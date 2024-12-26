مأساة تهز لبنان... مقتل إعلامية لبنانية على يد زوجها ثم انتحاره

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
29 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تنفذ برامج بيولوجية في عدة أماكن منها أفريقيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241226/مأساة-تهز-لبنان-مقتل-إعلامية-لبنانية-على-يد-زوجها-ثم-انتحاره-1096226318.html
مأساة تهز لبنان... مقتل إعلامية لبنانية على يد زوجها ثم انتحاره
مأساة تهز لبنان... مقتل إعلامية لبنانية على يد زوجها ثم انتحاره
سبوتنيك عربي
شهد لبنان، اليوم الخميس، حادثة مروعة أثارت صدمة واسعة، حيث أقدم مواطن على قتل زوجته الإعلامية، قبل أن يطلق النار على نفسه وينتحر. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T18:00+0000
2024-12-26T18:00+0000
مجتمع
لبنان
أخبار لبنان
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103679/36/1036793686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6bca544100d9f52c3777decaf33a334.jpg
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "إن الجاني (خ .م.) أقدم على إطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال، من بلدة داريا، داخل المحكمة على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين، ما أدى الى وفاتها على الفور".تفاصيل الحادثةوأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية أن الجريمة وقعت أمام مدخل المحكمة أثناء حضور الزوجين لاستكمال إجراءات الطلاق.وبعد ارتكاب الجريمة، وجه الجاني المسدس إلى رأسه وأطلق النار على نفسه، حيث نُقل إلى مستشفى سبلين الحكومي، لكنه فارق الحياة بعد وصوله بوقت قصير.ووفقا للتقارير، كان الزوجان في نزاع طويل الأمد ولديهما ثلاثة أطفال.فيديو صادم قبل الانتحارقبل انتحاره بوقت قصير، نشر الجاني مقطع فيديو عبر حسابه بمواقع التواصل، شرح فيه تفاصيل خلافاته مع زوجته، والتي أرجعها إلى نزاعات مالية مرتبطة بمشروع موقع إلكتروني محلي قال إنه أسسه. كما اتهم أحد ضباط قوى الأمن الداخلي بالانحياز لصالح زوجته.وقال في الفيديو: "عندما تشاهدون هذا الفيديو، سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا"، مذيلاً الفيديو بتعليق: "إنهاء حياتك بنفسك".التحقيقات مستمرةالسلطات اللبنانية لم تصدر بعد بيانا رسميا يتناول كافة تفاصيل الحادثة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة دوافع الجريمة وملابساتها.
https://sarabic.ae/20241225/دولة-عربية-تسجل-تراجعا-ملحوظا-بمعدلات-الجريمة-في-عام-2024-1096174700.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103679/36/1036793686_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fd50f2f04038babcb42cd692165e6518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, منوعات, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, منوعات, الأخبار

مأساة تهز لبنان... مقتل إعلامية لبنانية على يد زوجها ثم انتحاره

18:00 GMT 26.12.2024
© Photo / CCمسدس
مسدس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Photo / CC
تابعنا عبر
شهد لبنان، اليوم الخميس، حادثة مروعة أثارت صدمة واسعة، حيث أقدم مواطن على قتل زوجته الإعلامية، قبل أن يطلق النار على نفسه وينتحر.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "إن الجاني (خ .م.) أقدم على إطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال، من بلدة داريا، داخل المحكمة على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين، ما أدى الى وفاتها على الفور".

تفاصيل الحادثة

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية أن الجريمة وقعت أمام مدخل المحكمة أثناء حضور الزوجين لاستكمال إجراءات الطلاق.
وبعد ارتكاب الجريمة، وجه الجاني المسدس إلى رأسه وأطلق النار على نفسه، حيث نُقل إلى مستشفى سبلين الحكومي، لكنه فارق الحياة بعد وصوله بوقت قصير.
ووفقا للتقارير، كان الزوجان في نزاع طويل الأمد ولديهما ثلاثة أطفال.
لص ضُبط متلبسًا وهو يضع يده أمام الكاميرا لتغطية وجهه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
دولة عربية تسجل تراجعا ملحوظا بمعدلات الجريمة في عام 2024
أمس, 12:33 GMT

فيديو صادم قبل الانتحار

قبل انتحاره بوقت قصير، نشر الجاني مقطع فيديو عبر حسابه بمواقع التواصل، شرح فيه تفاصيل خلافاته مع زوجته، والتي أرجعها إلى نزاعات مالية مرتبطة بمشروع موقع إلكتروني محلي قال إنه أسسه. كما اتهم أحد ضباط قوى الأمن الداخلي بالانحياز لصالح زوجته.
وقال في الفيديو: "عندما تشاهدون هذا الفيديو، سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا"، مذيلاً الفيديو بتعليق: "إنهاء حياتك بنفسك".

التحقيقات مستمرة

السلطات اللبنانية لم تصدر بعد بيانا رسميا يتناول كافة تفاصيل الحادثة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة دوافع الجريمة وملابساتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала