https://sarabic.ae/20241226/خبير-في-الشأن-الدولي-نظام-كييف-العاجز-عن-مواجهة-روسيا-يلجأ-إلى-أسلوب-العمليات-الإرهابية-1096196103.html
خبير في الشأن الدولي: نظام كييف العاجز عن مواجهة روسيا يلجأ إلى أسلوب العمليات الإرهابية
خبير في الشأن الدولي: نظام كييف العاجز عن مواجهة روسيا يلجأ إلى أسلوب العمليات الإرهابية
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور آصف ملحم، الخبير في الشأن الدولي أن "أوكرانيا تُستخدم لتصفية الحسابات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض الملفات، لذلك تقوم روسيا بإجراءات... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T07:09+0000
2024-12-26T07:09+0000
2024-12-26T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ملحم: "تم إنشاء مجموعة عمل لمراقبة جميع الاتصالات التي تخرج من أوكرانيا، بحكم تجنيد العديد من الأشخاص التابعين لهم داخل روسيا".وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أوكرانيا أصبحت تبحث عن كل مكان توجد به روسيا وتحاول القيام بعمليات إرهابية، كما تساعد الإرهابيين ضمن الأراضي السورية".وأشار الخبير في الشؤون الروسية إلى أن "غرق السفينة الروسية في البحر المتوسط، دليل على أن أوكرانيا تمارس الدور بمساعدة الاستخبارات الغربية، فهي بالوقت الذي لم تستطع مجابهة روسيا، أصبحت اليوم تتبع هذه الأعمال".وبالنسبة لمسألة المصادرة الكاملة للأصول الروسية، قال الباحث الاستراتيجي: "هناك صعوبات إدارية وقانونية كبيرة تواجه محاولة مصادرة أموال روسيا".وأوضح أن "ثلثي الأصول الروسية في الخارج موجودة في أوروبا، ولدى روسيا القدرة على الرد على هذه الخطوات، حيث إن هناك أموالًا غربية مجمدة في روسيا تكافئ نفس المبلغ الموجود في الغرب".
https://sarabic.ae/20241226/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-محاولات-اغتيال-عسكريين-روس-بتعليمات-من-الاستخبارات-الأوكرانية-1096195572.html
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روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير في الشأن الدولي: نظام كييف العاجز عن مواجهة روسيا يلجأ إلى أسلوب العمليات الإرهابية
حصري
أكد الدكتور آصف ملحم، الخبير في الشأن الدولي أن "أوكرانيا تُستخدم لتصفية الحسابات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض الملفات، لذلك تقوم روسيا بإجراءات معقدة جدًا لحراسة الشخصيات الكبيرة".
وقال ملحم: "تم إنشاء مجموعة عمل لمراقبة جميع الاتصالات التي تخرج من أوكرانيا، بحكم تجنيد العديد من الأشخاص التابعين لهم داخل روسيا".
وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أوكرانيا أصبحت تبحث عن كل مكان توجد به روسيا وتحاول القيام بعمليات إرهابية، كما تساعد الإرهابيين ضمن الأراضي السورية".
لافتًا إلى أنّه "في وضع الحرب لا يمكن لأي من استطلاعات الرأي الوصول إلى الحقائق بموضوعية، ولكن أوكرانيا تعترف بأنّها أخطأت عندما وصفت هذه الحرب بأنها حرب بوتين، ولكن في حقيقة الأمر الحرب مع الغرب بالكامل لتحقيق أهداف استراتيجية بعينها. يجب أنّ نفهم الدور الأوكراني الذي تحاول أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لعبه في السياسة الدولية، عندما يتم اغتيال مسؤول معين داخل روسيا هو خسارة كبيرة".
وأشار الخبير في الشؤون الروسية إلى أن "غرق السفينة الروسية في البحر المتوسط، دليل على أن أوكرانيا تمارس الدور بمساعدة الاستخبارات الغربية، فهي بالوقت الذي لم تستطع مجابهة روسيا، أصبحت اليوم تتبع هذه الأعمال".
وحول إنهاء الصراع وإحلال السلام، قال ملحم: "يجب أن لا ننخدع بالكلام الذي يصرح به الرئيس الأمريكي ترامب، فالحرب بالنسبة لأمريكا هو عبارة عن عمل دائم تستثمر به، لذلك نلاحظ أنها تدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا، مقابل سرقتها وإغراقها بالديون الخارجية، لذلك من المتوقع إطالة الحرب بعيدًا عن السلام".
وبالنسبة لمسألة المصادرة الكاملة للأصول الروسية، قال الباحث الاستراتيجي: "هناك صعوبات إدارية وقانونية كبيرة تواجه محاولة مصادرة أموال روسيا".
مبينًا أن "هذا الإجراء يحتاج إلى الكثير من العمل القانوني والإداري"، منوها أنه "من شأن الإقدام على مصادرة أصول روسيا الإضرار بسمعة الدول التي تقوم بذلك لأنها عملية سرقة مفضوحة ستجعل كل الدول تتلمس رأسها وتتساءل لماذا يمكن أن تستثمر أموالًا في الغرب".
وأوضح أن "ثلثي الأصول الروسية في الخارج موجودة في أوروبا، ولدى روسيا القدرة على الرد على هذه الخطوات، حيث إن هناك أموالًا غربية مجمدة في روسيا تكافئ نفس المبلغ الموجود في الغرب".