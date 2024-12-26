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القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241226/مجرم-يكشف-عن-قتل-أخيه-بسبب-حديثه-أثناء-النوم-1096202052.html
مجرم يكشف عن قتل أخيه بسبب حديثه أثناء النوم
مجرم يكشف عن قتل أخيه بسبب حديثه أثناء النوم
سبوتنيك عربي
افتضح أمر مجرم ارتكب جريمة قتل بحق شقيقه، وذلك بعدما تحدث عن جريمته أثناء نومه، وهو ما جعل زوجة المجرم تكشف سر الجريمة. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T09:14+0000
2024-12-26T09:14+0000
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وبحسب موقع "إرم نيوز"، تمكنت زوجة القاتل من كشف سر الجريمة التي وقعت قبل 23 عاماً في بلدة السبيخة في محافظة القيروان التونسية، والتي قام خلالها أخ بقتل شقيقه الأصغر وبمساعدة الأم.وأثار حديث الجاني أثناء نومه شكوك زوجته، ما اضطره بعد مواجهة زوجته له بالاعتراف بالتفاصيل كافة، وأخبرها عن السر الذي احتفظ به وتستر عليه لأكثر 20 عاماً.وتبين أن القاتل كان قد قتل شقيقه عام 2001، باستخدام آلة حادة، وذلك في حضور الأم التي ساعدت في التخلص من جثة القتيل ودفنها تحت أرضية مطبخ المنزل، الذي كان آنذاك بصدد التشييد، ثم الادعاء لاحقاً بأن ابنها توفي غرقاً أثناء محاولته الهجرة بطريقة غير شرعية.واستغلت الزوجة معلوماتها عن الجريمة في أول خلاف مع زوجها، حيث توجهت لمركز الأمن والإبلاغ بتورط زوجها بقتل شقيقه ودفنه تحت أرضية مطبخ المنزل، وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان دفن الضحية، تم الحفر إلى أن تم العثور على رفات المقتول واستخراجه، كما تم توقيف الزوج ووالدته.
https://sarabic.ae/20221028/مقتل-8-إثر-حريق-في-ولاية-أوكلاهوما-الأمريكية-والشرطة-تعتبرها-جريمة-قتل-1069561714.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, الأخبار

مجرم يكشف عن قتل أخيه بسبب حديثه أثناء النوم

09:14 GMT 26.12.2024
© almrsal.comالنوم والوقت
النوم والوقت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© almrsal.com
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افتضح أمر مجرم ارتكب جريمة قتل بحق شقيقه، وذلك بعدما تحدث عن جريمته أثناء نومه، وهو ما جعل زوجة المجرم تكشف سر الجريمة.
وبحسب موقع "إرم نيوز"، تمكنت زوجة القاتل من كشف سر الجريمة التي وقعت قبل 23 عاماً في بلدة السبيخة في محافظة القيروان التونسية، والتي قام خلالها أخ بقتل شقيقه الأصغر وبمساعدة الأم.
وأثار حديث الجاني أثناء نومه شكوك زوجته، ما اضطره بعد مواجهة زوجته له بالاعتراف بالتفاصيل كافة، وأخبرها عن السر الذي احتفظ به وتستر عليه لأكثر 20 عاماً.
حرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
مقتل 8 إثر حريق في ولاية أوكلاهوما الأمريكية والشرطة تعتبرها جريمة قتل
28 أكتوبر 2022, 07:23 GMT
وتبين أن القاتل كان قد قتل شقيقه عام 2001، باستخدام آلة حادة، وذلك في حضور الأم التي ساعدت في التخلص من جثة القتيل ودفنها تحت أرضية مطبخ المنزل، الذي كان آنذاك بصدد التشييد، ثم الادعاء لاحقاً بأن ابنها توفي غرقاً أثناء محاولته الهجرة بطريقة غير شرعية.
واستغلت الزوجة معلوماتها عن الجريمة في أول خلاف مع زوجها، حيث توجهت لمركز الأمن والإبلاغ بتورط زوجها بقتل شقيقه ودفنه تحت أرضية مطبخ المنزل، وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان دفن الضحية، تم الحفر إلى أن تم العثور على رفات المقتول واستخراجه، كما تم توقيف الزوج ووالدته.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT
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