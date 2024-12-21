فصائل فلسطينية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق في غزة حال توقف إسرائيل عن وضع "اشتراطات جديدة"

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:24 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يندد باستيلاء إسرائيل على الأراضي السورية، تركيا تنفي وجود اتفاق لوقف إطلاق النار شمال سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
تقرير عن غياب مظاهر عيد الميلاد المجيد في مدينة صور
09:09 GMT
6 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241221/فصائل-فلسطينية-تؤكد-إمكانية-التوصل-لاتفاق-في-غزة-حال-توقف-إسرائيل-عن-وضع-اشتراطات-جديدة-1096040326.html
فصائل فلسطينية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق في غزة حال توقف إسرائيل عن وضع "اشتراطات جديدة"
فصائل فلسطينية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق في غزة حال توقف إسرائيل عن وضع "اشتراطات جديدة"
سبوتنيك عربي
كشفت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، عن لقاء جرى في العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الجمعة، بين وفود من قادة كل من حركة حماس، وحركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T13:39+0000
2024-12-21T13:39+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/15/1096039633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0cd8b1b08bd4689b0c0fb0c9b64d3942.jpg
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنه "جرى بحث معمق لمجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة"، مشيرة إلى أن المجتمعين "توقفوا أمام معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه والجرائم التي يقوم بها العدو الصهيوني على مدار الساعة للنيل من صمود شعبنا الأسطوري وثباته في مواجهة مخططات التهجير وجريمة الإبادة الجماعية".وبحثت الفصائل الثلاثة "المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وتم التأكيد على حرص الجميع على وقف العدوان على شعبنا والمستمر لأكثر من 14 شهرا في ظل تواطؤ دولي مشين"، معتبرين أن "إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة".كما بحثت وفود الفصائل "آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة"، وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع وأهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.واتفقت الفصائل الثلاثة على "الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق حول كل المستجدات المتعلقة بالعدوان على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار، وكذلك اللقاء مرة أخرى في أقرب فرصة لاستكمال المطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب".وكانت حركة حماس، قد ذكرت الثلاثاء الماضي، أن المحادثات التي توسطت فيها قطر كانت "جدية وإيجابية"، وذلك بعد يوم من وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجانبين بأنهما "أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى".وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، 12 زيارة إلى الشرق الأوسط، منذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، حذّر بلينكن، إسرائيل، من أن هذه الفرصة "ربما تكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق، الذي من شأنه أن يحرر المحتجزين الذين احتجزتهم حركة "حماس"، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20241025/تحركات-مصرية-قطرية-لاستئناف-المفاوضات-حول-غزة-ما-إمكانية-التوصل-لصفقة-بعد-اغتيال-السنوار-1094160105.html
https://sarabic.ae/20241027/مكتب-بري-ينفي-ما-نسب-له-عن-موافقة-حزب-الله-على-فصل-مفاوضات-لبنان-عن-غزة-1094221370.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/15/1096039633_164:0:1124:720_1920x0_80_0_0_c5ed80bed9952f5fe3381376b63d0f2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

فصائل فلسطينية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق في غزة حال توقف إسرائيل عن وضع "اشتراطات جديدة"

13:39 GMT 21.12.2024
© Photo / wip site hamasوفود من قادة كل من حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وفود من قادة كل من حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Photo / wip site hamas
تابعنا عبر
كشفت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، عن لقاء جرى في العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الجمعة، بين وفود من قادة كل من حركة حماس، وحركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنه "جرى بحث معمق لمجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة"، مشيرة إلى أن المجتمعين "توقفوا أمام معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه والجرائم التي يقوم بها العدو الصهيوني على مدار الساعة للنيل من صمود شعبنا الأسطوري وثباته في مواجهة مخططات التهجير وجريمة الإبادة الجماعية".
وبحثت الفصائل الثلاثة "المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وتم التأكيد على حرص الجميع على وقف العدوان على شعبنا والمستمر لأكثر من 14 شهرا في ظل تواطؤ دولي مشين"، معتبرين أن "إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة".
يحيى السنوار... محطات في حياة مهندس طوفان الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
تحركات مصرية قطرية لاستئناف المفاوضات حول غزة.. ما إمكانية التوصل لصفقة بعد اغتيال السنوار؟
25 أكتوبر, 12:49 GMT
كما بحثت وفود الفصائل "آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة"، وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع وأهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.
واتفقت الفصائل الثلاثة على "الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق حول كل المستجدات المتعلقة بالعدوان على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار، وكذلك اللقاء مرة أخرى في أقرب فرصة لاستكمال المطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب".
وكانت حركة حماس، قد ذكرت الثلاثاء الماضي، أن المحادثات التي توسطت فيها قطر كانت "جدية وإيجابية"، وذلك بعد يوم من وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجانبين بأنهما "أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى".
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، 12 زيارة إلى الشرق الأوسط، منذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، حذّر بلينكن، إسرائيل، من أن هذه الفرصة "ربما تكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق، الذي من شأنه أن يحرر المحتجزين الذين احتجزتهم حركة "حماس"، بحسب قوله.
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
مكتب بري ينفي ما نسب له عن موافقة "حزب الله" على فصل مفاوضات لبنان عن غزة
27 أكتوبر, 19:58 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала