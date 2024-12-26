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صحيفة أمريكية تدعو إلى منع عودة ترامب إلى السلطة
صحيفة أمريكية تدعو إلى منع عودة ترامب إلى السلطة
سبوتنيك عربي
دعت صحيفة أمريكية، الكونغرس الأمريكي إلى استخدام صلاحياته الدستورية ومنع عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة، لافتة إلى أن تصرفاته تندرج تحت المادة 3 من... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T18:21+0000
2024-12-26T18:21+0000
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وأشارت صحيفة "هيل" الأمريكية، إلى أن التعديل الثالث للمادة 14 من الدستور ينص على أن الشخص الذي شارك في التمرد أو قدم المساعدة لأعداء الدستور لا يمكنه تولي منصب عام ما لم يتم الطعن في عدم أهليته بأغلبية اثنين بأغلبية الثلث في كل من مجلسي الكونغرس.وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على المقال نشرته صحيفة "هيل" الأمريكية": "هل تحاول هيل تنظيم أعمال شغب؟".أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، ومن المقرر تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20241225/ترامب-يقترح-على-لاعب-الهوكي-وين-غريتسكي-الترشح-لرئاسة-وزراء-كندا-1096192461.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

صحيفة أمريكية تدعو إلى منع عودة ترامب إلى السلطة

18:21 GMT 26.12.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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دعت صحيفة أمريكية، الكونغرس الأمريكي إلى استخدام صلاحياته الدستورية ومنع عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة، لافتة إلى أن تصرفاته تندرج تحت المادة 3 من التعديل الرابع عشر، التي تحظر على المتمردين تولي مناصب عامة.
وأشارت صحيفة "هيل" الأمريكية، إلى أن التعديل الثالث للمادة 14 من الدستور ينص على أن الشخص الذي شارك في التمرد أو قدم المساعدة لأعداء الدستور لا يمكنه تولي منصب عام ما لم يتم الطعن في عدم أهليته بأغلبية اثنين بأغلبية الثلث في كل من مجلسي الكونغرس.
ونشرت الصحيفة أدلة تشير إلى تورط ترامب في التمرد المزعوم، بما في ذلك عزله للمرة الثانية في عام 2021، ومحاكمته في كولورادو، والتحقيق الذي أجرته اللجنة المختارة بمجلس النواب في أحداث 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب يمسك بيد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أثناء التحدث مع أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
ترامب يقترح على لاعب الهوكي وين غريتسكي الترشح لرئاسة وزراء كندا
أمس, 23:53 GMT
وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على المقال نشرته صحيفة "هيل" الأمريكية": "هل تحاول هيل تنظيم أعمال شغب؟".
وسبق أن دعت "هيل" الكونغرس إلى استخدام صلاحياته الدستورية لمنع قدرة ترامب على تولي الرئاسة.
أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، ومن المقرر تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
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