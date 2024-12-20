https://sarabic.ae/20241220/رقم-معدل-البطالة-يثير-جدلا-في-دولة-عربية-1096006068.html
رقم معدل البطالة يثير جدلا في دولة عربية
رقم معدل البطالة يثير جدلا في دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في دولة عربية أنه خلال الفترة ما بين 2014 و2024 انتقل معدل البطالة من 16.2% إلى 21.3%، مسجلة ارتفاعا غير مسبوق في معدل البطالة. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T10:03+0000
2024-12-20T10:03+0000
2024-12-20T10:03+0000
أخبار المغرب اليوم
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db1e6b2936b75bb1ecf8b98d5dfda624.jpg
وذكرت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، أنه بحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكني للعام 2024 في المغرب، انتقل معدل البطالة من 16.2 % إلى 21.3 %، بالوسط الحضري، ومن 10.5 % إلى 21.4 % بالوسط القروي.وأشارت الصحيفة إلى أن "الأرقام المعلنة قد تكون غير دقيقة لأن هناك من يعمل لبضعة أيام فقط ويعتبر نفسه ضمن فئة المشتغلين، أو من يمارس عملاً موسمياً أو غير رسمي ويُدرج نفسه في الإحصاء كغير مشتغل، يرى آخرون أنها قد تقلل من حجم المشكلة، نظراً لاعتمادها منهجيات غير دقيقة تشمل العاملين لساعات قليلة، وأن الحل يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة".وأوضحت أن "نسبة البطالة العامة في المملكة 13.9% على المستوى الوطني، إلا أنها تضاعفت في فئة الشباب تحديدا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت من 20% إلى 40%".وأشارت إلى أنه رغم المنهجية التي تعتمدها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فإن الواقع يؤكد أن مستويات البطالة في المغرب مرتفعة جدا، وهو ما يظهر واضحا في الحياة اليومية.ونوهت إلى أن المنهجية الحالية في قياس البطالة قد تقلل من حجم المشكلة، إلا أن "المندوبية السامية للتخطيط تعتبر أي شخص عمل لعدد محدود من الساعات ضمن الفئة النشطة، مما يخفي جزءا من الصورة الحقيقية".مرجحة أنه في ظل استمرار المقاربة الاقتصادية التي تعتمد بشكل مبالغ فيه على القطاع الزراعي والتساقطات المطرية، التي تدهورت بفعل التغيرات المناخية، لن يتمكن المغرب من خلق فرص شغل كافية.
https://sarabic.ae/20241218/أرقام-غير-مسبوقة-نسب-البطالة-والشيخوخة-في-المغرب-تدق-ناقوس-الخطر-1095929210.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f5e0b2c3b80abc4da746c04584cab0d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, الأخبار
رقم معدل البطالة يثير جدلا في دولة عربية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في دولة عربية أنه خلال الفترة ما بين 2014 و2024 انتقل معدل البطالة من 16.2% إلى 21.3%، مسجلة ارتفاعا غير مسبوق في معدل البطالة.
وذكرت صحيفة
"هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، أنه بحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكني للعام 2024 في المغرب، انتقل معدل البطالة من 16.2 % إلى 21.3 %، بالوسط الحضري، ومن 10.5 % إلى 21.4 % بالوسط القروي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأرقام المعلنة قد تكون غير دقيقة لأن هناك من يعمل لبضعة أيام فقط ويعتبر نفسه ضمن فئة المشتغلين، أو من يمارس عملاً موسمياً أو غير رسمي ويُدرج نفسه في الإحصاء كغير مشتغل، يرى آخرون أنها قد تقلل من حجم المشكلة، نظراً لاعتمادها منهجيات غير دقيقة تشمل العاملين لساعات قليلة، وأن الحل يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة".
وأوضحت أن "نسبة البطالة العامة في المملكة 13.9% على المستوى الوطني، إلا أنها تضاعفت في فئة الشباب تحديدا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت من 20% إلى 40%".
وأشارت إلى أنه رغم المنهجية التي تعتمدها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فإن الواقع يؤكد أن مستويات البطالة في المغرب
مرتفعة جدا، وهو ما يظهر واضحا في الحياة اليومية.
ونوهت إلى أن المنهجية الحالية في قياس البطالة قد تقلل من حجم المشكلة، إلا أن "المندوبية السامية للتخطيط تعتبر أي شخص عمل لعدد محدود من الساعات ضمن الفئة النشطة، مما يخفي جزءا من الصورة الحقيقية".
مرجحة أنه في ظل استمرار المقاربة الاقتصادية التي تعتمد بشكل مبالغ فيه على القطاع الزراعي
والتساقطات المطرية، التي تدهورت بفعل التغيرات المناخية، لن يتمكن المغرب من خلق فرص شغل كافية.