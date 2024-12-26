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https://sarabic.ae/20241226/رعب-في-دولة-عربية-بسبب-تحرك-غريب-على-شاطئ-بحري--1096212932.html
رعب في دولة عربية بسبب تحرك غريب على شاطئ بحري
رعب في دولة عربية بسبب تحرك غريب على شاطئ بحري
سبوتنيك عربي
أثار ارتفاع أمواج مفاجئ وبروز ثغور على الشواطئ، في الجزائر، مخاوف السكان من وقوع موجات مد بحري ناجمة عن الزلازل "تسونامي" مدمرة، ما جعلهم يتخذون تدابير لمواجهة... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب وسائل إعلام، ارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ في بلدية باب الوادي في العاصمة الجزائر، لتمتد إلى الطريق الرئيسي، حيث أحدثت خسائر مادية في الممتلكات.وعلق آخر: "يجب اتخاذ كل الاحتياطات لساكني المناطق الساحلية في العاصمة الجزائر خصوصا، وأيضا الولايات الأخرى، لا يمكن أن تكون ظاهرة منعزلة".من جهته، نفى خبير في الأرصاد الجوية خطورة هذه الظاهرة ووصفها بأنها طبيعية ولا علاقة لها مع ما أثير مؤخرا من احتمال تعرض الساحل الجزائري إلى تسونامي"بحسب موقع "العربية نت".
https://sarabic.ae/20241225/تبون-يرد-بقوة-على-حملة-إلكترونية-منتقدة-الجزائر-لا-تفترس-بهاشتاغ-فيديو-1096166283.html
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رعب في دولة عربية بسبب تحرك غريب على شاطئ بحري

12:03 GMT 26.12.2024 (تم التحديث: 12:15 GMT 26.12.2024)
© unsplash/Sangga Rima Roman شاطئ بحري
شاطئ بحري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© unsplash/Sangga Rima Roman
تابعنا عبر
أثار ارتفاع أمواج مفاجئ وبروز ثغور على الشواطئ، في الجزائر، مخاوف السكان من وقوع موجات مد بحري ناجمة عن الزلازل "تسونامي" مدمرة، ما جعلهم يتخذون تدابير لمواجهة أي كارثة محتملة.
وبحسب وسائل إعلام، ارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ في بلدية باب الوادي في العاصمة الجزائر، لتمتد إلى الطريق الرئيسي، حيث أحدثت خسائر مادية في الممتلكات.

ورصدت فيديوهات المد التي تم تداولها على نطاق واسع، حادثة غريبة في شاطئ سيدي فرج، حيث ظهرت ثغور كما لو أن الرمال تتنفس، وهو الفيديو الغامض الذي أثار أيضا خوفا بين الجزائريين.

الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
تبون يرد بقوة على حملة إلكترونية منتقدة: الجزائر لا تفترس بهاشتاغ... فيديو
أمس, 10:15 GMT
واختلفت آراء الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متخوفة من الظاهرة وأخرى مهونة لها، حيث جاء في أحد التعليقات: "لم يحدث هذا منذ 30 سنة، قد يكون بداية لظاهرة طبيعية مدمرة".
وعلق آخر: "يجب اتخاذ كل الاحتياطات لساكني المناطق الساحلية في العاصمة الجزائر خصوصا، وأيضا الولايات الأخرى، لا يمكن أن تكون ظاهرة منعزلة".
من جهته، نفى خبير في الأرصاد الجوية خطورة هذه الظاهرة ووصفها بأنها طبيعية ولا علاقة لها مع ما أثير مؤخرا من احتمال تعرض الساحل الجزائري إلى تسونامي"بحسب موقع "العربية نت".
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