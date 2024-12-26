https://sarabic.ae/20241226/مطعم-يستخدم-زيت-القلي-ذاته-منذ-100-عام-1096216117.html

مطعم يستخدم زيت القلي ذاته منذ 100 عام

مطعم يستخدم زيت القلي ذاته منذ 100 عام

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية حالة غريبة ومقلقة لعشاق تناول الأكلات السريعة، حيث يقدم مطعم "داير برغر" تجربة فريدة من نوعها تعتمد على استخدام زيت... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T13:34+0000

2024-12-26T13:34+0000

2024-12-26T13:34+0000

مجتمع

علوم

الصحة

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096215361_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_e0c4d33e3b05ddf5d4ade811578dc328.jpg

وأوضح موقع "إرم نيوز" إن المطعم المذكور كان قد تأسس عام 1912 على يد إلمر دوك داير، الذي ابتكر وصفة سرية للبرغر لا تزال تُقدم حتى اليوم.وكشف كيندال روبرتسون، مالك المطعم الحالي، عن أن الزيت المستخدم لم يتغير منذ التأسيس، حيث يتم فقط تنقيته من الشوائب وإعادة استخدامه، ويُرجع روبرتسون "سر النكهة" إلى "شحم الطهي" الذي ابتكره داير، والذي انتقل عبر الأجيال تحت حماية مشددة.المثير للاهتمام أن شهرة المطعم انطلقت بعد حادثة طريفة، حيث نسي أحد الطهاة تغيير الزيت في إحدى الليالي، في اليوم التالي، أبدى أحد الزبائن إعجابه الشديد بالبرغر، مؤكدًا أنه الأفضل على الإطلاق، ومنذ ذلك الحين، لم يتم تغيير الزيت في المقلاة، ليُصبح "الزيت الأصلي" الذي بدأ به المطعم قبل أكثر من قرن، جزءًا من هويته وجاذبيته.على الرغم من أن هذه الممارسة قد تُثير تساؤلات حول الجوانب الصحية، إلا أن "داير برغر" يفتخر بكونه يقدم برغر بنكهة فريدة من نوعها، تعود جذورها إلى أكثر من مئة عام.وفي وقت سابق، أشارت دراسة أجريت على فئران تجارب، إلى أن استهلاك الشحوم يتداخل مع الروابط بين الكبد والأمعاء والدماغ.وكشفت الدراسة عن زيادة التنكس العصبي لدى الفئران التي تم تغذيتها بزيوت القلي العميق المعاد استخدامها، مقارنة بتلك التي تتبع نظامًا غذائيًا سليما.ويعد القلي العميق، الذي يتضمن غمر الطعام بالكامل في الزيت الساخن، طريقة شائعة لإعداد الطعام في جميع أنحاء العالم.وتشير نتائج الدراسة أيضًا إلى أن زيادة التنكس العصبي يرتبط بتأثيرات الزيت على شبكة الاتصال ثنائية الاتجاه بين الكبد والأمعاء والدماغ، ويلعب محور الكبد والأمعاء والدماغ دورًا حاسمًا في تنظيم الوظائف الفسيولوجية المختلفة، وقد ارتبط خلل تنظيمه بالاضطرابات العصبية، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس تيك دايلي".

https://sarabic.ae/20231204/علماء-روس-ينتجون-وقودا-حيويا-من-نفايات-زيوت-الطهي-1083721431.html

https://sarabic.ae/20241127/كيف-تؤثر-قلة-المال-على-صحتك؟-دراسة-حديثة-تكشف-مفاجأة-صادمة-1095250230.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, منوعات, الأخبار