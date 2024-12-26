https://sarabic.ae/20241226/مأساة-تهز-لبنان-مقتل-إعلامية-لبنانية-على-يد-زوجها-ثم-انتحاره-1096226318.html
مأساة تهز لبنان... مقتل إعلامية لبنانية على يد زوجها ثم انتحاره
مأساة تهز لبنان... مقتل إعلامية لبنانية على يد زوجها ثم انتحاره
سبوتنيك عربي
شهد لبنان، اليوم الخميس، حادثة مروعة أثارت صدمة واسعة، حيث أقدم مواطن على قتل زوجته الإعلامية، قبل أن يطلق النار على نفسه وينتحر. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T18:00+0000
2024-12-26T18:00+0000
2024-12-26T18:00+0000
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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "إن الجاني (خ .م.) أقدم على إطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال، من بلدة داريا، داخل المحكمة على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين، ما أدى الى وفاتها على الفور".تفاصيل الحادثةوأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية أن الجريمة وقعت أمام مدخل المحكمة أثناء حضور الزوجين لاستكمال إجراءات الطلاق.وبعد ارتكاب الجريمة، وجه الجاني المسدس إلى رأسه وأطلق النار على نفسه، حيث نُقل إلى مستشفى سبلين الحكومي، لكنه فارق الحياة بعد وصوله بوقت قصير.ووفقا للتقارير، كان الزوجان في نزاع طويل الأمد ولديهما ثلاثة أطفال.فيديو صادم قبل الانتحارقبل انتحاره بوقت قصير، نشر الجاني مقطع فيديو عبر حسابه بمواقع التواصل، شرح فيه تفاصيل خلافاته مع زوجته، والتي أرجعها إلى نزاعات مالية مرتبطة بمشروع موقع إلكتروني محلي قال إنه أسسه. كما اتهم أحد ضباط قوى الأمن الداخلي بالانحياز لصالح زوجته.وقال في الفيديو: "عندما تشاهدون هذا الفيديو، سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا"، مذيلاً الفيديو بتعليق: "إنهاء حياتك بنفسك".التحقيقات مستمرةالسلطات اللبنانية لم تصدر بعد بيانا رسميا يتناول كافة تفاصيل الحادثة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة دوافع الجريمة وملابساتها.
https://sarabic.ae/20241225/دولة-عربية-تسجل-تراجعا-ملحوظا-بمعدلات-الجريمة-في-عام-2024-1096174700.html
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لبنان, أخبار لبنان, منوعات, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, منوعات, الأخبار
مأساة تهز لبنان... مقتل إعلامية لبنانية على يد زوجها ثم انتحاره
شهد لبنان، اليوم الخميس، حادثة مروعة أثارت صدمة واسعة، حيث أقدم مواطن على قتل زوجته الإعلامية، قبل أن يطلق النار على نفسه وينتحر.
وقالت
الوكالة الوطنية للإعلام: "إن الجاني (خ .م.) أقدم على إطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال، من بلدة داريا، داخل المحكمة على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين، ما أدى الى وفاتها على الفور".
وأفادت
صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية أن الجريمة وقعت أمام مدخل المحكمة أثناء حضور الزوجين لاستكمال إجراءات الطلاق.
وبعد ارتكاب الجريمة، وجه الجاني المسدس إلى رأسه وأطلق النار على نفسه، حيث نُقل إلى مستشفى سبلين الحكومي، لكنه فارق الحياة بعد وصوله بوقت قصير.
ووفقا للتقارير، كان الزوجان في نزاع طويل الأمد ولديهما ثلاثة أطفال.
قبل انتحاره بوقت قصير، نشر الجاني مقطع فيديو عبر حسابه بمواقع التواصل، شرح فيه تفاصيل خلافاته مع زوجته، والتي أرجعها إلى نزاعات مالية مرتبطة بمشروع موقع إلكتروني محلي قال إنه أسسه. كما اتهم أحد ضباط قوى الأمن الداخلي بالانحياز لصالح زوجته.
وقال في الفيديو: "عندما تشاهدون هذا الفيديو، سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا"، مذيلاً الفيديو بتعليق: "إنهاء حياتك بنفسك".
السلطات اللبنانية لم تصدر بعد بيانا رسميا يتناول كافة تفاصيل الحادثة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة دوافع الجريمة وملابساتها.