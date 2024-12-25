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https://sarabic.ae/20241225/دولة-عربية-تسجل-تراجعا-ملحوظا-بمعدلات-الجريمة-في-عام-2024-1096174700.html
دولة عربية تسجل تراجعا ملحوظا بمعدلات الجريمة في عام 2024
دولة عربية تسجل تراجعا ملحوظا بمعدلات الجريمة في عام 2024
سبوتنيك عربي
سجلت المديرية العامة للأمن في دولة عربية، تراجعا ملحوظا في معدل الجريمة والقضايا المرتبطة بالمخدرات على مدى العام الحالي 2024. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T12:33+0000
2024-12-25T12:37+0000
اقتصاد
أخبار المغرب اليوم
عالم الجريمة
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ووفق الأرقام التي قدمتها المديرية العامة للأمن في المغرب، شهدت الجرائم المرتبطة بالسرقة تراجعا كبيرا، حيث انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24%، وسرقات السيارات بنسبة 20%، والسرقات بالعنف بنسبة 12%، بينما تراجعت السرقات بالكسر بنسبة 10%، كما انخفضت الاعتداءات الجنسية بنسبة 4%، وقضايا المخدرات بنسبة 7%، وعمليات السطو على المؤسسات البنكية بنسبة 45%.وفي مجال مكافحة الشبكات والعصابات المتخصصة في السرقات، نجحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في تفكيك 947 شبكة إجرامية، وتم توقيف 1,561 شخصًا متورطًا في هذه الجرائم، كما تم ضبط 119 سيارة و75 دراجة نارية استخدمها المجرمون في تنفيذ جرائمهم، بحسب موقع "هسبريس" الإخباري.كما تم ضبط كميات ضخمة من المخدرات، بما في ذلك 123 طنًا و971 كيلوغرامًا من الحشيش، و1,948 كيلوغرامًا من الكوكايين، و16 كيلوغرامًا من الهيروين، بالإضافة إلى أكثر من مليون ونصف المليون قرص من المؤثرات العقلية.وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي إلى أنها حققت مستويات قياسية في معدل الردع والعقاب ضد الأفعال الإجرامية، حيث بلغت نسبة استجلاء حقيقة الجرائم 95% هذا العام، مما يعكس فعالية جهودها في مكافحة الجريمة.أغرب هروب لسجين عربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسارقم معدل البطالة يثير جدلا في دولة عربية
https://sarabic.ae/20241219/القاتل-المنحوس-صورة-غوغل-تكشف-تفاصيل-جريمة-بعد-أشهر-من-الغموض-1095949972.html
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اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, عالم الجريمة
اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, عالم الجريمة

دولة عربية تسجل تراجعا ملحوظا بمعدلات الجريمة في عام 2024

12:33 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 12:37 GMT 25.12.2024)
© Getty Images / Aitor Diagoلص ضُبط متلبسًا وهو يضع يده أمام الكاميرا لتغطية وجهه
لص ضُبط متلبسًا وهو يضع يده أمام الكاميرا لتغطية وجهه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Getty Images / Aitor Diago
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سجلت المديرية العامة للأمن في دولة عربية، تراجعا ملحوظا في معدل الجريمة والقضايا المرتبطة بالمخدرات على مدى العام الحالي 2024.
ووفق الأرقام التي قدمتها المديرية العامة للأمن في المغرب، شهدت الجرائم المرتبطة بالسرقة تراجعا كبيرا، حيث انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24%، وسرقات السيارات بنسبة 20%، والسرقات بالعنف بنسبة 12%، بينما تراجعت السرقات بالكسر بنسبة 10%، كما انخفضت الاعتداءات الجنسية بنسبة 4%، وقضايا المخدرات بنسبة 7%، وعمليات السطو على المؤسسات البنكية بنسبة 45%.

وتراجعت الجريمة العنيفة التي تمس الإحساس بالأمن الشخصي للمواطنين بنسبة 10%.

شخص مقنع يحاول سرقة سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
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19 ديسمبر, 09:13 GMT
وفي مجال مكافحة الشبكات والعصابات المتخصصة في السرقات، نجحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في تفكيك 947 شبكة إجرامية، وتم توقيف 1,561 شخصًا متورطًا في هذه الجرائم، كما تم ضبط 119 سيارة و75 دراجة نارية استخدمها المجرمون في تنفيذ جرائمهم، بحسب موقع "هسبريس" الإخباري.

وأظهرت البيانات تراجعًا بنسبة 7% في القضايا المتعلقة بالمخدرات، حيث تم تسجيل 92,346 قضية وتوقيف 119,692 شخصًا، منهم 287 شخصًا من جنسيات مختلفة.

كما تم ضبط كميات ضخمة من المخدرات، بما في ذلك 123 طنًا و971 كيلوغرامًا من الحشيش، و1,948 كيلوغرامًا من الكوكايين، و16 كيلوغرامًا من الهيروين، بالإضافة إلى أكثر من مليون ونصف المليون قرص من المؤثرات العقلية.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي إلى أنها حققت مستويات قياسية في معدل الردع والعقاب ضد الأفعال الإجرامية، حيث بلغت نسبة استجلاء حقيقة الجرائم 95% هذا العام، مما يعكس فعالية جهودها في مكافحة الجريمة.
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