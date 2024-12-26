https://sarabic.ae/20241226/تفاقم-الوضع-الإنساني-للنازحين-من-شمالي-القطاع-في-مخيمات-الجوع-والبرد-في-غزة-1096078361.html

تفاقم الوضع الإنساني للنازحين من شمالي القطاع في مخيمات الجوع والبرد في غزة

تفاقم الوضع الإنساني للنازحين من شمالي القطاع في مخيمات الجوع والبرد في غزة

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي بعد مرور أكثر من عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، حربه على قطاع غزة، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T11:30+0000

2024-12-26T11:30+0000

2024-12-26T11:30+0000

تقارير سبوتنيك

غزة

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ومنذ السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي، عملية عسكرية جديدة في شمال قطاع غزة، ما سبب في نزوح عدد كبير من السكان شمالي القطاع، وسط وضع إنساني كارثي، وكان يعيش في محافظة شمال القطاع نحو 200 ألف فلسطيني قبل بدء العملية العسكرية في شمال القطاع، لكن التهجير القسري أدى إلى نزوح نحو 130 ألف شخص، حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".تفاقم الوضع الإنساني للنازحين ولم يجد المواطنون النازحون من شمال قطاع غزة إلى مدينة غزة، ملاذا يأويهم، وسط ظروف إنسانية ومعيشية قاسية، أجبروا عليها بعد أن اضطروا للنزوح تحت وطأة القصف، وبعدما أن قطعوا مسافة لا تقل عن 15 كيلو مترا مشيا على الأقدام. وتقول الحاجة تمام عن رحلة النزوح من شمال قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك":" خرجنا من بيت لاهيا شمال غزة أثناء القصف، والرصاص يمر من فوقنا، وكنا لا نرى بسبب الغبار الكثيف الذي أحاط بنا، بسبب القصف الكثيف، ولا أعرف أين ذهب أولادي وأقربائي، لقد تفرقنا بسبب الغبار الكثيف، ووصلت غزة مع عدد من النازحين، وبعضنا وجد خيمة وبعضنا لم يجد مكان يؤويه، وتجمعت كل 6 عائلات في خيمة واحدة، ولا نستطيع مواجهة الظروف الصعبة التي نمر بها، فالبرد يقتل أجسادنا، ومياه الأمطار تدخل إلى الخيام، وحتى الرمال تدخل إلى الخيمة، والصغار يعانون أكثر من غيرهم".ولم يسمح الجيش الإسرائيلي للنازحين بحمل أمتعتهم أثناء النزوح، ما جعل حياتهم داخل الخيام ومراكز الإيواء صعبة للغاية، وتفتقر إلى أبسط المقومات الإنسانية، ورغم المبادرات الشعبية والخيرية، فإن الإمكانيات المحدودة لا تكفي لسد الاحتياجات اليومية للنازحين.ويقول الحاج محمد المصري، لـ "سبوتنيك":" لا يوجد ماء ولا طعام ولا دواء ولا شيء، وأولادي مرضى، ولا توجد أبسط مقومات الحياة، لذلك ماذا ينفع الوصف، الحالة أكبر من أي وصف أو شرح، ولا يوجد من الدول من يشعر بمعاناتنا ويساعدنا، لذلك رسالتي إلى الله، أن يخرجنا مما نحن فيه، ويغير حالنا إلى الأفضل".وقال الجيش الإسرائيلي، "إنَّ قواته توسع نطاق عملياتها في شمالي قطاع غزة، وانتقلت من بيت لاهيا إلى غرب بيت حانون"، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه قبل دخول القوات إلى غرب بيت حانون "قامت طائراته جنبا إلى جنب مع قصف مدفعي من لواء 215، بمهاجمة أهداف في المنطقة.وقالت أوكسفام في بيان "إنَّ تأخيرات متعمدة وعمليات عرقلة ممنهجة من جانب الجيش الإسرائيلي أدت إلى تمكين 12 شاحنة فقط من إيصال مساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 444 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 45,259 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,627آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل ترتكب كل أنواع الجرائم بغزة وأمريكا شريك رئيسيهل بدأت إسرائيل تنفيذ "خطة الجنرالات" لتهجير السكان الفلسطينيين من شمال قطاع غزة؟

https://sarabic.ae/20241224/مسؤول-أممي-من-المستحيل-الآن-توصيل-المساعدات-إلى-غزة-1096098209.html

https://sarabic.ae/20241221/فصائل-فلسطينية-تؤكد-إمكانية-التوصل-لاتفاق-في-غزة-حال-توقف-إسرائيل-عن-وضع-اشتراطات-جديدة-1096040326.html

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