خرافات تحوم حول مقر رئيس وزراء إحدى الدول بأنه "مسكون بالأشباح"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241227/خرافات-تحوم-حول-مقر-رئيس-وزراء-إحدى-الدول-بأنه-مسكون-بالأشباح-1096257465.html
خرافات تحوم حول مقر رئيس وزراء إحدى الدول بأنه "مسكون بالأشباح"
خرافات تحوم حول مقر رئيس وزراء إحدى الدول بأنه "مسكون بالأشباح"
سبوتنيك عربي
خرجت حكومة إحدى الدول، اليوم الجمعة، عن صمتها بشأن أنباء متداولة في الآونة الأخيرة، تزعم أن مقر إقامة رئيس وزرائها الجديد، "مسكون بالأشباح". 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T18:15+0000
2024-12-27T18:15+0000
مجتمع
منوعات
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096256978_0:0:1896:1068_1920x0_80_0_0_9ede3f8f8e97ccd5a2c32a92c6420b93.jpg
وتداولت وسائل الإعلام اليابانية، نقلا عن نائب معارض في البرلمان، شائعات حول "وجود أشباح في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا".وتعود هذه الشائعات إلى "روايات خاصة"، تزعم أن "المقر مسكون بأرواح عسكرية لشخصيات تورطت في محاولات انقلاب في الماضي".وتأخر انتقال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، وزوجته إلى المقر، رغم مرور 5 أشهر على توليه المنصب، وهو ما زاد من انتشار هذه الخرافات.وردا على ذلك، أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا نفت فيه ذلك، وأوضحت أن تأخر الانتقال أمر شائع لأسباب شخصية أو أمنية.بينما أكد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اليوم الجمعة، أنه حريص على الانتقال إلى مقر إقامته الرسمي، على الرغم من الشائعات المستمرة منذ فترة طويلة حول وجود أشباح في الموقع التاريخي، الذي شهد تمردات عسكرية. وانتخب ايشيبا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تنحي سلفه، فوميو كيشيدا، وأرجأ الانتقال إلى هناك انتظارا لعمليات التفتيش وأعمال الإصلاح، لكن من المتوقع أن ينتقل قريبا، رغم أنه رفض تحديد التاريخ لأسباب أمنية.يذكر أن المقر المشيّد في عام 1929، شهد أحداثا تاريخية بارزة، منها اغتيال رئيس الوزراء، تسويوشي إينوكاي، في عام 1932.
https://sarabic.ae/20241227/الحكومة-اليابانية-توافق-على-مشروع-موازنة-2025-مع-إنفاق-قياسي-على-الدفاع-1096230704.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096256978_211:0:1896:1264_1920x0_80_0_0_1c4e338509c173ffca58c62bf30d8bdc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار اليابان
منوعات, أخبار اليابان

خرافات تحوم حول مقر رئيس وزراء إحدى الدول بأنه "مسكون بالأشباح"

18:15 GMT 27.12.2024
© Photo / Unsplash/ Kenny Eliasonزينة لهياكل عظمية
زينة لهياكل عظمية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
زينة لهياكل عظمية
© Photo / Unsplash/ Kenny Eliason
تابعنا عبر
خرجت حكومة إحدى الدول، اليوم الجمعة، عن صمتها بشأن أنباء متداولة في الآونة الأخيرة، تزعم أن مقر إقامة رئيس وزرائها الجديد، "مسكون بالأشباح".
وتداولت وسائل الإعلام اليابانية، نقلا عن نائب معارض في البرلمان، شائعات حول "وجود أشباح في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا".
وتعود هذه الشائعات إلى "روايات خاصة"، تزعم أن "المقر مسكون بأرواح عسكرية لشخصيات تورطت في محاولات انقلاب في الماضي".
وتأخر انتقال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، وزوجته إلى المقر، رغم مرور 5 أشهر على توليه المنصب، وهو ما زاد من انتشار هذه الخرافات.
وردا على ذلك، أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا نفت فيه ذلك، وأوضحت أن تأخر الانتقال أمر شائع لأسباب شخصية أو أمنية.
بينما أكد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اليوم الجمعة، أنه حريص على الانتقال إلى مقر إقامته الرسمي، على الرغم من الشائعات المستمرة منذ فترة طويلة حول وجود أشباح في الموقع التاريخي، الذي شهد تمردات عسكرية.
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
الحكومة اليابانية توافق على مشروع موازنة عام 2025 مع إنفاق قياسي على الدفاع
03:15 GMT
وانتخب ايشيبا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تنحي سلفه، فوميو كيشيدا، وأرجأ الانتقال إلى هناك انتظارا لعمليات التفتيش وأعمال الإصلاح، لكن من المتوقع أن ينتقل قريبا، رغم أنه رفض تحديد التاريخ لأسباب أمنية.
يذكر أن المقر المشيّد في عام 1929، شهد أحداثا تاريخية بارزة، منها اغتيال رئيس الوزراء، تسويوشي إينوكاي، في عام 1932.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала