https://sarabic.ae/20241226/صحيفة-أمريكية-تدعو-إلى-منع-عودة-ترامب-إلى-السلطة-1096226768.html
صحيفة أمريكية تدعو إلى منع عودة ترامب إلى السلطة
صحيفة أمريكية تدعو إلى منع عودة ترامب إلى السلطة
سبوتنيك عربي
دعت صحيفة أمريكية، الكونغرس الأمريكي إلى استخدام صلاحياته الدستورية ومنع عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة، لافتة إلى أن تصرفاته تندرج تحت المادة 3 من... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T18:21+0000
2024-12-26T18:21+0000
2024-12-26T18:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg
وأشارت صحيفة "هيل" الأمريكية، إلى أن التعديل الثالث للمادة 14 من الدستور ينص على أن الشخص الذي شارك في التمرد أو قدم المساعدة لأعداء الدستور لا يمكنه تولي منصب عام ما لم يتم الطعن في عدم أهليته بأغلبية اثنين بأغلبية الثلث في كل من مجلسي الكونغرس.وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على المقال نشرته صحيفة "هيل" الأمريكية": "هل تحاول هيل تنظيم أعمال شغب؟".أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، ومن المقرر تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20241225/ترامب-يقترح-على-لاعب-الهوكي-وين-غريتسكي-الترشح-لرئاسة-وزراء-كندا-1096192461.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_187:0:1660:1105_1920x0_80_0_0_ae51a7de81dca9a3ea16619b55403e3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
صحيفة أمريكية تدعو إلى منع عودة ترامب إلى السلطة
دعت صحيفة أمريكية، الكونغرس الأمريكي إلى استخدام صلاحياته الدستورية ومنع عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة، لافتة إلى أن تصرفاته تندرج تحت المادة 3 من التعديل الرابع عشر، التي تحظر على المتمردين تولي مناصب عامة.
وأشارت صحيفة "هيل" الأمريكية، إلى أن التعديل الثالث للمادة 14 من الدستور ينص على أن الشخص الذي شارك في التمرد أو قدم المساعدة لأعداء الدستور لا يمكنه تولي منصب عام ما لم يتم الطعن في عدم أهليته بأغلبية اثنين بأغلبية الثلث في كل من مجلسي الكونغرس.
ونشرت الصحيفة أدلة تشير إلى تورط ترامب في التمرد المزعوم، بما في ذلك عزله للمرة الثانية في عام 2021، ومحاكمته في كولورادو، والتحقيق الذي أجرته اللجنة المختارة بمجلس النواب في أحداث 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على المقال نشرته صحيفة "هيل" الأمريكية": "هل تحاول هيل تنظيم أعمال شغب؟".
وسبق أن دعت "هيل" الكونغرس إلى استخدام صلاحياته الدستورية لمنع قدرة ترامب على تولي الرئاسة.
أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، ومن المقرر تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.