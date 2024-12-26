https://sarabic.ae/20241226/غازبروم-تكشف-عن-خطط-لإنتاج-الوقود-لمدة-110-سنوات-أخرى-في-روسيا-1096222920.html
"غازبروم" تكشف عن خطط لإنتاج الوقود لمدة 110 سنوات أخرى في روسيا
"غازبروم" تكشف عن خطط لإنتاج الوقود لمدة 110 سنوات أخرى في روسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس شركة الطاقة القابضة، أليكسي ميلر، أن شركة "غازبروم" تخطط لإنتاج الوقود من بعض الحقول الروسية لمدة 110 سنوات أخرى. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T16:36+0000
2024-12-26T16:36+0000
2024-12-26T16:36+0000
روسيا
شركة غازبروم
اقتصاد
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وخلال كلمة ألقاها ميلر في اجتماع مخصص للنتائج الأولية للعام المنته، أوضح أن "غاز بروم" هي الشركة الرائدة عالميا في احتياطيات الغاز الطبيعي، وهذا الظرف سيجعل من الممكن توفير الوقود "لسنوات عديدة" للمستهلكين في أسواق الطاقة الروسية والعالمية. وتصرح بعض الحقول الروسية على إمكانية إنتاج الغاز حتى عام 2134".ووفقا لتوقعاته، سيتم إرسال ما مجموعه نحو 31 مليار دولار إلى الصين عبر قوة سيبيريا في الفترة من يناير إلى ديسمبر/ كانون الأول.وبحسب نوفاك، تم تصدير نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، رغم الضغوطات الناجمة عن العقوبات الدولية.
https://sarabic.ae/20241010/المجر-وشركة-غازبروم-الروسية-توقعان-اتفاقية-تجارية-تكميلية-جديدة--1093612650.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, شركة غازبروم, اقتصاد
روسيا, شركة غازبروم, اقتصاد
"غازبروم" تكشف عن خطط لإنتاج الوقود لمدة 110 سنوات أخرى في روسيا
صرح رئيس شركة الطاقة القابضة، أليكسي ميلر، أن شركة "غازبروم" تخطط لإنتاج الوقود من بعض الحقول الروسية لمدة 110 سنوات أخرى.
وخلال كلمة ألقاها ميلر في اجتماع مخصص للنتائج الأولية للعام المنته، أوضح أن "غاز بروم" هي الشركة الرائدة عالميا في احتياطيات الغاز الطبيعي، وهذا الظرف سيجعل من الممكن توفير الوقود "لسنوات عديدة" للمستهلكين في أسواق الطاقة الروسية والعالمية. وتصرح بعض الحقول الروسية على إمكانية إنتاج الغاز حتى عام 2134".
وفي وقت سابق، قال ميلر إنه بحلول نهاية عام 2024، سيتجاوز إجمالي حجم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين المستوى المخطط له بمقدار مليار متر مكعب.
ووفقا لتوقعاته، سيتم إرسال ما مجموعه نحو 31 مليار دولار إلى الصين عبر قوة سيبيريا في الفترة من يناير إلى ديسمبر/ كانون الأول.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا إلى أوروبا في عام 2024، ارتفعت بنسبة 18-20% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب نوفاك، تم تصدير نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، رغم الضغوطات الناجمة عن العقوبات الدولية.