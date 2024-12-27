https://sarabic.ae/20241227/خرافات-تحوم-حول-مقر-رئيس-وزراء-إحدى-الدول-بأنه-مسكون-بالأشباح-1096257465.html
خرافات تحوم حول مقر رئيس وزراء إحدى الدول بأنه "مسكون بالأشباح"
خرافات تحوم حول مقر رئيس وزراء إحدى الدول بأنه "مسكون بالأشباح"
سبوتنيك عربي
خرجت حكومة إحدى الدول، اليوم الجمعة، عن صمتها بشأن أنباء متداولة في الآونة الأخيرة، تزعم أن مقر إقامة رئيس وزرائها الجديد، "مسكون بالأشباح". 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T18:15+0000
2024-12-27T18:15+0000
2024-12-27T18:15+0000
مجتمع
منوعات
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096256978_0:0:1896:1068_1920x0_80_0_0_9ede3f8f8e97ccd5a2c32a92c6420b93.jpg
وتداولت وسائل الإعلام اليابانية، نقلا عن نائب معارض في البرلمان، شائعات حول "وجود أشباح في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا".وتعود هذه الشائعات إلى "روايات خاصة"، تزعم أن "المقر مسكون بأرواح عسكرية لشخصيات تورطت في محاولات انقلاب في الماضي".وتأخر انتقال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، وزوجته إلى المقر، رغم مرور 5 أشهر على توليه المنصب، وهو ما زاد من انتشار هذه الخرافات.وردا على ذلك، أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا نفت فيه ذلك، وأوضحت أن تأخر الانتقال أمر شائع لأسباب شخصية أو أمنية.بينما أكد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اليوم الجمعة، أنه حريص على الانتقال إلى مقر إقامته الرسمي، على الرغم من الشائعات المستمرة منذ فترة طويلة حول وجود أشباح في الموقع التاريخي، الذي شهد تمردات عسكرية. وانتخب ايشيبا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تنحي سلفه، فوميو كيشيدا، وأرجأ الانتقال إلى هناك انتظارا لعمليات التفتيش وأعمال الإصلاح، لكن من المتوقع أن ينتقل قريبا، رغم أنه رفض تحديد التاريخ لأسباب أمنية.يذكر أن المقر المشيّد في عام 1929، شهد أحداثا تاريخية بارزة، منها اغتيال رئيس الوزراء، تسويوشي إينوكاي، في عام 1932.
https://sarabic.ae/20241227/الحكومة-اليابانية-توافق-على-مشروع-موازنة-2025-مع-إنفاق-قياسي-على-الدفاع-1096230704.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096256978_211:0:1896:1264_1920x0_80_0_0_1c4e338509c173ffca58c62bf30d8bdc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار اليابان
خرافات تحوم حول مقر رئيس وزراء إحدى الدول بأنه "مسكون بالأشباح"
خرجت حكومة إحدى الدول، اليوم الجمعة، عن صمتها بشأن أنباء متداولة في الآونة الأخيرة، تزعم أن مقر إقامة رئيس وزرائها الجديد، "مسكون بالأشباح".
وتداولت وسائل الإعلام اليابانية، نقلا عن نائب معارض في البرلمان، شائعات حول "وجود أشباح في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا".
وتعود هذه الشائعات إلى "روايات خاصة"، تزعم أن "المقر مسكون بأرواح عسكرية لشخصيات تورطت في محاولات انقلاب في الماضي".
وتأخر انتقال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، وزوجته إلى المقر، رغم مرور 5 أشهر على توليه المنصب، وهو ما زاد من انتشار هذه الخرافات.
وردا على ذلك، أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا نفت فيه ذلك، وأوضحت أن تأخر الانتقال أمر شائع لأسباب شخصية أو أمنية.
بينما أكد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اليوم الجمعة، أنه حريص على الانتقال إلى مقر إقامته الرسمي، على الرغم من الشائعات المستمرة منذ فترة طويلة حول وجود أشباح في الموقع التاريخي، الذي شهد تمردات عسكرية.
وانتخب ايشيبا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تنحي سلفه، فوميو كيشيدا، وأرجأ الانتقال إلى هناك انتظارا لعمليات التفتيش وأعمال الإصلاح، لكن من المتوقع أن ينتقل قريبا، رغم أنه رفض تحديد التاريخ لأسباب أمنية.
يذكر أن المقر المشيّد في عام 1929، شهد أحداثا تاريخية بارزة، منها اغتيال رئيس الوزراء، تسويوشي إينوكاي، في عام 1932.