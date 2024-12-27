https://sarabic.ae/20241227/إعلام-ألمانيا-ستكون-مرمى-مكشوفا-لمنظومة-أوريشنيك-الصاروخية-الروسية--1096257769.html
إعلام: ألمانيا ستكون مرمى مكشوفا لمنظومة "أوريشنيك" الصاروخية الروسية
إعلام: ألمانيا ستكون مرمى مكشوفا لمنظومة "أوريشنيك" الصاروخية الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بأن ألمانيا غير محمية عمليًا من وصول منظومات الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك". 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T18:46+0000
2024-12-27T18:46+0000
2024-12-27T18:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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وجاء في تلك الوسائل نقلًا عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الألمانية، أنه "من المرير إدراك أن ألمانيا ستكون غير محمية في حال وقوع هجوم باستخدام صواريخ "أوريشنيك". وأوضحت تلك الوسائل أنه، وبعد استخدام "أوريشنيك" باستهداف مؤسسة "يوجماش" الدفاعية في دنيبروبيتروفسك في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أوعزت وزارة الخارجية الألمانية للخبراء العسكريين من القوات المسلحة الألمانية (بوندسوير) بتقييم استعداد البلاد لهجوم مفترض باستخدام هذا النوع من الأسلحة.وبخصوص استخدام "أوريشنيك" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال بوتين "هناك وجهات نظر مختلفة داخل وزارة الدفاع الروسية بخصوص تصنيع وتجربة الصاروخ، وقررت أولًا تخصيص الموارد المالية لتصنيعه، وثانيًا اتفقت مع الفريق الذي رأى أهمية تجربته في ظروف الحرب على أرض الواقع".
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يؤكد-أهمية-إنتاج-واختبار-صواريخ-أوريشنيك-في-ظروف-قتالية-1096055298.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
إعلام: ألمانيا ستكون مرمى مكشوفا لمنظومة "أوريشنيك" الصاروخية الروسية
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بأن ألمانيا غير محمية عمليًا من وصول منظومات الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك".
وجاء في تلك الوسائل نقلًا عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الألمانية، أنه "من المرير إدراك أن ألمانيا ستكون غير محمية في حال وقوع هجوم باستخدام صواريخ "أوريشنيك".
وأكدت الوثيقة أن "الجيش الألماني المسلح بأنظمة باتريوت، ليس لديه حاليًا وسائط دفاع فعالة ضد هذه الصواريخ الباليستية".
وأوضحت تلك الوسائل أنه، وبعد استخدام "أوريشنيك" باستهداف مؤسسة "يوجماش" الدفاعية في دنيبروبيتروفسك في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أوعزت وزارة الخارجية الألمانية للخبراء العسكريين من القوات المسلحة الألمانية (بوندسوير) بتقييم استعداد البلاد لهجوم مفترض باستخدام هذا النوع من الأسلحة.
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصواريخ الفضائية، وأكد أنه لم يوجد مثله من قبل.
وبخصوص استخدام "أوريشنيك" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال بوتين "هناك وجهات نظر مختلفة داخل وزارة الدفاع الروسية بخصوص تصنيع وتجربة الصاروخ، وقررت أولًا تخصيص الموارد المالية لتصنيعه، وثانيًا اتفقت مع الفريق الذي رأى أهمية تجربته في ظروف الحرب على أرض الواقع".