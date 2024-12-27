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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
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https://sarabic.ae/20241227/السعودية-تقدم-دعما-اقتصاديا-لليمن-بقيمة-نصف-مليار-دولار--1096259710.html
السعودية تقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة نصف مليار دولار
السعودية تقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة نصف مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلن سفير السعودية لدى اليمن، اليوم الجمعة، أن المملكة ستمنح الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مبلغ 500 مليون دولار، لدفع الرواتب وغيرها من النفقات. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T20:10+0000
2024-12-27T20:10+0000
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وقال السفير محمد آل جابر، عبر منصة "إكس"، إنه "بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، واستمرارا لدعم الشعب اليمني الشقيق؛ تقدم المملكة دعما اقتصاديا جديدا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة رابعه لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار بما يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق".من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن الدعم الاقتصادي السعودي "يمثل التزاما قويا بدعم تطلعات اليمنيين".بينما اعتبر رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الدعم ذاته "فرصة لتمكين الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، فضلا عن المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20241110/الإمارات-تصدر-بيانا-بعد-مقتل-ضابطتين-سعوديين-في-اليمن-1094651102.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد

السعودية تقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة نصف مليار دولار

20:10 GMT 27.12.2024
© AP Photo / Amr Nabilعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
علم السعودية
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعلن سفير السعودية لدى اليمن، اليوم الجمعة، أن المملكة ستمنح الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مبلغ 500 مليون دولار، لدفع الرواتب وغيرها من النفقات.
وقال السفير محمد آل جابر، عبر منصة "إكس"، إنه "بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، واستمرارا لدعم الشعب اليمني الشقيق؛ تقدم المملكة دعما اقتصاديا جديدا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة رابعه لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار بما يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق".
من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن الدعم الاقتصادي السعودي "يمثل التزاما قويا بدعم تطلعات اليمنيين".
بينما اعتبر رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الدعم ذاته "فرصة لتمكين الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، فضلا عن المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
الإمارات تصدر بيانا بعد مقتل ضابطتين سعوديين في اليمن
10 نوفمبر, 13:19 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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