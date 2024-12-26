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https://sarabic.ae/20241226/مدير-الصحة-العالمية-يصدر-بيانا-بعد-قصف-إسرائيل-لمطار-صنعاء-أثناء-وجوده-فيه-1096227059.html
مدير "الصحة العالمية" يصدر بيانا بعد قصف إسرائيل لمطار صنعاء أثناء وجوده فيه
مدير "الصحة العالمية" يصدر بيانا بعد قصف إسرائيل لمطار صنعاء أثناء وجوده فيه
سبوتنيك عربي
أصدر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، بيانا بعد قصف إسرائيل لمطار صنعاء الدولي بوسط اليمن، أثناء وجوده فيه. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T18:22+0000
2024-12-26T18:22+0000
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وكتب أدهانوم عبر منصة "إكس": "انتهت اليوم مهمتنا في التفاوض على إطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، وتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن، ونواصل الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا".وواصل: "ذكرت التقارير أن شخصين على الأقل قُتلا في المطار، وتضرر برج المراقبة الجوية وصالة المغادرة ـ على بعد أمتار قليلة من مكان تواجدنا ـ ومدرج المطار".وأكد تيدروس أنه "سيتعين عليه الانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن يتمكن من المغادرة".وختم مدير منظمة الصحة العالمية منشوره قائلا: "أنا وزملائي في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بخير".وأعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على أهداف متعددة في اليمن.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل شنت الهجوم منفردة للمرة الرابعة، وأبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بتفاصيل العملية.وأوضحت أن الهجمات شملت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية غربي اليمن.وفي السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم على اليمن تسبب بأضرار في محطة كهرباء رأس الخطيب، إلى جانب أضرار في برج مراقبة المطار.وأشارت إلى أن الأهداف شملت البنية التحتية للطاقة ومحطات توليد الكهرباء.كما أفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" بأن "مقاتلات إسرائيلية شنت 6 غارات توزعت على مرافق في مطار صنعاء الدولي، وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة لها شمال مدينة صنعاء".وأضاف أن القصف الجوي ألحق أضراراً واسعة في المطار المدني بينها المدرج وصالة المغادرة.وذكر المصدر أيضًا أن غارتين جويتين أُخريين استهدفتا "محطة الكهرباء في منطقة حزيز جنوبي صنعاء".يشار إلى أن الهجوم بالتزامن مع خطاب لزعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية عبد الملك الحوثي أكد خلاله أن "اليمن لن يتوقف عن عملياته العسكرية لدعم غزة، بغض النظر عن الضغوط".
https://sarabic.ae/20241226/غارات-جوية-عنيفة-تستهدف-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1096219072.html
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أخبار اليمن الأن, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليمن الأن, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مدير "الصحة العالمية" يصدر بيانا بعد قصف إسرائيل لمطار صنعاء أثناء وجوده فيه

18:22 GMT 26.12.2024
© AP Photo / Johanna Geronمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
أصدر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، بيانا بعد قصف إسرائيل لمطار صنعاء الدولي بوسط اليمن، أثناء وجوده فيه.
وكتب أدهانوم عبر منصة "إكس": "انتهت اليوم مهمتنا في التفاوض على إطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، وتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن، ونواصل الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا".
وتابع: "قبل ساعتين تقريبا، وبينما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا القادمة من صنعاء، تعرض المطار لقصف جوي، وأصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا".
وواصل: "ذكرت التقارير أن شخصين على الأقل قُتلا في المطار، وتضرر برج المراقبة الجوية وصالة المغادرة ـ على بعد أمتار قليلة من مكان تواجدنا ـ ومدرج المطار".
وأكد تيدروس أنه "سيتعين عليه الانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن يتمكن من المغادرة".
وختم مدير منظمة الصحة العالمية منشوره قائلا: "أنا وزملائي في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بخير".
وأعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على أهداف متعددة في اليمن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل شنت الهجوم منفردة للمرة الرابعة، وأبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بتفاصيل العملية.
وأوضحت أن الهجمات شملت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية غربي اليمن.
وفي السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم على اليمن تسبب بأضرار في محطة كهرباء رأس الخطيب، إلى جانب أضرار في برج مراقبة المطار.
وأشارت إلى أن الأهداف شملت البنية التحتية للطاقة ومحطات توليد الكهرباء.
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
غارات جوية عنيفة تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
14:47 GMT
كما أفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" بأن "مقاتلات إسرائيلية شنت 6 غارات توزعت على مرافق في مطار صنعاء الدولي، وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة لها شمال مدينة صنعاء".
وأضاف أن القصف الجوي ألحق أضراراً واسعة في المطار المدني بينها المدرج وصالة المغادرة.
وذكر المصدر أيضًا أن غارتين جويتين أُخريين استهدفتا "محطة الكهرباء في منطقة حزيز جنوبي صنعاء".
يشار إلى أن الهجوم بالتزامن مع خطاب لزعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية عبد الملك الحوثي أكد خلاله أن "اليمن لن يتوقف عن عملياته العسكرية لدعم غزة، بغض النظر عن الضغوط".
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