الجبهة قد تم تقويضها، أولاً وقبل كل شيء، بسبب المستوى العالي للفرار من الخدمة، والموقف الوحشي تجاه الجنود، والتعبئة بالحافلات، والفساد الشامل".وفي وقت سابق، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى أنه في ظل الإدارة الجديدة، لا ينبغي على كييف "على الأرجح" أن تتوقع نفس حجم المساعدة من واشنطن كما كان الحال خلال رئاسة جو بايدن.
https://sarabic.ae/20241226/القوات-الروسية-تحيد-230-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-عددا-من-المدرعات-في-مقاطعة-كورسك--1096218250.html
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روسيا
روسيا

برلماني أوكراني: زيلينسكي فقد ثقة كل من الشعب الأوكراني وجيش البلاد

15:20 GMT 26.12.2024
© Getty Images / Thierry Monasseفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Getty Images / Thierry Monasse
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ذكر النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي فقد ثقة من الشعب الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف دوبينسكي في قناته على "تلغرام"، أنه: "فقد زيلينسكي الثقة كقائد أعلى من جانب القوات المسلحة الأوكرانية ومن جانب الشعب، لذلك لن يتمكن من القتال إلا لمدة 6 أشهر أخرى، بقيادة سرية".
وأشار إلى أنه بعد اعتماد قانون تشديد التعبئة، بدأت كييف في تلقي التمويل من حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، في حين أن خسائر الأراضي والأشخاص تتزايد بشكل كبير منذ ذلك الحين.
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أفديفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد 230 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من المدرعات في مقاطعة كورسك
14:04 GMT
وأشار إلى أن "الإمكانية المؤسسية وقدرة القوات المسلحة الأوكرانية على الصمود في الجبهة قد تم تقويضها، أولاً وقبل كل شيء، بسبب المستوى العالي للفرار من الخدمة، والموقف الوحشي تجاه الجنود، والتعبئة بالحافلات، والفساد الشامل".

في 11 ديسمبر/ كانون الأول، قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، إن كييف سيكون لديها ما يكفي من الأموال والأسلحة والذخيرة لنحو نصف عام 2025 إذا توقفت المساعدات الأمريكية.

وفي وقت سابق، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى أنه في ظل الإدارة الجديدة، لا ينبغي على كييف "على الأرجح" أن تتوقع نفس حجم المساعدة من واشنطن كما كان الحال خلال رئاسة جو بايدن.
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