https://sarabic.ae/20241226/رعب-في-دولة-عربية-بسبب-تحرك-غريب-على-شاطئ-بحري--1096212932.html
رعب في دولة عربية بسبب تحرك غريب على شاطئ بحري
رعب في دولة عربية بسبب تحرك غريب على شاطئ بحري
سبوتنيك عربي
أثار ارتفاع أمواج مفاجئ وبروز ثغور على الشواطئ، في الجزائر، مخاوف السكان من وقوع موجات مد بحري ناجمة عن الزلازل "تسونامي" مدمرة، ما جعلهم يتخذون تدابير لمواجهة... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T12:03+0000
2024-12-26T12:03+0000
2024-12-26T12:15+0000
مجتمع
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وبحسب وسائل إعلام، ارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ في بلدية باب الوادي في العاصمة الجزائر، لتمتد إلى الطريق الرئيسي، حيث أحدثت خسائر مادية في الممتلكات.وعلق آخر: "يجب اتخاذ كل الاحتياطات لساكني المناطق الساحلية في العاصمة الجزائر خصوصا، وأيضا الولايات الأخرى، لا يمكن أن تكون ظاهرة منعزلة".من جهته، نفى خبير في الأرصاد الجوية خطورة هذه الظاهرة ووصفها بأنها طبيعية ولا علاقة لها مع ما أثير مؤخرا من احتمال تعرض الساحل الجزائري إلى تسونامي"بحسب موقع "العربية نت".
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منوعات
رعب في دولة عربية بسبب تحرك غريب على شاطئ بحري
12:03 GMT 26.12.2024 (تم التحديث: 12:15 GMT 26.12.2024)
أثار ارتفاع أمواج مفاجئ وبروز ثغور على الشواطئ، في الجزائر، مخاوف السكان من وقوع موجات مد بحري ناجمة عن الزلازل "تسونامي" مدمرة، ما جعلهم يتخذون تدابير لمواجهة أي كارثة محتملة.
وبحسب وسائل إعلام، ارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ في بلدية باب الوادي في العاصمة الجزائر، لتمتد إلى الطريق الرئيسي، حيث أحدثت خسائر مادية في الممتلكات.
ورصدت فيديوهات المد التي تم تداولها على نطاق واسع، حادثة غريبة في شاطئ سيدي فرج، حيث ظهرت ثغور كما لو أن الرمال تتنفس، وهو الفيديو الغامض الذي أثار أيضا خوفا بين الجزائريين.
واختلفت آراء الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متخوفة من الظاهرة وأخرى مهونة لها، حيث جاء في أحد التعليقات: "لم يحدث هذا منذ 30 سنة، قد يكون بداية لظاهرة طبيعية مدمرة".
وعلق آخر: "يجب اتخاذ كل الاحتياطات لساكني المناطق الساحلية في العاصمة الجزائر خصوصا، وأيضا الولايات الأخرى، لا يمكن أن تكون ظاهرة منعزلة".
من جهته، نفى خبير في الأرصاد الجوية خطورة هذه الظاهرة ووصفها بأنها طبيعية ولا علاقة لها مع ما أثير مؤخرا من احتمال تعرض الساحل الجزائري إلى تسونامي"بحسب موقع "العربية نت
".