https://sarabic.ae/20241226/خبير-في-الشأن-الدولي-نظام-كييف-العاجز-عن-مواجهة-روسيا-يلجأ-إلى-أسلوب-العمليات-الإرهابية-1096196103.html

خبير في الشأن الدولي: نظام كييف العاجز عن مواجهة روسيا يلجأ إلى أسلوب العمليات الإرهابية

خبير في الشأن الدولي: نظام كييف العاجز عن مواجهة روسيا يلجأ إلى أسلوب العمليات الإرهابية

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور آصف ملحم، الخبير في الشأن الدولي أن "أوكرانيا تُستخدم لتصفية الحسابات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض الملفات، لذلك تقوم روسيا بإجراءات... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T07:09+0000

2024-12-26T07:09+0000

2024-12-26T07:09+0000

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وقال ملحم: "تم إنشاء مجموعة عمل لمراقبة جميع الاتصالات التي تخرج من أوكرانيا، بحكم تجنيد العديد من الأشخاص التابعين لهم داخل روسيا".وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أوكرانيا أصبحت تبحث عن كل مكان توجد به روسيا وتحاول القيام بعمليات إرهابية، كما تساعد الإرهابيين ضمن الأراضي السورية".وأشار الخبير في الشؤون الروسية إلى أن "غرق السفينة الروسية في البحر المتوسط، دليل على أن أوكرانيا تمارس الدور بمساعدة الاستخبارات الغربية، فهي بالوقت الذي لم تستطع مجابهة روسيا، أصبحت اليوم تتبع هذه الأعمال".وبالنسبة لمسألة المصادرة الكاملة للأصول الروسية، قال الباحث الاستراتيجي: "هناك صعوبات إدارية وقانونية كبيرة تواجه محاولة مصادرة أموال روسيا".وأوضح أن "ثلثي الأصول الروسية في الخارج موجودة في أوروبا، ولدى روسيا القدرة على الرد على هذه الخطوات، حيث إن هناك أموالًا غربية مجمدة في روسيا تكافئ نفس المبلغ الموجود في الغرب".

https://sarabic.ae/20241226/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-محاولات-اغتيال-عسكريين-روس-بتعليمات-من-الاستخبارات-الأوكرانية-1096195572.html

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