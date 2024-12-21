https://sarabic.ae/20241221/فصائل-فلسطينية-تؤكد-إمكانية-التوصل-لاتفاق-في-غزة-حال-توقف-إسرائيل-عن-وضع-اشتراطات-جديدة-1096040326.html

فصائل فلسطينية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق في غزة حال توقف إسرائيل عن وضع "اشتراطات جديدة"

فصائل فلسطينية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق في غزة حال توقف إسرائيل عن وضع "اشتراطات جديدة"

سبوتنيك عربي

كشفت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، عن لقاء جرى في العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الجمعة، بين وفود من قادة كل من حركة حماس، وحركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة... 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T13:39+0000

2024-12-21T13:39+0000

2024-12-21T13:39+0000

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وقالت "حماس"، في بيان لها، إنه "جرى بحث معمق لمجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة"، مشيرة إلى أن المجتمعين "توقفوا أمام معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه والجرائم التي يقوم بها العدو الصهيوني على مدار الساعة للنيل من صمود شعبنا الأسطوري وثباته في مواجهة مخططات التهجير وجريمة الإبادة الجماعية".وبحثت الفصائل الثلاثة "المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وتم التأكيد على حرص الجميع على وقف العدوان على شعبنا والمستمر لأكثر من 14 شهرا في ظل تواطؤ دولي مشين"، معتبرين أن "إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة".كما بحثت وفود الفصائل "آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة"، وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع وأهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.واتفقت الفصائل الثلاثة على "الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق حول كل المستجدات المتعلقة بالعدوان على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار، وكذلك اللقاء مرة أخرى في أقرب فرصة لاستكمال المطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب".وكانت حركة حماس، قد ذكرت الثلاثاء الماضي، أن المحادثات التي توسطت فيها قطر كانت "جدية وإيجابية"، وذلك بعد يوم من وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجانبين بأنهما "أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى".وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، 12 زيارة إلى الشرق الأوسط، منذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، حذّر بلينكن، إسرائيل، من أن هذه الفرصة "ربما تكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق، الذي من شأنه أن يحرر المحتجزين الذين احتجزتهم حركة "حماس"، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

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